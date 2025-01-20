【新色登場】 MOONSTAR 810s × URBAN RESEARCH DOORS 別注STUDEN《NAVY》予約開始！

株式会社アーバンリサーチ

日本を代表するシューズブランドMOONSTARが立ち上げたプロダクトライン「810s（エイトテンス）」。URBAN RESEARCH DOORS最新の別注カラーが1月17日(金)より予約を開始します。

今シーズンはスタイリッシュさをより意識した《NAVY》のワントーンカラー。深みのある上品なネイビーは春の爽やかな装いにアクセントをプラスできる一足となっています。ヒールカウンターにはグレーを採用し足元でのグラデーションを楽しめます。シューレースはデフォルトのネイビーとプラスでホワイトの2セット 、今回カートン（靴箱）はネイビーで統一した特別なラインナップとなっております。

更に今回はファーストシーズンから好評の《GRAY》も同日予約、発売予定です。

MOONSTAR 810s 別注STUDEN

品番：DMA4-ET035 / DWA4-ET035

価格：\7,700 (税込)

カラー：URD NAVY / URD GRAY

サイズ：

WOMEN 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0

MEN 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0

【発売日】

2025年2月7日(金)予定

※ 発売日は予告なく変更になる場合がございます。

ONLINE STOREにて先行予約受付中(https://www.urban-research.jp/products/list.php?type=all&keyword=%E3%80%8E%E5%88%A5%E6%B3%A8%E3%80%8FMOONSTAR%C3%97DOORS%E3%80%80STUDEN&salestype=%E4%BA%88%E7%B4%84%E5%95%86%E5%93%81&utm_source=media&utm_medium=referral&utm_campaign=250120_doors_news_647163_moonstar-810s_preorder&_ga=2.60158765.1892885032.1737341764-90996179.1731469721)

【販売店舗】

URBAN RESEARCH DOORS 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)

URBAN RESEARCH Store 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/products/list.php?sort=new&brand=MOONSTAR&_ga=2.141040306.1892885032.1737341764-90996179.1731469721)