オーマイグラス（Oh My Glasses）、台湾へ進出。2025年春に1号店オープン予定

日本国内に24の直営店を展開する東京発のアイウェアカンパニー・オーマイグラス株式会社(本社:東京都港区)は、このたび台湾へ進出することをお知らせいたします。子会社「台灣歐馬格拉斯股份有限公司」を立ち上げ、1号店のオープンは2025年春を予定しています。

日本製造の高品質なプライベートブランドを中心とする独自の商品構成、事前予約制によるきめ細かい接客体験、顔型診断等の付加価値の高いソリューションを提供し、メガネ選びをワクワクする体験にすることを目指すオーマイグラスにとって、この台湾拠点の立ち上げは今後グローバルな舞台でアイウェア購買体験の変革する重要なステップだと考えています。

今後オーマイグラスは、台湾を皮切りにグローバルにおける事業展開を強化してまいります。

会社概要

社名:台灣歐馬格拉斯股份有限公司(Oh My Glasses Taiwan Inc.)

事業内容:メガネ・サングラス販売店舗の運営、自社商品の企画開発・販売

住所:臺北市松山區南京東路四段17號八樓之5

公式サイト:https://ohmyglasses.tw/

オーマイグラスについて

東京発のアイウェアカンパニー。「世界中の人々が日本のメガネを通して世の中を見る世界をつくる」ことをミッションに、「Oh My Glasses TOKYO」「麻布眼鏡堂」をはじめとした高品質な自社アイウェアブランドのプロデュースと、価値ある新しい眼鏡購買体験の創出に取り組みます。2025年1月現在、全国に24の直営店を展開。

公式サイト:https://ohmyglasses.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

オーマイグラス株式会社 広報担当

お問い合わせフォーム:https://www.ohmyglasses.co.jp/contact

(以下內容為中文)

日本Oh My Glasses 眼鏡公司將進軍台灣,預計於2025年春季開設首間店舖

以東京為起點,並在日本國內擁有24家直營店的眼鏡公司--Oh My Glasses株式會社(總公司位於:東京都港區),正式宣布進軍台灣市場。該公司將成立子公司「台灣歐馬格拉斯股份有限公司」,並計劃2025年春季在台灣開設首家海外直營店。

Oh My Glasses致力於打造令人心動的選配眼鏡體驗,其核心產品以日本製造的高品質自主品牌為主,透過事先預約制度提供細緻周到服務,並結合臉型診斷等專業分析,讓顧客更容易找到適合自己的眼鏡。Oh My Glasses進軍台灣這一步具有重要意義,預計將為現今國際眼鏡零售業帶來革新的購物體驗。

未來,Oh My Glasses將以台灣為起點,積極推進全球市場的業務拓展,開創更多機遇與可能性。

公司簡介

公司名稱:台灣歐馬格拉斯股份有限公司(Oh My Glasses Taiwan Inc.)

經營業務:眼鏡及太陽眼鏡銷售店的運營,自主產品的企劃、開發與銷售

公司地址:臺北市松山區南京東路四段17號8樓之5

官方網站:https://ohmyglasses.tw/

關於Oh My Glasses

Oh My Glasses 是以東京為起點的眼鏡公司,秉持「讓世界各地的人透過日本眼鏡看見世界」的使命。旗下品牌包括「Oh My Glasses TOKYO」和「麻布眼鏡堂」,致力於打造高品質的自主眼鏡品牌,並創造全新、有價值的配鏡購物體驗。截至2025年1月,公司已在全日本擁有24家直營店。

官方網站:https://ohmyglasses.co.jp/