24時間営業・年中無休マシン特化型フィットネスジム『ワールドプラスジム筑紫野シュロアモール店』がオープン
株式会社ワールドプラスが運営する24時間営業・年中無休マシン特化型フィットネスジム「ワールドプラスジム」の新店舗『ワールドプラスジム筑紫野シュロアモール店』がオープンいたします。
■【先行入会受付・見学会開始】1/18(土)～ 10:00～20:00
■【プレオープン】1/23(木)～2/6(木) 10:00～20:00
※先行入会者はプレオープン期間もご利用可能
■【オープン】2/7(金) 10:00～
■オープンキャンペーン情報（先着300名限定）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/110917/table/59_1_7320dca295c981a200dad171c327e17d.jpg ]
入会申込：https://x.gd/opOtJ
見学申込：https://x.gd/zy1Ic
■店舗情報
・店舗名：ワールドプラスジム筑紫野シュロアモール店
・HP：https://www.worldplus-gym.com/shop/chikushino-suroymall.html
・オープン日：2025年2月7日（金）
・郵便番号：〒818-0024
・住所：福岡県筑紫野市原田836-4
・電話番号：092-408-9477
・営業時間：24時間・365日
・最寄り駅：鹿児島本線 原田駅
・Instagram：https://www.instagram.com/worldplusgym_chikushino/
■無料サービス
・更衣室の利用
・シャワールームの利用
・タオルの貸出
・体組成計（InBody）の利用
・Wi-Fiの利用
・フリーロッカーの利用
・駐車場の利用
株式会社ワールドプラス
〒545-0051
大阪府大阪市阿倍野区旭町1-2-7あべのメディックス5F
・代表取締役：上口泰正
・設立：2017年11月22日
・サイト：https://www.worldplus-gym.com/
株式会社ワールドプラスは「新しいフィットネス文化の創造」をミッションとし、これまで24時間・年中無休のマシン特化型ジム「ワールドプラスジム」を運営。現在では全国に約160店舗を構えている。