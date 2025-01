『初音ミク GTプロジェクト』のレーシングミク 2024Ver. Ani-Art ナンバープレート風アルミプレートの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『初音ミク GTプロジェクト』の商品の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ(本社:東京都中野区、代表取締役:坂井智成)は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『初音ミク GTプロジェクト』の商品の受注1月10日(金)より開始いたしました。

▼受注サイト:AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1581?utm_source=press

▼レーシングミク 2024Ver. Ani-Art ナンバープレート風アルミプレート

レーシングミク 2024Ver.のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ナンバープレート風のアルミプレートに仕上げました。

ナンバー部分にはミクを彷彿とさせる「39」や「01」、「831」の数字等を入れ、商品全体でミクを感じられるデザインとなっております。

お部屋に飾ったり、愛車と撮影したり、日常の様々なシーンでご活用ください。

※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。

※本製品を取り付けた自動車等での走行は行わないでください。

道路運送車両法違反になります。

▽仕様

価格 :\10,780(税込)

サイズ :(約)33×16.5cm

素材 :アルミ

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所:〒164-0013 東京都中野区弥生町3-35-13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム: https://armabianca.com/contact

担当:齊藤直樹

Mail:support@amnibus.com

(C) モグモ / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net directed by コヤマシゲト