日向坂46「東村芽依 卒業セレモニー」をLeminoで全日程生配信決定！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、映像配信サービス「Lemino(R)」において、2025年1月25日(土)に行われる日向坂46「東村芽依 卒業セレモニー」の模様を生配信（PPV）いたします。また、2025年2月1日(土)にリピート配信いたします。

2016年5月にけやき坂46(現日向坂46)一期生として加入し、『めいめい』の愛称で親しまれ長年グループを支えてきた彼女の門出の瞬間をお見逃しなく！

Leminoチケット購入ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/?crid=Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDJlMTU%3D&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202501_h46-mh_graduation_ceremony&utm_content=prtimes

また、「Lemino」では日向坂46の関連作品を多数配信中です。詳細は下記URLよりご確認ください。

日向坂46特設サイト :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000013/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202501_nr-hinatazakaLP-0120

＜日向坂46「東村芽依 卒業セレモニー 」 配信概要＞

■タイトル：日向坂46「東村芽依 卒業セレモニー」

■出演：日向坂46

■生配信日時：2025年1月25日(土) 17:00（開場：16:00）

リピート配信：2025年2月1日(土) 16:00（開場：15:00）

■販売期間：2025年1月20日(月) 12:00～2025年2月1日(土) 16:00まで

■販売価格：通常価格 3,500円（税込）

※別途システム利用料220円（税込）をいただきます

■購入方法：Leminoチケット購入ページよりお申し込みください。

Leminoチケット購入ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/?crid=Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDJlMTU%3D&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202501_h46-mh_graduation_ceremony&utm_content=prtimes【「Lemino」概要】

ドコモの新しい映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※１の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino」サービスサイト ： https://lemino.docomo.ne.jp/

※1「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。