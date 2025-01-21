24時間営業・年中無休マシン特化型フィットネスジム『ワールドプラスジム筑紫野シュロアモール店』がオープン

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株式会社ワールドプラス


株式会社ワールドプラスが運営する24時間営業・年中無休マシン特化型フィットネスジム「ワールドプラスジム」の新店舗『ワールドプラスジム筑紫野シュロアモール店』がオープンいたします。



■【先行入会受付・見学会開始】1/18(土)～　10:00～20:00


■【プレオープン】1/23(木)～2/6(木)　10:00～20:00


　　※先行入会者はプレオープン期間もご利用可能


■【オープン】2/7(金)　10:00～


■オープンキャンペーン情報（先着300名限定）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/110917/table/59_1_7320dca295c981a200dad171c327e17d.jpg ]

入会申込：https://x.gd/opOtJ


見学申込：https://x.gd/zy1Ic


■店舗情報








・店舗名：ワールドプラスジム筑紫野シュロアモール店


・HP：https://www.worldplus-gym.com/shop/chikushino-suroymall.html


・オープン日：2025年2月7日（金）


・郵便番号：〒818-0024


・住所：福岡県筑紫野市原田836-4


・電話番号：092-408-9477


・営業時間：24時間・365日


・最寄り駅：鹿児島本線　原田駅


・Instagram：https://www.instagram.com/worldplusgym_chikushino/



■無料サービス


・更衣室の利用


・シャワールームの利用


・タオルの貸出


・体組成計（InBody）の利用


・Wi-Fiの利用


・フリーロッカーの利用


・駐車場の利用


株式会社ワールドプラス
株式会社ワールドプラス

〒545-0051
大阪府大阪市阿倍野区旭町1-2-7あべのメディックス5F
・代表取締役：上口泰正
・設立：2017年11月22日
・サイト：https://www.worldplus-gym.com/

株式会社ワールドプラスは「新しいフィットネス文化の創造」をミッションとし、これまで24時間・年中無休のマシン特化型ジム「ワールドプラスジム」を運営。現在では全国に約160店舗を構えている。