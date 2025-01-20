【今週開催】最新のEV・自動運転技術が集結！オートモーティブワールド 2025 ＜1/22(水)～＠東京ビッグサイト＞
今週1月22日(水)から3日間、東京ビッグサイトにて、カーボンニュートラル、電子化・電動化、自動運転、コネクティッド・カー、軽量化などが1800社出展する、クルマの先端技術展「オートモーティブワールド 2025」を開催いたします。
来場登録をする（無料） :
https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1+zb8Vq5ocprCgO8qtKbIKSgG1if4JE7Uk=&utm_campaign=pr0120&utm_medium=direct&utm_source=prtimes
・メディア関係者の皆様は下記より取材登録をお願いいたします。
※撮影をご希望の方は【プレスカウンター】にて撮影用腕章をお受け取り下さい。
取材登録をする（無料） :
https://www.nepconjapan.jp/hub/ja-jp/press.html?utm_campaign=pr0120&utm_medium=direct&utm_source=prtimes
■ 今年の注目ポイントをご紹介！ ■
【１】テスラ車をハッキング！「Pwn2Own Automotive」開催
テスラ社がタイトルスポンサーを務める、世界的なハッキングコンペティションである「Pwn2Own」が今年もオートモーティブワールド内で開催。世界で唯一、コネクティッドカーの技術に関する脆弱性に特化したイベントです。
詳細を見る :
https://www.automotiveworld.jp/tokyo/ja-jp/conference/pwn2own.html?utm_campaign=pr0120&utm_medium=direct&utm_source=prtimes
【２】限定公開！中国最新EV「NIO ET5」分解展示
中国の最新EV「NIO ET5」を、熱マネジメントシステム、e-Axel、フレーム、ギガキャストなど部品群ごとに分解展示！最新EVの構造や部品の詳細について間近で見て学べます。
詳細を見る :
https://www.automotiveworld.jp/tokyo/ja-jp/conference/ev-display.html?utm_campaign=pr0120&utm_medium=direct&utm_source=prtimes
【３】初開催！クルマのサステナブル技術展（SuM-TEC）を新設
年々厳格される環境規制に対応するために、今後ますます重要になるサステナブル技術。
本展には、サステナブル素材・材料、カーボンニュートラル部品、リサイクルソリューション、軽量技術などが一堂に出展いたします。
詳細を見る :
https://www.automotiveworld.jp/tokyo/ja-jp/about/sumtec.html?utm_campaign=pr0120&utm_medium=direct&utm_source=prtimes
自動車業界のトレンドが分かる！最新カンファレンス全200講演を開催
※役職名一部省略
詳細を見る :
https://biz.q-pass.jp/f/10245/inw_tokyo_conference25/seminar_register?fid=ygfzOj6qocOhmvOR&tag=12600&utm_campaign=pr0120&utm_medium=direct&utm_source=prtimes
開催概要
オートモーティブワールド 2025(https://www.automotiveworld.jp/tokyo/ja-jp.html?utm_campaign=pr0120&utm_medium=direct&utm_source=prtimes#/)
会 期：2025年1月22日（水）～24日（金）
会 場：東京ビッグサイト
構成展：
第(https://www.automotiveworld.jp/tokyo/ja-jp/about/car.html)17回［国際］カーエレクトロニクス技術展 (カーエレ JAPAN)(https://www.automotiveworld.jp/tokyo/ja-jp/about/car.html)
第16回 EV・HV・FCV技術展(EV JAPAN)(https://www.automotiveworld.jp/tokyo/ja-jp/about/ev.html)
第13回 コネクティッド・カー EXPO(https://www.automotiveworld.jp/tokyo/ja-jp/about/cnc.html)
第11回 自動車部品＆加工 EXPO (通称：カーメカ JAPAN)(https://www.automotiveworld.jp/tokyo/ja-jp/about/apt.html)
第8回 自動運転 EXPO(https://www.automotiveworld.jp/tokyo/ja-jp/about/adt.html)
第5回 MaaS EXPO -統合型モビリティサービス [開発]・[活用] 展-(https://www.automotiveworld.jp/tokyo/ja-jp/about/maas.html)
第2回 SDV EXPO -車載ソフトウェア開発展-(https://www.automotiveworld.jp/tokyo/ja-jp/about/sdv.html)
第1回 クルマのサステナブル技術展（SuM-TEC）(https://www.automotiveworld.jp/tokyo/ja-jp/about/sumtec.html)
同時開催展：
第39回 ネプコン ジャパン -エレクトロニクス 開発・実装展-(https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp.html?_gl=1*mclpuq*_gcl_au*MTE1OTk1OTkzNC4xNzMxNDc2Nzg2)
第11回 ウェアラブル EXPO -ウェアラブル [開発]・[活用] 展-(https://www.wearable-expo.jp/)
第4回 スマート物流 EXPO -物流DX/ロボット/カーボンニュートラル展-(https://www.smart-logistic.jp/tokyo/ja-jp.html)
Factory Innovation Week 2025(https://www.fiweek.jp/tokyo/ja-jp.html)