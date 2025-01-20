「バンドやろうぜ！」のトレーディング Ani-Art アクリルスタンド、トレーディング Ani-Art アクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて「バンドやろうぜ！」の商品8種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて「バンドやろうぜ！」の商品の受注を1月15日(水)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1469?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング Ani-Art アクリルスタンド

東雲大和、巻 宗介、佐伯 翼、白雪徹平、高良 京、レイ・セファート、来栖真琴、小金井 進、鳳 葵陽、七瀬一真、徳田吉宗、藤堂美郷、マイリー、シェリー、ユキホ、ミントのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「OSIRIS Ani-Art アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \14,080(税込)

種類 ：全16種

サイズ：本体：（最大約）70×49mm 台座：（約）34×34mm 厚み：3mm

特典：（約）69×60mm 台座：（約）34×34mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Ani-Art アクリルカード

東雲大和、巻 宗介、佐伯 翼、白雪徹平、高良 京、レイ・セファート、来栖真琴、小金井 進、鳳 葵陽、七瀬一真、徳田吉宗、藤堂美郷、マイリー、シェリー、ユキホ、ミントのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「BLAST Ani-Art アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \748(税込), BOX \11,968(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（約）60×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Ani-Art B8硬質カードケース

東雲大和、巻 宗介、佐伯 翼、白雪徹平、高良 京、レイ・セファート、来栖真琴、小金井 進、鳳 葵陽、七瀬一真、徳田吉宗、藤堂美郷、マイリー、シェリー、ユキホ、ミントのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、B8硬質カードケースに仕上げました。

チケットやポストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。

チェキ（B8）サイズ以内のものを収納可能です。

お気に入りのイラストカードなどを入れて、お手元で作品の世界観をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「東雲大和&高良 京 Ani-Art B8硬質カードケース AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \693(税込), BOX \11,088(税込)

種類 ：全16種

サイズ：外寸：（約）10×7cm 内寸：（約）9.4×6.7cm （B8サイズ）

素材 ：硬質PVC

▼トレーディング Ani-Art グリッター缶バッジ

東雲大和、巻 宗介、佐伯 翼、白雪徹平、高良 京、レイ・セファート、来栖真琴、小金井 進、鳳 葵陽、七瀬一真、徳田吉宗、藤堂美郷、マイリー、シェリー、ユキホ、ミントのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、グリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「高良 京 Ani-Art グリッター缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \583(税込), BOX \9,328(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング Ani-Art イラストカード

東雲大和、巻 宗介、佐伯 翼、白雪徹平、高良 京、レイ・セファート、来栖真琴、小金井 進、鳳 葵陽、七瀬一真、徳田吉宗、藤堂美郷、マイリー、シェリー、ユキホ、ミントのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、イラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「マイリー Ani-Art イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \308(税込), BOX \4,928(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼Ani-Art BIGアクリルスタンド

※画像は「東雲大和 Ani-Art BIGアクリルスタンド」を使用しております。

東雲大和、巻 宗介、佐伯 翼、白雪徹平、高良 京、レイ・セファート、来栖真琴、小金井 進、鳳 葵陽、七瀬一真、徳田吉宗、藤堂美郷、マイリー、シェリー、ユキホ、ミントのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全16種（東雲大和、巻 宗介、佐伯 翼、白雪徹平、高良 京、レイ・セファート、来栖真琴、小金井 進、鳳 葵陽、七瀬一真、徳田吉宗、藤堂美郷、マイリー、シェリー、ユキホ、ミント）

サイズ：本体：（約）15.1×7.4cm 台座：（約）6.8×2.6cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼Ani-Art 缶バッジ4個セット

※画像は「BLAST Ani-Art 缶バッジ4個セット」を使用しております。

東雲大和、巻 宗介、佐伯 翼、白雪徹平、高良 京、レイ・セファート、来栖真琴、小金井 進、鳳 葵陽、七瀬一真、徳田吉宗、藤堂美郷、マイリー、シェリー、ユキホ、ミントのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、缶バッジ4個セットに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,892(税込)

種類 ：全4種（BLAST、OSIRIS、Fairy April、Cure²tron）

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼Ani-Art カラビナ付きカード型アクリルキーホルダー

※画像は「BLAST Ani-Art カラビナ付きカード型アクリルキーホルダー」を使用しております。

東雲大和、巻 宗介、佐伯 翼、白雪徹平、高良 京、レイ・セファート、来栖真琴、小金井 進、鳳 葵陽、七瀬一真、徳田吉宗、藤堂美郷、マイリー、シェリー、ユキホ、ミントのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、カード型のアクリルキーホルダーに仕上げました。

小型のカラビナが付属しているので、カバンやリュック等にそのまま取り付け可能です。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,375(税込)

種類 ：全4種（BLAST、OSIRIS、Fairy April、Cure²tron）

サイズ：本体：（約）11×7cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1469?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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