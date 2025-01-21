Archeda、STARTUP HOKKAIDO Green Acceleration Programに採択され、北海道における森林モニタリング実証を実施

株式会社Archeda

衛星データを利用した森林モニタリング及び自然由来カーボンクレジット向けのモニタリングソリューションを開発する株式会社Archeda（本社：東京都千代田区、代表取締役：津村 洸匡、以下Archeda（読み：アルケダ））は、北海道からグローバルを目指すスタートアップを生み育てるエコシステムの実現を目指す STARTUP HOKKAIDO実行委員会（所在地：北海道札幌市、実行委員長 土田美那、以下「STARTUP HOKKAIDO」）が、実施する環境・エネルギー領域スタートアップ向け支援プログラムである「STARTUP HOKKAIDO Green Acceleration Program」に採択されました。

Archedaは、本プロジェクトをきっかけに北海道における事業展開を進めていきます。

STARTUP HOKKAIDO × ArchedaSTARTUP HOKKAIDO Green Acceleration ProgramについてSTARTUP HOKKAIDO Green Acceleration Program

北海道では全国的にも早い段階でカーボンニュートラルへの取り組みを実践してきました。加えて、北海道にある再生可能エネルギーなどのカーボンニュートラル資源のポテンシャルの高さが評価され、2024年6月に北海道と札幌市は国から「GX 金融・資産運用特区」および「国家戦略特区」の指定を受けました。

国家プロジェクトの大きな一歩となるべく、北海道のもつ再生可能エネルギーのポテンシャルや街の魅力を背景に、洋上風力発電や水素など環境・エネルギーを牽引する8つの大型プロジェクトをはじめとして、環境・エネルギーに関する様々な取り組みを始めています。

STARTUP HOKKAIDOでは北海道からスタートアップが継続的に生み出されグローバルまで発展していくエコシステム構築を目指しております。

「STARTUP HOKKAIDO Green Acceleration Program」では、環境・エネルギー領域のスタートアップに対して総合的な事業成長サポートや北海道企業とのマッチング・実証実験支援を行います。

第1期では、１.北海道沿岸における浮体式洋上風力の実証に向けた検討プロジェクトと２.北海道の森林において新たな森林資源量解析にむけた実証プロジェクトを行う予定です。

※今回の両プロジェクトは、2025年1月～3月を準備期間とし、2025年4月～2026年3月までを検証フェーズとしております。

STARTUP HOKKAIDOのプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000128637.html

Archedaについて

Monitoring for MRV

Archedaは、「地球の秘めた可能性を価値にする」をミッションに、衛星データを利用した森林や水田、マングローブ等の自然由来のカーボンクレジットプロジェクトの分析モデルを開発するスタートアップです。現在、衛星データを利用した自然解析ソリューションであるGreen Insightの開発を進めており、プロジェクト登録、モニタリング、信頼性確認など、プロジェクト開発における各ステップ毎に最適な分析ソリューションを国内外の炭素削減(除去)プロジェクトに提供しています。また、自治体や林業事業者の方向けに、衛星データを利用した森林資源量の推定や伐採地の検出や造林状況のモニタリングができるソリューションを開発しています。

◆Archeda会社概要

社名：株式会社Archeda（アルケダ）

設立：2022年09月

代表者：代表取締役 津村 洸匡

所在地：東京都千代田区霞が関 3-2-5 霞が関ビルディング36F

事業内容：衛星データを活用した自然環境の解析事業、カーボンクレジットのモニタリング解析事業

Website：https://archeda.inc

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/archeda-inc

X：https://x.com/ArchedaInc

Facebook：https://www.facebook.com/Archeda



直近の取り組みについて

・COP29にてAWDプロジェクトにおける適地選定ソリューションを発表

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000110822.html

・森林クレジットの実証業務に関して三菱UFJフィナンシャル・グループと業務提携

https://archeda.inc/news/mufg-forest-credit