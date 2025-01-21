【速報！3/7（金）発売決定!!】阿川佐和子、池波正太郎、石井好子、佐藤愛子、武田百合子、村上春樹、向田邦子、森茉莉…37名のたまご好きによる、タマゴ好きのための、玉子についてのアンソロジーエッセイ誕生

株式会社主婦と生活社

株式会社主婦と生活社（本社：東京都中央区）は、日本の名だたる小説家・随筆家37人による、“たまご”をテーマにしたエッセイアンソロジー『アンソロジーたまご』を2025年3月7日（金）に発売します。

名を連ねるのは、錚々たる作家陣。たまごかけごはん、ゆで卵、目玉焼き、卵焼き、オムレツ、オムライス、かに玉、卵サンド…。バラエティ豊かなたまご料理が登場、それにまつわるエピソードをぜひご堪能ください。

カバー写真および間に挟み込まれたイメージ写真は、写真集『未来ちゃん』でおなじみ、第40回木村伊兵衛写真賞受賞の写真家・川島小鳥氏。装幀・組版は、2024年ノーベル文学賞受賞『すべての、白いものたちの』（ハン・ガン／著）の装丁家・佐々木暁氏。編者は向田邦子氏、赤塚不二夫氏、佐野洋子氏のエッセイの他、「エッセイアンソロジー」を数多く手がけている編集者・杉田淳子氏（go passion）。

商品情報

書名：『アンソロジーたまご』

出版社：主婦と生活社

発売予定日：2025年3月7日

定価：1,870円（税込）

判型：四六判変型／並製／天アンカット／スピンつき

頁数：208ページ

ISBN：978-4-391-16367-4

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