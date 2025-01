【新刊書籍のご案内】優れた広告691点を収録『コピー年鑑2024』発売

株式会社宣伝会議

マーケティング・広告・広報の専門誌を発行する株式会社宣伝会議(本社:東京都港区)は、書籍『コピー年鑑2024』(編集:東京コピーライターズクラブ)を、全国の有力書店とオンライン書店で1月20日に発売いたします。

編集:東京コピーライターズクラブ編集委員長:尾形真理子アートディレクター:丸山もゝ子定価:22,000円(税込)

本書は、2024年度の「TCC賞」(主催:東京コピーライターズクラブ=TCC)の全入賞作品と優秀作品を収録した年鑑です。



TCC賞は1962(昭和37)年にスタート。現役の最前線にいるコピーライター、CMプランナーが広告コピーに着目して選ぶ、他に類をみない広告賞です。

2024年度は一般部門4007点、新人部門326名の中から、グランプリ 1作品群・TCC賞 14作品群・最高新人賞1名・新人賞17 名・審査委員長賞2作品群を選出。この入賞作品のほか、選考を通過した691点を年鑑に収録しています。

今年の年鑑は、最終審査委員36名による受賞作品、ファイナリスト作品への読み応えのある選評が特徴です。最終審査委員が評価した広告・コピーについて、なぜ評価するのか、何を評価しているのかをそれぞれ記しています。掲載された優れたコピーはもとより、審査委員が選んだコピーの切り口や視点、着目した表現からも学ぶことができます。

年鑑のアートディレクションを手がけたのは、人気キャラクターのデザインでも知られる丸山もゝ子氏。「TO WRITE is to turn on the LIGHT 書くことは光を灯すこと。」という本年鑑のテーマのもと、イラストと明るいカラーで手に取るのが楽しいデザインになっています。誌面の各所には、年鑑の案内役として、丸山氏によって描かれた小鳥の「コピー子ちゃん」も登場しています。

編集委員長を務めた尾形真理子氏は、本年鑑について次のように記しています。

コピー年鑑を編むという行為は、

この年に生まれた広告に、コピーライティングに、

標本としての役割を付加させて、

歴史の中に採集していくことだと思います。

そして、未来のコピーライターへと渡していく。

できるかぎり、「ひとつひとつ」に光を当てて、

できるかぎり手に取りやすく、読みやすく。

未来のたくさんのコピー子ちゃんたちが、

言葉の羽を自由に広げられることを願って。

2024年のコピー、そして広告の軌跡をぜひご覧ください。

編集:東京コピーライターズクラブ

発行:株式会社宣伝会議

編集委員長:尾形真理子

アートディレクター:丸山もゝ子

編集委員:国井美果、栗田雅俊、吉兼啓介

発売:2025年1月20日

定価:22,000円(税込)

ISBN:978-4-88335-606-5

*東京コピーライターズクラブとは

東京を中心に日本全国で活躍するコピーライターやCMプランナーの団体です。 前年度に実際に使用された広告の中から、 優秀作品を選出。 その制作者を「TCC賞」受賞者として発表し、 受賞作品のほか優秀作品を掲載した「コピー年鑑」を発行。 ことばを専門とするスタンスから、 日本の広告界のコミュニケーション技術の向上を牽引しています。 1958年、 前身である「コピー十日会」結成。 1962年「東京コピーライターズクラブ」に名称変更。

会長 谷山雅計/副会長 磯島拓矢・細川美和子

*TCC賞とは

TCC(東京コピーライターズクラブ)が選ぶ、優れた広告の制作者に贈られる賞。1962(昭和37)年からスタートし、2025年に63回目を迎えた。審査は一般部門‧新人部門に分かれ、TCC会員ならびに一般からの公募。実際に使用・掲載された各種広告(グラフィック、CM、WEB、ネーミングおよびPOP等)を対象としている。新人部門は会員以外を応募対象とする。会員による選挙で選ばれた審査委員が各賞の選考を行う。