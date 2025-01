フラッグシップ、Shopify新パートナープログラムにてPremierパートナーに認定

フラッグシップ株式会社

フラッグシップ株式会社(https://flagship.cc?utm_source=prtimes&utm_medium=press)(本社:東京都千代田区、代表取締役:神馬光滋、以下フラッグシップ)は、グローバルコマースをリードするShopify(ショッピファイ)の新パートナープログラムにおいて、Premierパートナーに認定されました。Premierパートナーは2025年1月より開始された新プログラムにおける上位の認定区分であり、国内では数社のみが選出されています。

認定の背景・概要

フラッグシップは2013年に当時の制度における国内初のShopify Expert認定を取得し、Shopifyとともに日本のEC市場の発展に寄与してきました。2018年には国内初のShopify Plus Partner認定を取得し、年商100億円規模のECサイトや大規模なグローバルECサイトの構築、基幹システムとの高度な連携など、複雑かつ高難度な要件に応えてきました。2024年11月にはこうした実績が評価され、Shopify Japanより年間1社のみが選出される「Enterprise Partner of the Year」(https://flagship.cc/blogs/news/shopify-partner-of-the-year-2024?utm_source=prtimes&utm_medium=press)を受賞。このたびの新パートナープログラムにおけるPremierパートナー認定は、Shopifyの定める基準に基づき、過去の実績と成果が評価されたものです。

今後の展開について

フラッグシップは、Premier パートナーとして認められた高い技術力と豊富な経験を基盤に、Shopify Plusを活用したエンタープライズ向けソリューションの可能性を追求し続けています。これまで培った豊富な開発実績と、数多くのクライアント企業との協働を通じて得た深い知見を最大限に活かし、それぞれの経営課題に最適な解決策を迅速かつ確実に提供します。これからも、クライアント企業の持続的な成長を力強く支え、新たな価値を共に創造しながら、未来を切り拓くパートナーとして進化を続けてまいります。

Shopifyについて

Shopifyは、カナダ・オンタリオ州オタワに本社を置き、世界中の何百万もの企業のビジネスを支えるコマースプラットフォームやコマースに不可欠なサービスを提供しています。「すべての人に、より良いコマース体験を」をミッションに掲げ、175カ国以上で事業を展開。スタートアップから大手企業まで、あらゆる規模の小売業に対し、ビジネスの立ち上げからマーケティング、事業拡大、運営までを単一のプラットフォームで実現しています。オンライン販売から実店舗販売まで、さまざまな販売形態に対応し、高度なセキュリティと信頼性により、世界中の顧客に寄り添った満足度の高い購買体験を創出しています。

https://www.shopify.com/jp

フラッグシップについて

フラッグシップは、“Develop Maps” をパーパスに、エンタープライズ企業のECリニューアル開発を主軸に事業を展開しています。国内外の大規模ECサイトのリニューアルやグローバルEC構築を得意とし、ERP・WMSとの高度な連携や、Shopify標準を逸脱したカスタム機能の開発を提供し、2018年に国内初の「Shopify Plus Partner」に認定、2024年にはShopify Japanより年間1社のみが選出される「Enterprise Partner of the Year」として表彰されました。Shopify開発の専門知見と、大規模ECサイト構築で培った経験を基盤に、クライアントの国内外での事業成長と事業価値の最大化を支えています。

フラッグシップ株式会社 / Flagship Inc.

所在地:東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

代表取締役:神馬 光滋 / Koji Jimba

設立:2012年7月4日

コーポレートサイト:https://flagship.cc(https://flagship.cc?utm_source=prtimes&utm_medium=press)

採用情報:https://flagship.cc/blogs/career(https://flagship.cc/blogs/career?utm_source=prtimes&utm_medium=press)