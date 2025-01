日本語でも英語でも楽しめる♪バイリンガル仕様！『しゃべるペンで小学生のうちに覚えておくといいことずかん』1月20日発売。

東京書籍株式会社東京書籍株式会社は、2025年1月20日に書籍『しゃべるペンで小学生のうちに覚えておくといいことずかん』(東京書籍出版事業部/編)を発売いたしました。解説

日常単語図鑑と有名な歌を題材に、英語を学べる「えいごBOOK」と、

覚えておくといいことが詰まった「大型ポスター型シート」がセットになった、

リチウム電池内臓で、充電式のしゃべるペン付き知育教材。

セット内容

えいごBOOK(カラー152ページ:コデックス装並製冊子)

覚えておくといいこと大シート6枚(A1サイズ/両面使用カラー12ページ)

しゃべるペン(充電式、LED内蔵)

充電器(Type-C)



A4変型サイズボックス入り

編者情報

東京書籍出版事業部(とうきょうしょせきしゅっぱんじぎょうぶ)

コンテンツ

えいごBOOK

【にちじょう単語ずかん】30シーン

起きる

洗面所

玄関

衣服

教室

アルファベット大文字

アルファベット小文字

数字

色と形

月、曜日、四季、天気

公園

自然

虫と植物

街1.

街2.

街3.

乗り物

動物1.

動物2.

動物3.

食事

食べ物1.

食べ物2.

リビング

野菜

果物

お風呂

身体

動詞

形容詞

【えいごのうた】36曲

ABC Song

Seven Steps

Hello, Hello

Good Morning

Happy Birthday To You

Ring-a-Ring-o’ Roses

Days of the Week Song

Rain, Rain, Go Away

The Finger Family

Are You Sleeping?

Open Shut Them

Under the Spreading Chestnut Tree

Row, Row, Row Your Boat

Baa, Baa, Black Sheep

Humpty Dumpty

Pat-a-Cake

Head, Shoulders, Knees, and Toes

Eency-weency Spider

Ten Little Monkeys

One, Two, Buckle My Shoe

Let Us Clap Our Hands, Okay

Hickory, Dickory, Dock

Three Little Monkeys

The Wheels on the Bus

Bingo

Twinkle, Twinkle, Little Star

If You're Happy and You Know It

Six Little Ducks

Old MacDonald Had a Farm

Hokey Pokey

London Bridge is Falling Down

Mary Had a Little Lamb

Here We Go Round the Mulberry Bush

We Wish You a Merry Christmas

Jingle Bells

Silent Night

えいごのうたあてクイズ

シート式教養カルタ

【教養カルタ】17テーマ

いろはカルタ

都道府県

旧国名

世界の国

歴史年号

地図記号

世界一、日本一

戦国武将

名作と作家

名画と画家

名曲と音楽家

楽器

九九

元素

寿司と魚

名物みやげ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_BcWl19eenc ]

英単語から、寿司ネタまで、小学生のうちに身につけておきたい教養的雑学全部詰め込みました! 『しゃべるペンで小学生のうちに覚えておくといいことずかん』紹介動画(ロングバージョン)

<概要>

『しゃべるペンで小学生のうちに覚えておくといいことずかん』

■東京書籍 出版事業部/編

■8,690円(本体7,900円+税10%)

■A4変型・152頁/シート6枚

https://www.tokyo-shoseki.co.jp/books/81679/

東京書籍株式会社

東京書籍は1909(明治42)年創業。「教育と文化を通じて人づくり」を企業理念とし、新しい時代に挑戦する個性的、創造的な人材の育成を目指しています。小・中・高等学校の教科書発行部数が最多の教科書業界最大手の出版社です。近年、デジタル教科書など教育用デジタルコンテンツの開発・販売にも注力しています。その他、教育総合ポータルサイト運営、学力・体力テストなどの各種評価事業、一般書籍の発行など教育と文化に係る幅広い事業活動を行っています。