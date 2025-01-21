『一着で二度美味しい！』卒園・卒業式→入園・入学式で着まわせるセレモニーコーデ印象チェンジ術を公開中！【オシャレウォーカー】

株式会社mighty

ファッション通販サイト「osharewalker（オシャレウォーカー）」を運営する株式会社mighty（代表取締役社長：木下修一）では、「n'OrLABEL」「somari imagination」「kOhAKU」の3ブランド別に"卒園・卒業式→入園・入学式で着まわせる セレモニーコーデ印象チェンジ術"ページを公開いたしました。

特集ページ：https://www.osharewalker.co.jp/f/feature/250120/

n'OrLABEL

カジュアルなママさんにおすすめの着回しコーディネート。普段使いできるアイテムを軸に、カラーや柄を取り入れることでフォーマルなシーンにも自分らしさをプラスでき、ブラックのジャンパースカートも軽やかな印象にチェンジできます。

somari imagination

フォーマルなシーンでもほんのり甘さをプラスしたいママさんにおすすめの着回しコーディネート。フリルやレース使いで可愛らしさを表現しつつ、落ち着いたカラーを選ぶことで、大人可愛いスタイルを実現。同じボトムスに異なるトップスを合わせるだけで、印象がガラリと変化します。

kOhAKU

似通った印象にならない、モードな着回しコーディネート。配色感のあるシャツにシンプルなパンツを合わせることで、モードな雰囲気を演出し、ジャケットを脱ぐだけで華やかな印象に早変わりします。

会社紹介

＜株式会社 mighty＞

2002年に繊維の街、大阪府泉大津市に創業以来、新たなことに日々チャレンジし続けるアパレル企業。

ファッション通販サイト「osharewalker」では、オリジナルアイテムを主として約3,000点を常時販売。固定概念に縛られず、「ありそうでなかった、ここにしかない商品」を常に提供することをモットーに、オシャレでありながら着やすさにもこだわったモノづくりで多くのお客さまからの支持を獲得。「世界の人々に愛されるアパレルカンパニー」を目指し、成長・変革し続けている。

本社・ロジスティクス本部/〒594-0083 大阪府和泉市池上町２丁目１-15

大阪本部/〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２丁目４-８ 長堀プラザビル２階

コーポレートサイトはこちら

https://www.osharewalker.jp/

＜ファッション通販サイト osharewalker＞

n'OrLABEL、somari imagination、kOhAKU の3ブランドを展開。

自社パターン、生地へのこだわり、オリジナルの品質基準など、妥協しない商品企画をおこなっています。

さらにデザイン企画・品質管理・販売企画・発送・顧客対応まで、内製化を実現しています。

＜オンラインショップ＞

公式: https://www.osharewalker.co.jp/

楽天市場: https://www.rakuten.ne.jp/gold/osharewalker/

Yahoo!ショッピング: https://store.shopping.yahoo.co.jp/osharewalker/

auPAY マーケット: https://plus.wowma.jp/user/34756398/plus/

ZOZOTOWN: https://zozo.jp/shop/osharewalker/

SHOPLIST: https://shop-list.com/women/brand/osharewalker

MAGASEEK: https://www.magaseek.com/shop/top/sh_MITOWK-tr_s

Amazon: https://amzn.to/40TIbVZ

＜Instagram＞

公式店 Instagram: https://www.instagram.com/osharewalker_officialsite/

楽天市場店 Instagram: https://www.instagram.com/osharewalker_official/

n'OrLABEL Instagram: https://www.instagram.com/norlabel_official/

somari imagination Instagram: https://www.instagram.com/somari_imagination/

kOhAKU Instagram: https://www.instagram.com/kohaku___official/

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