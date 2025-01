【手にする興奮】ゴジラアートパネルが店頭で目覚める

株式会社ハゴロモ

株式会社ハゴロモ(本社:東京都千代田区、代表:橘壮太郎)は、オンライン販売での受注販売で好評を博した『ゴジラアートパネル』を、ゴジラ・ストア限定で店頭販売することを決定しました。

ゴジラ・ストア限定で店頭販売!

1月31日(金)よりゴジラ・ストア Tokyo、ゴジラ・ストア Osakaの2店舗にて、ゴジラアートパネルの店頭販売が決定しました!

・ゴジラの迫力を体感!

店頭には実物サンプルを展示予定!映画の世界がそのまま飛び出してきたかのようなリアルさと圧倒的な迫力を、ぜひその目で確かめてください。

ゴジラアートパネルとは?

■商品の特長

圧倒的な存在感と迫力

映画の大迫力の瞬間がそのまま蘇る、まさにファン必見の仕上がり。ゴジラの力強さがインテリアとしての圧倒的な存在感を放ち、部屋全体を「ゴジラの世界」へと変貌させます。

耐久性と美しさを兼ね備えたキャンバス素材

丈夫で長期間美しい状態が保てるキャンバス素材を使用。鮮やかな色彩と細部まで再現されたディテールは、ゴジラファンにとって価値ある逸品に仕上がっています。

一枚のアートが、あなたの空間を劇的に変える。ゴジラの世界に触れる特別な瞬間を、あなたの手に──。 日常が一変する驚きと感動を、ぜひ体験してください!

商品概要

・サイズ:F6(W409×T318mm)

・素材:布×木

・価格:\8,800(税抜\8,000)

・TM & (C) TOHO CO., LTD.

ゴジラについて

我々の前に姿を現して以来、その名を世界に轟かせている怪獣王。

1954年に公開されたシリーズ第1作目は観客動員数961万人という空前の大ヒットを記録。以来、日本国内だけで30本以上の映画が製作され、シリーズ累計の観客動員数は1億人を突破。現在に至るまで、老若男女問わず、幅広い人気と圧倒的な知名度を誇る。

人智を超えた存在として描かれてきたゴジラは、時に人間が乗り越えるべき壁として、時に人間の味方としてスクリーンで活躍。作品のテーマに各時代の世相を反映させながら、その時代を生きる人々を魅了してきた。

その人気は海を越えて、ハリウッドでも実写映画化されている。ゴジラは最強の怪獣王として、今後も君臨し続ける。

株式会社ハゴロモ

本社所在地:東京都千代田区内神田1-10-8

代表取締役:橘 壮太郎

事業内容:

・店舗資材の製造・管理・配送

・店舗セキュリティの提案・販売

・各種イベント企画

・アーティストカレンダーの企画・制作・販売

・キャラクターグッズの企画・制作・販売

設立:1967年(昭和42年)7月31日

お問い合わせ:https://www.hagoromo.com/contact/form.html



【関連サイト】

■株式会社ハゴロモ

カンパニーサイト《https://www.hagoromo.com/》

■ハゴロモ@カレンダー部 X(旧Twitter)

@hagoromo_cl《https://twitter.com/hagoromo_cl》