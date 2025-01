蒲生四丁目に子育てと仕事を楽しく両立できるコワーキングスペース「いいオフィス蒲生四丁目 by Office with U 」がオープン

株式会社いいオフィス

全国47都道府県に800拠点以上のワークスペースを展開する株式会社いいオフィス(本社:東京都港区、代表取締役:龍崎 宏 以下、「いいオフィス」)は、株式会社Office with Uと提携して大阪府大阪市に「いいオフィス蒲生四丁目 by Office with U 」をオープンしました。

親子で通えるコワーキングスペース

親であり仕事のプロであり地域の一員として暮らすこと。それぞれの顔を使い分けるのではなく、すべてをつなぐことができたら、親も子どもも毎日がもっと良くなるかもしれない。

「もっと自分らしく子育てできる社会へ」をスローガンに、自身も建築デザイナーでありながら二児の母である女性起業家が自身の経験を重ねながら「子育てしながら働く」にとことん寄り添うための場所をつくりたいと第一歩を踏み出しました。

「いいオフィス蒲生四丁目 by Office with U」はそんな想いから生まれたコワーキングスペースです。

古民家をリノベーションした子連れで仕事に集中できるスペース

複合機やWIFI、フリーアドレス、ドリンクなど、基本の設備に加えて託児を併設することで、カフェでも自宅でも従来型のコワーキングでもない「子連れで仕事に集中できる」スペースを実現しました。

古民家を改装した施設の2階には、フリーアドレスのコワーキングスペース。落ち着きある空間で、集中して仕事できる環境をご提供します。

10名程度で利用できるミーティングルーム。打ち合わせはもちろん、ミニセミナーの開催場所としてもご利用いただけます。

2階にはコワーキングスペースとミーティングルームの他に、シェアオフィスもご用意。個室のため、周りを気にせずに2~5名程度の自社オフィスとしても契約可能です。

古民家モダンで、親子向けワークショップやイベントに最適なレンタルスペース

1階の土間スペースは天井が高く、明るく開放的な空間。親子で学べるワークショップやセミナー、イベントなどの開催場所に最適です。

また、ポップアップストアやポートレート撮影など、商業利用も可能な当施設は、おしゃれな空間を活かした多彩な用途でご利用いただけます。特別な雰囲気を演出したい方にぴったりのスペースです。

1階の畳スペースは広々した空間で、普段は託児スペースとして開放。レンタルスペースとしても利用可能で、多彩な用途で貸切利用できます。

キッチンや授乳室、試着室など付帯設備も充実しています。

子どもが「また行きたい」と思う遊びと学びの「お子様見守りサービス」

歌あそび、モノづくり、読み聞かせ、など子ども達の発達に合わせたカリキュラムのお子様見守りサービスをコワーキングやレンタルスペースをご利用の会員様にご提供します。

スタッフは定期的に安全管理研修やサービス内容の見直しを行い、ご利用者さまに安心してご利用いただける仕組み作りを心がけています。

いいオフィス蒲生四丁目 by Office with U 店舗情報

■インフォメーション

住所:大阪府大阪市城東区中央1-7-28

営業時間:7:00~23:00

定休日:不定休

webサイト:https://e-office.space/spaces/tokai-kinki/osaka/osakashi/gamoyonchome-by-o-w-u

株式会社Office with U 企業情報

■会社概要

本社:大阪府大阪市城東区中央1丁目7番28号

設立日:2022年7月

資本金:1,000,000円

代表者:代表取締役 辻岡 喜乃

事業内容:建築デザイン(新築・改修)、託児・学童、カルチャースクールの運営、会員制サテライトオフィスの運営、レンタルスペースの運営、上記に附帯するコンサルティング事業

■関連リンク

会社サイト:https://o-w-u.com

公式Instagram:https://www.instagram.com/office_with_u?igsh=OHc4eWJnenBka3M2&utm_source=qr(https://www.instagram.com/office_with_u?igsh=OHc4eWJnenBka3M2&utm_source=qr)

会社メール:officewithu.osaka@gmail.com

■特徴

【立地】

・Osaka METORO 鶴見緑地線「蒲生四丁目駅」から徒歩5分

【席数】

・10席

【各種サービス】

・Wi-Fi、電源

・フリードリンク

・コーヒーサーバー

・ロッカー

・プリンター・コピー機

・プロジェクター、スクリーン

・文房具

・ホワイトボード

・法人登記OK

※その他詳細は店舗ページをご覧ください。

■各店舗の利用方法

アプリをダウンロード&会員登録いただき、ご利用ください。

詳細を見る :https://e-office.space/

株式会社いいオフィス 企業情報

■会社概要

本社:東京都港区南麻布2丁目15番5号

設立日:2018年4月

資本金:501,190,278円(資本準備金含む)

代表者:代表取締役 龍崎 宏

事業内容:コワーキングスペースの運営、貸会議室の運営、アプリの運営&開発、クラウドソーシング事業、イベント運営

■関連リンク

ホームページ:https://e-office.inc/

公式Twitter:https://twitter.com/ii_office

公式Instagram:https://www.instagram.com/iioffice.inc/

公式Facebook:https://www.facebook.com/iioffice11