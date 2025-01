民間版の世界銀行を目指す五常・アンド・カンパニー、社会や環境に配慮した公益性の高い企業に対する国際的な認証制度であるB Corp(TM)認証を取得

五常・アンド・カンパニー株式会社

五常・アンド・カンパニー株式会社(代表執行役:慎泰俊、本社:東京都渋谷区、以下、「五常」)は、2025年1月、グローバルな非営利団体であるB Lab(TM)(以下、「B Lab」)から「B Corp(TM)」認証(以下、「B Corp認証」)を取得したことをお知らせいたします。この認証は、五常の事業を通じたポジティブな社会的インパクトの創出を評価するものです。評価対象には、インドのSATYA MicroCapital、Ananya Finance for Inclusive Growth、Prayas Financial Servicesに加え、その他の連結子会社7社を含みます。

B Labは、2006年に、人々、コミュニティ、そして地球に対してポジティブな影響を創出する企業を評価し、その成果を報告することを目的として設立されました。B Labの厳格な認証プロセスは、企業が社会的・環境的パフォーマンス、透明性、説明責任において高い基準を満たしているかを検証します。B Corp認証を取得するためには、B Impact Assessment(TM)という評価プロセスを完了し、200点満点中80点以上のスコアを獲得する必要があります。また、企業は3年ごとに再評価を受け、社会や地球に対する貢献を継続的に改善することを求められます。

今回の評価において、五常はガバナンス、顧客、従業員、コミュニティへのポジティブな影響の4分野で業界平均を大きく上回り、102.8点を獲得しました。詳しくは、五常ホームページ「B Corp認証の取得(https://gojo.co/b-corp-jp)」をご覧ください。

五常はB Corp認証をはじめとする外部評価を活用することに加えて、独自のモニタリング及び内部監査を継続し、事業運営の質を一層向上させるとともに、社会や環境に対するネガティブな影響を最小限に抑えます。また、フランスの非営利団体であるCerise+SPTFが定める8つの顧客保護基準を遵守し、連結子会社の全てにおいて格付機関からのClient Protection Certification (CPP)の取得を目指しており、これまでに連結子会社4社がCPPを取得しています。誰もが自分の未来を決めることができる世界を目指して、五常は、ステークホルダーの意見を反映しながら、世界中に金融包摂を届け、顧客の生活にポジティブな影響を創出することに力を尽くします。

B Market Builder Japan 共同代表 溝渕由樹様コメント

途上国向けのマイクロファイナンス事業に取り組む五常・アンド・カンパニーをB Corpの一員として迎えることができ、心から嬉しく思います。同社のビジネスは、社会課題への具体的な解決策を提供しながら、世の中にポジティブなインパクトを与えています。同社がB Corpコミュニティの一員として、より一層活躍していくことを期待しています。

五常 Managing Partner Arnaud Venturaコメント

この度、正式にB Corp認証企業の一員となることを、大変誇りに思います。この認証は、社会的リターンと経済的リターンの両立を目指し、金融サービスをよりよい目的のために活用するために、私たちが絶え間ない改善を続けていることを、顧客、従業員、グループ会社、投資家、コミュニティをはじめとする全てのステークホルダーに示すものです。認証の取得は、五常とグループ会社の従業員一人ひとりの努力の賜物です。私たちは引き続き、社会的パフォーマンス及びインパクトの向上に真摯に取り組んでまいります。

B Corp認証企業として、五常グループは、「People Using Business as a Force for Good(R)」の理念に基づき、B Lab及びグローバルなB Corpネットワークと連携し、インパクト評価指標の継続的な改善を目指します。インパクトを重視する国際的なコミュニティの一員として、社会的・環境的パフォーマンスの向上に向けた、新たなアイデアを学び、ベストプラクティスを共有する貴重な機会を得ることができます。五常は、すべての活動においてGuiding Principles(行動規範)を遵守し、金融サービス事業者の社会的責任を浸透させることを目的としたソーシャル・パフォーマンス・マネジメントとインパクト測定を意思決定の中心に据えてきましたが、今後はこれをより一層強化し、より良い未来の創造にコミットします。

五常・アンド・カンパニーについて

五常は東南アジア、南アジア、中央アジア・コーカサス及びアフリカの13カ国で事業を展開するグループ会社及び主な投資先を通じ、途上国においてマイクロファイナンスを展開するホールディングカンパニーです。金融包摂を世界中に届けることをミッションとして、2014年7月に設立されました。2024年3月末時点で1万人を超えるグループ従業員を擁し、グループ会社及び主な投資先合算の顧客数は240万人を突破しました。2025年1月に「B Corp(TM)」認証を取得し、社会的・環境的パフォーマンスの向上に取り組んでいます。

ビジョン: 誰もが自分の未来を決めることができる世界

ミッション: 金融包摂を世界中に届ける

本社所在地: 東京都渋谷区

代表執行役: 慎泰俊

設立日: 2014年7月4日

問合わせ先: info@gojo.co

会社HP: https://gojo.co