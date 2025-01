『EBiDANくじ ～I’ll be with you forever.～』2025年2月8日(土)よりローソングループ限定で発売開始！

株式会社ローソンエンタテインメント

このたび、EBiDANグループとして初となる『EBiDANくじ ~I’ll be with you forever.~』をローソングループ(ローソン、ローソンストア100、HMV店舗)店舗限定で、2025年2月8日(土)より発売することが決定いたしました。

スターダストプロモーションに所属する若手男性俳優・タレントで構成された全9グループ62名からなる大型アーティストユニットEBiDAN(恵比寿学園男子部)。

今回の『EBiDANくじ ~I’ll be with you forever.~』には、EBiDAN全9グループの中から18名の特別選抜メンバーが冬のディナーデートを思わせるときめく衣装で登場。くじの景品は全て撮りおろし写真を使用した限定デザインとなっています。ハズレなしのA~E賞に加え、最後のくじを引いたお客さまが必ずもらえる"LAST賞"も!

さらに、"エンタメチャンス賞"として、くじをご購入いただいたお客さま全員が応募できる特別選抜メンバーに会えるオフラインイベントへの抽選応募用シリアルコード付き!

くじは各店無くなり次第終了となりますので、ぜひお近くの店舗にご来店ください!

『EBiDANくじ ~I’ll be with you forever.~』概要

■商品名:EBiDANくじ ~I’ll be with you forever.~

■発売日:2025年2月8日(土)より順次発売予定

※店舗により発売時期は異なる場合がございます。

■価格:1回 790円(税込)

■販売場所:ローソン、ローソンストア100、HMV店舗

販売店舗はEBiDANくじ特設サイトよりご確認いただけます。

▶『EBiDANくじ ~I’ll be with you forever.~』特設サイト:http://ebidan-kuji.jp/

<各賞 賞品概要>

【A賞】BIGクッション/全1種

EBiDANと各グループのロゴが刺繍で施された豪華なクッション。

サイズ:約W375×H375mm

【B賞】クリアスタンド付きフレーム/全9種

メンバーのクリアスタンドやロゴチャームをフレームに入れて飾れるアイテム。

お手持ちのクリアスタンドをカスタマイズしても楽しめます。

※各グループから1名のメンバーで全9種となります

サイズ:約W352×H210mm

【C賞】フォトケースキーホルダー&カードセット/全9種

各グループのロゴ入りフォトケースキーホルダー。

グループごと2名のメンバーのソロカードが1枚ずつ付属しております。

ケースサイズ:約W78×H145mm

カードサイズ:約W57×H88mm

【D賞】ビジュアル缶バッジ2個セット/全18種

メンバーソロビジュアルを使用した缶バッジ2個セットです。

サイズ:直径約56mm

【E賞】ビジュアルクリアカード3枚セット/全18種

メンバー別のクリアカード3枚セットです。

サイズ:約W57×H88mm

【LAST賞】グッズ収納バインダー/全1種

最後のくじを引いた方がもらえるLAST賞。

EBiDANロゴ入り推し活グッズ収納バインダーです。

★応募抽選で当たる!★【エンタメチャンス賞】

くじ券についているシリアルコード5つの入力で1回応募できる!都内某所にて開催予定の特別選抜メンバーによるスペシャルトークイベントに抽選で150名様(3日間:各日50名)をご招待いたします。

※くじ券1枚につき、抽選応募用シリアルコードが1つ付きます。

■応募期間:2025年2月8日(土)0:00~2025年5月11日(日)23:00

※当選連絡は、応募時のメールアドレス宛に2025年5月下旬頃を目処にお送りいたします。

※当選の権利は第三者への譲渡や現金とのお引き換えはできません。

<注意事項>

※開催会場や日時、入場方法などの詳細はご当選の方にのみご案内いたします。お問合せはお控えください。

※申し込みはくじ券5枚ごとに1回可能で、1人あたり何度でも同一のメールアドレスで応募が可能です。

※チケット会場までの交通費や宿泊費はお客様のご負担となります。

※ご応募の際は、必ず来場者のお名前にてご応募ください。ご本人以外はご参加いただけません。また、ご応募後の氏名変更はお受けいたしません。

※譲渡・転売は固く禁止いたします。

※本イベントが中止や延期となった場合の補償はいたしません。予めご了承ください。

<イベント日程>

■2025年6月16日(月)

■2025年6月17日(火)

■2025年6月19日(木)

※開催会場や時間などの詳細はご当選の方にのみご案内いたします。

※出演メンバーは後日発表いたします。

※イベント日程は変更となる可能性がございます。

(C)SDR Inc.