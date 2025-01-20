【5社限定！生産管理システム活用について学べる！】ミヤハラ様（山口県周南市）見学会開催のお知らせ

株式会社テクノア株式会社ミヤハラ様 TECHS見学会

株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治）が開催する「TECHS見学会」は、生産管理システム「TECHS」シリーズ(https://www.techs-s.com/product#anc1)を導入し、運用されているユーザー様から直接お話を聞くことができる特別なイベントです。

今回見学会を実施する株式会社ミヤハラ様（本社：山口県周南市、代表取締役：松原 忠彦 様）では、多品種少量型 部品加工業様向け生産管理システム『TECHS-BK(https://www.techs-s.com/product/techs-bk)』をご導入いただいております。

業種、業態の近い企業様の事例を学び、システムの運用状況や具体的な効果、導入時の苦労話など、現場での経験を通じたお話を聞くことができます。

生産管理システムをご検討中の企業様や、もっとシステムを活用したいとお考えの企業様にオススメのイベントです。

参加可能企業様は5社限定です。参加をご希望の企業様はお早めにお問い合わせください。

TECHS見学会に申し込む :https://www.techs-s.com/event/392

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53131/table/146_1_f64fa999bd347a2bb13ebf3a36e932d7.jpg ]

■「TECHS見学会」で学べること

・株式会社ミヤハラ様 会社紹介、工場見学

・生産管理システム『TECHS-BK』の導入を決めた理由

・システムが稼働し、軌道に乗るまでの工夫や苦労

・システムを上手に活用するための考え方

など

■ユーザー様情報

商号：株式会社ミヤハラ

所在地：山口県周南市大字栗屋50-47

設立：1980年7月

従業員数：60名

事業内容： 電子部品製造装置、各種自動化・省力化機械、半導体製造装置の設計・製作・組立まで

ホームページ：https://www.k-miyahara.co.jp

導入ソフト：多品種少量型 部品加工業様向け生産管理システム『TECHS-BK』

導入事例：https://www.techs-s.com/case/show/103

■本イベントのお問い合わせ先

テクノア イベント事務局

メールアドレス：seminar@technoa.co.jp

ダイヤルイン：058-206-2314

受付時間：8:30 ～ 17:30

※お問い合わせの際に、イベント名をお教えいただくと、スムーズにご対応可能です。

■会社概要

会社名：株式会社テクノア

代表者：代表取締役 山崎 耕治

本店所在地：岐阜県岐阜市本荘中ノ町8-8-1

設立：1985年10月

資本金：7,280万円

社員数：360名（2024年4月1日現在）

URL：https://www.technoa.co.jp/

事業内容：中小製造業様向けを中心に、医療機関様向け、カスタムECサイト様向けなどの各種パッケージソフトを提供。IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現に貢献。

企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする

わたしたちの夢：縁があった企業や人々へ感動サービスを提供し、日本でいちばん『ありがとうの声』が届くIT企業になること

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第54回(2020)グッドカンパニー大賞 グランプリ受賞

第11回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞受賞

※その他の受賞歴

https://www.technoa.co.jp/company/awards/

(https://www.technoa.co.jp/company/awards/)

テクノアではSNSを通しての情報発信にも力を入れています。

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