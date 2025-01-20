神戸医療産業都市×湘南ヘルスイノベーションパーク 合同イベント「バイオものづくりの未来」を開催

アイパークインスティチュート株式会社

アイパークインスティチュート株式会社（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役社長：藤本利夫、以下「アイパークインスティチュート」）が運営する、湘南ヘルスイノベーションパーク（以下「湘南アイパーク」）は、2月13日に神戸医療産業都市と合同でシンポジウムイベントを開催します。

イベントでは、最先端の科学を活用して生物の力で様々な物質の生産を行う、世界でも注目の高まっている技術「バイオものづくり」をテーマとし、その第一人者である神戸大学の近藤昭彦先生に講演をいただく他、関連する企業の方々による取り組みの発表、バイオものづくりのエコシステムや今後の展望などについて語るパネルディスカッションを実施します。

開催概要

【開催日時】

2025年2月13日（木）14時00分～18時40分

【開催場所】

クリエイティブラボ神戸（CLIK）２階イノベーションパーク

（〒650-0047 神戸市中央区港島南町１丁目５番地４号）

※オンライン配信も実施します

【プログラム内容】

■基調講演

「バイオものづくり実現を加速するEngineering Biology」

神戸大学 副学長／科学技術イノベーション研究科 教授 近藤 昭彦 氏

■企業プレゼンテーション

島津製作所株式会社 分析計測事業部 ダイアグノスティクス統括部

細胞BU ビジネスユニット長 江連 徹 氏

「分析計測、自動化、AI 技術を活用したバイオものづくりにおける社会貢献」

長瀬産業株式会社 ナガセバイオイノベーションセンター長 劉 暁麗 氏

「バイオで未来を創る！ナガセの挑戦」

日揮ホールディングス株式会社 執行役員 CTO 水口 能宏 氏

「バイオものづくりによる炭素自立社会の実現」

■パネルディスカッション

ファシリテーター：

アイパークインスティチュート株式会社 代表取締役社長 藤本 利夫

登壇者：

株式会社神戸大学キャピタル 代表取締役 兼 投資部 部長 水原 善史 氏

島津製作所株式会社 分析計測事業部 ダイアグノスティクス統括部

細胞BU ビジネスユニット長 江連 徹 氏

株式会社シンプロジェン 代表取締役社長 兼 CEO 山本 一彦 氏

長瀬産業株式会社 ナガセバイオイノベーションセンター長 劉 暁麗 氏

日揮ホールディングス株式会社 執行役員 CTO 水口 能宏 氏

バッカス・バイオイノベーション株式会社 取締役 服部 亮 氏

※詳細は「申込方法」に記載のURLからご覧ください

【申込方法】

一般の方：下記URLからお申込みください（定員：会場70名（先着順）、オンライン定員なし）

Peatixサイト https://kobe-ipark-event1.peatix.com/

※取材をご希望のメディアの方は、下記までお問い合わせください

iPi.PR@shonan-ipark.com

【参加費】 無料

【主催】 神戸市、アイパークインスティチュート株式会社

【協賛】 神戸都市振興サービス株式会社

アイパークインスティチュート株式会社について

アイパークインスティチュート株式会社は、産業ファンド投資法人（IIF）、武田薬品工業株式会社、三菱商事株式会社を主要株主として、2023年4月に事業を開始しました。2018年より武田薬品が担っていた湘南ヘルスイノベーションパーク（神奈川県藤沢市、略称：湘南アイパーク）の運営事業を2023年に承継し、施設の運営・管理のほか、イノベーション創出促進、技術交流・研究連携促進など、ライフサイエンスエコシステムの構築・活性化のための事業を行っています。当社に関する詳しい説明はこちら（ https://www.shonan-ipark.com/company/?utm_source=pressrelease&utm_medium=click&utm_campaign=ec_from_pressrelease-click(https://www.shonan-ipark.com/company/?utm_source=pressrelease&utm_medium=click&utm_campaign=ec_from_pressrelease-click) ）をご覧ください。

湘南ヘルスイノベーションパーク（湘南アイパーク）について

湘南アイパークは、2018年4月に武田薬品工業株式会社が自社研究所を外部に開放して誕生した、日本初の製薬企業発サイエンスパークです。現在は武田薬品から独立したアイパークインスティチュート株式会社が運営を行っており、幅広い業種や規模の産官学が結集してヘルスイノベーションを加速する場となることを目指しています。現在、製薬企業のみならず、次世代医療、細胞農業、AI、行政などの企業・団体が集積し、約190社、約2500人（2024年12月現在）の企業・団体が集積し、エコシステムを形成しています。

公式HP: https://www.shonan-ipark.com/?utm_source=media-pressrelease

湘南アイパーク最新の入居/メンバー企業・団体はこちら（ https://www.shonan-ipark.com/membership/list/?utm_source=pressrelease&utm_medium=click&utm_campaign=ec_from_pressrelease-click(https://www.shonan-ipark.com/membership/list/?utm_source=pressrelease&utm_medium=click&utm_campaign=ec_from_pressrelease-click) ）

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