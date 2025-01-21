未来の宇宙産業を支える「スペースポート」の可能性を探る、宇宙の基礎講座を2/6(木)に開催
株式会社Kanatta
SPACE COTAN株式会社 代表取締役社長 兼 CEOとして北海道スペースポート（HOSPO）の運営に携わる小田切 義憲氏
2025年2月6日(木) 19:30-21:30
・場所
小田切 義憲（おだぎり よしのり）氏
全日本空輸（株）にて運航管理業務の現業を経験後、オペレーションズマニュアル等の規定類作成を担当。
ご興味のある方は、公式LINEよりお気軽にお問い合わせください。
SPACE COTAN株式会社 代表取締役社長 兼 CEOとして北海道スペースポート（HOSPO）の運営に携わる小田切 義憲氏
【チケット情報】
下記URLよりお申込みください。
https://peatix.com/event/4271196(https://peatix.com/event/4271196?utm_source=pr)
【イベント情報】
・開催日時
2025年2月6日(木) 19:30-21:30
・参加チケット
一般：5000円（性別問わず参加可能）
コスモ女子サポート会員：5000円
コスモ女子会員（通常・学生・親子・男性）：無料
・場所
東京会場とZoomによるハイブリッド開催
・ゲスト
小田切 義憲（おだぎり よしのり）氏
SPACE COTAN株式会社 代表取締役社長 兼 CEO
小田切 義憲（おだぎり よしのり）氏
全日本空輸（株）にて運航管理業務の現業を経験後、オペレーションズマニュアル等の規定類作成を担当。
成田空港、羽田空港のオペレーション業務部門責任者を経て、2011年にエアアジア・ジャパン（株）の初期要員として参画。2012年の就航後、社長に就任。
2016年5月に（株）ANA総合研究所に入社し、自治体、空港管理会社が発注する国内空港の利活性化等に関する調査・研究を担当した。2021年4月より現職。
主催
コスモ女子
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コスモ女子公式LINE(https://line.me/R/ti/p/%2540943ymvyq)
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コスモ女子公式HP(https://cosmos-girl.com/)