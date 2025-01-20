レギュラーシーズン全22節終了！ファイナルシーズンで浦安・しながわ・名古屋・町田・立川・湘南が優勝を争う！【Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン１】今こそ最高のフットサルを

■上位リーグに進出する全6チームが決定！

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン１は、1月18日（土）～20日（月）の3日間で実施された第22節をもって、レギュラーシーズンの全ての試合を消化しました。これにより、1月24日（金）から実施するファイナルシーズン 上位リーグに進出する6チーム（※1）が決定しましたのでお知らせいたします。

- バルドラール浦安

- しながわシティ

- 名古屋オーシャンズ

- ペスカドーラ町田

- 立川アスレティックFC

- 湘南ベルマーレ

※1 上位リーグ進出：レギュラーシーズン終了時点の6位以上のチーム

なお、ファイナルシーズン上位リーグおよび下位リーグの実際の試合日程につきましては、追ってお知らせいたします。

■現在の順位表 ※レギュラーシーズン終了時点

詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/score/teamrank.html

※ファイナルシーズン上位リーグ進出決定：浦安、しながわ、名古屋、町田、立川、湘南

【最新情報】ファイナルシーズン 大会概要やチケット情報を今すぐチェック！(https://www.fleague.jp/news/?p=66155)

■ファイナルシーズンとは？

【大会名称】

Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン1 ファイナルシーズン（上位リーグ・下位リーグ）

【大会方式】

レギュラーシーズン全22節の勝点合計が多いチームから順に、上位6チームと下位6チームのグループに分かれ、1回戦総当たりリーグ戦を行う。

【開催期間と会場】

＜ファイナルシーズン 北九州ラウンド（第23節・第24節）＞

日時：2025年1月24日（金）～26日（日）

会場：北九州市立総合体育館

＜ファイナルシーズン 岸和田ラウンド（第25節）＞

日時：2025年2月8日（土）～9日（日）

会場：岸和田市総合体育館

＜ファイナルシーズン 小牧ラウンド（第26節・第27節）＞

日時：2025年2月14日（金）～16日（日）

会場：パークアリーナ小牧

【順位の決定】

レギュラーシーズン22節、ファイナルシーズン5節の全27節が終了した時点で、上位リーグのうち勝点の合計が多いチームを年間優勝チームとする。上位6チームと下位6チームとの間で順位が入れ替わることはない。

詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/final/outline.html

■北九州ラウンド チケット情報（第23節・第24節）

【チケット情報】

＜販売ページ＞

- 2025年1月24日（1日目）：https://t.livepocket.jp/e/arut8

- 2025年1月25日（2日目）：https://t.livepocket.jp/e/v8ihl

- 2025年1月26日（3日目）：https://t.livepocket.jp/e/kp1kr

＜販売価格｜自由席＞

- 先行販売：大人 2,500円／小・中・高 1,500円

- 一般販売：大人 3,000円／小・中・高 1,500円

- 当日販売：大人 3,500円／小・中・高 1,500円

※先行販売：2024年12月28日（土）12時00分 ～ 2025年1月17日（金）23時59分［レギュラーシーズン最終節前］まで販売

※一般販売：2025年1月18日（土）00時00分［先行販売終了後］ ～ 大会日前日 23時59分まで販売

※当日販売：先行販売・一般販売の販売状況により、ご案内ができない場合がございます。

※招待券およびチケットの営利目的での販売や転売行為は、固くお断りいたします。転売されたチケットであると判明した場合、ご入場いただけません。また、それに伴う返金は一切行いませんので、予めご了承ください。皆さまのご理解と転売行為防止へのご協力をお願い申し上げます。

＜座席図＞

【協力・関係団体】

＜主催＞

公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本フットサルトップリーグ

＜共催＞

北九州市

＜主管＞

日本フットサルリーグ（Ｆリーグ）、公益社団法人福岡県サッカー協会/福岡県フットサル連盟、一般社団法人 UBUNTU FSプロモーション

＜後援＞

一般財団法人日本フットサル連盟、福岡県教育委員会、北九州市教育委員会、一般社団法人北九州中小企業経営者協会 ※1月17日更新

＜協賛＞

公益財団法人北九州観光コンベンション協会

詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/final/ticket.html

■岸和田ラウンド チケット情報（第25節）

【チケット情報】

＜販売ページ＞

- 2025年2月8日（1日目）：https://t.livepocket.jp/e/21pt3

- 2025年2月9日（2日目）：https://t.livepocket.jp/e/7bkeq

＜販売価格｜自由席＞

- 先行販売：大人 2,500円／小・中・高 1,500円

- 一般販売：大人 3,000円／小・中・高 1,500円

- 当日販売：大人 3,500円／小・中・高 1,500円

※先行販売：2025年1月6日（日）12時00分 ～ 2025年1月17日（金）23時59分［レギュラーシーズン最終節前］まで販売

※一般販売：2025年1月18日（土）00時00分［先行販売終了後］ ～ 大会日前日 23時59分まで販売

※当日販売：先行販売・一般販売の販売状況により、ご案内ができない場合がございます。

※未就学児で座席を占有しない場合、同伴の大人1枚につき、未就学児1人までチケット不要です。なお、未就学児または未就学児同伴でのアリーナ席のご利用は、着席不可となります。（未就学児：2018年4月2日以降に生まれた児童）

※招待券およびチケットの営利目的での販売や転売行為は、固くお断りいたします。転売されたチケットであると判明した場合、ご入場いただけません。また、それに伴う返金は一切行いませんので、予めご了承ください。皆さまのご理解と転売行為防止へのご協力をお願い申し上げます。

＜座席図＞

【協力・関係団体】

＜主催＞

公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本フットサルトップリーグ

＜主管＞

日本フットサルリーグ（Ｆリーグ）、ハマダ株式会社

＜後援＞

一般財団法人日本フットサル連盟、大阪府、岸和田市、岸和田市教育委員会

＜協力＞

一般社団法人大阪府サッカー協会、大阪府フットサル連盟

詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/final/ticket.html

■小牧ラウンド チケット情報（第26節・第27節）

【チケット情報】

＜販売ページ＞

- 2025年2月14日（1日目）：https://t.livepocket.jp/e/apob8

- 2025年2月15日（2日目）：https://t.livepocket.jp/e/k29oz

- 2025年2月16日（3日目）：https://t.livepocket.jp/e/ok0wm

＜販売価格｜1階アリーナ自由席＞

- 先行販売：大人／小・中・高 3,500円

- 一般販売：大人／小・中・高 4,000円

- 当日販売：大人／小・中・高 4,500円

＜販売価格｜2階スタンド自由席＞

- 先行販売：大人 2,500円／小・中・高 1,500円

- 一般販売：大人 3,000円／小・中・高 1,500円

- 当日販売：大人 3,500円／小・中・高 1,500円

※先行販売：2025年1月6日（日）12時00分 ～ 2025年1月17日（金）23時59分［レギュラーシーズン最終節前］まで販売

※一般販売：2025年1月18日（土）00時00分［先行販売終了後］ ～ 大会日前日 23時59分まで販売

※当日販売：先行販売・一般販売の販売状況により、ご案内ができない場合がございます。

※未就学児で座席を占有しない場合、同伴の大人1枚につき、未就学児1人までチケット不要です。なお、未就学児または未就学児同伴でのアリーナ席のご利用は、着席不可となります。（未就学児：2018年4月2日以降に生まれた児童）

※招待券およびチケットの営利目的での販売や転売行為は、固くお断りいたします。転売されたチケットであると判明した場合、ご入場いただけません。また、それに伴う返金は一切行いませんので、予めご了承ください。皆さまのご理解と転売行為防止へのご協力をお願い申し上げます。

＜座席図＞

【協力・関係団体】

＜主催＞

公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本フットサルトップリーグ

＜主管＞

日本フットサルリーグ（Ｆリーグ）、公益財団法人愛知県サッカー協会/愛知県フットサル連盟、名古屋オーシャンズ株式会社

＜後援＞

一般財団法人日本フットサル連盟、小牧市、小牧市教育委員会、小牧市スポーツ協会、春日井市、春日井市教育委員会、春日井市スポーツ協会、岩倉市、岩倉市教育委員会、岩倉市スポーツ協会

詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/final/ticket.html

■放送情報

公式動画配信サービス「ＦリーグＴＶ」

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詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/news/?p=63052