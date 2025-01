シェパード犬刑事「レックス」シリーズのスペシャル版！「アンドレアス＆レックス」日本初上陸

AXN株式会社「<レックス特別編>アンドレアス&レックス」(C) DOG'S LIFE SRL 2012

日本唯一の(*1)アクション海外ドラマ専門チャンネル「アクションチャンネル」(旧AXN)(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)は、刑事とシェパード犬のコンビが事件を解決する大ヒットポリス・アクション、「レックス」シリーズから、イタリアとオーストリアの国境付近に位置する南チロルを舞台に制作されたスペシャル版「<レックス特別編>アンドレアス&レックス」を3月23日(日)昼12時より独占日本初放送(*2)いたします。さらに、レックスと相棒刑事との出会いのエピソードを集めた特集「はじめまして、レックス」もあわせてお届けします。

https://www.axn.co.jp/static/rex_series/

■「<レックス特別編>アンドレアス&レックス」について

本作のオリジナルは1994年にオーストリアで放送が開始された「レックス~ウィーン警察シェパード犬刑事~」。110以上の国と地域に販売された世界で最も成功したドラマの一つで、数々のスピンオフシリーズやリメイク版が世界中で制作されています。

今回アクションチャンネルで放送する「<レックス特別編>アンドレアス&レックス」は、イタリアとオーストリアの国境付近に位置する南チロルが舞台で、1話完結90分のスペシャル版です。メラーノ警察の刑事アンドレアスと、おなじみシェパード犬刑事レックスがバディとなり、事件を解決していきます。

主演は「Vienna Blood/ヴィエナ・ブラッド」のユールゲン・マウラー。妻を亡くし孤独な一匹狼だった刑事アンドレアスが、賢く愛らしいレックスと次第に心を通わせ、信頼関係を築いていく様子に心が洗われる長編ドラマとなっています。

■特集「はじめまして、レックス」もあわせて放送

さらに、レックスと各シリーズの相棒刑事との出会いのエピソードを集めた特集「はじめまして、レックス」もお届けします。

アンドレアス、そしてオリジナル版(ウィーン)のモーザーから、ローマ版のロレンツォとダヴィデ、カナダ版のハドソンまで、それぞれの相棒とレックスはどのように出会い、どのように相棒になったのか……涙なしでは見られない、感動のエピソード集をお楽しみください。

「レックス~ウィーン警察シェパード犬刑事~」第1話 (C) SAT 1

「ロレンツォ&レックス~ローマ警察シェパード犬刑事」第1話 (C) LEADER PRODUCTIONS Srl 2008

「ダヴィデ&レックス~ローマ警察シェパード犬刑事」第1話 (C) Beta Film 2011

「ハドソン&レックス~セントジョンズ警察シェパード犬刑事(シーズン3)」第1話 Photo by Jessie Brinkman Evans for Shaftesbury and Pope Productions (C) Shaftesbury/Pope Productions■レックス検定もスタート!

レックスの魅力がたっぷりつまった特設サイト「おいでよ!#レックスの部屋」では、“レックス検定”がスタート!まずは、レックス初心者からレックスマスターまで楽しめる<レベル1>が本日公開しました。ぜひご挑戦ください!

<レックス特別編>アンドレアス&レックス(全1話)

レックス検定はこちら :https://www.axn.co.jp/static/rex_series/quiz/■放送情報

字幕版:3/23(日)昼12:00

(C) DOG'S LIFE SRL 2012

【あらすじ】

メラーノ警察の刑事アンドレアスは、妻の死後、生きる意味を見出せずにいた。そんな中、上司から新しいパートナーとしてレックスを紹介される。しぶしぶレックスとコンビを組むことになったアンドレアスだが…。

特集「はじめまして、レックス」

1. <レックス特別編>アンドレアス&レックス

字幕版:3/23(日)昼12:00

2. レックス~ウィーン警察シェパード犬刑事~ 第1話

字幕版:3/23(日)午後1:40

3. ロレンツォ&レックス~ローマ警察シェパード犬刑事 第1話

字幕版:3/23(日)午後3:15

4. ダヴィデ&レックス~ローマ警察シェパード犬刑事 第1話

字幕版:3/23(日)夕方4:15

5. ハドソン&レックス~セントジョンズ警察シェパード犬刑事(シーズン3)第1話

字幕版:3/23(日)夕方5:10

(C) Shaftesbury/Pope Productions

(*1) 自社調べ(2025年1月1日)。日本国内における放送サービスとして。

(*2)他の日本の放送局・動画配信サービス・DVD/Blu-rayに先駆けて、アクションチャンネルが日本で最も早く放送すること。

<アクションチャンネルについて> https://www.axn.co.jp/

欧米を中心に世界中から厳選したアクションドラマを24時間オンエアしている日本唯一のアクション海外ドラマ専門チャンネル!全米大ヒットの「イコライザー」や、「シカゴ・ファイア」「シカゴ P.D.」「シカゴ・メッド」のシリーズ3部作など最新の海外ドラマを独占でお届け!さらに、「ハドソン&レックス」をはじめとした「レックス」シリーズや「リサーチ・ユニット」シリーズ、「プロファイリング パリ犯罪捜査課」や「フラッシュポイント -特殊機動隊SRU-」などのメガヒット海外ドラマを豊富にラインナップ!スカッと気持ちを晴れやかにし、奮い立たせる、刺激溢れるドラマとの出会いをお届けします。

<アクションチャンネルご視聴方法> https://www.axn.co.jp/howtowatch/

アクションチャンネルは、スカパー!、J:COM、ひかりTV、auひかり、全国のケーブルテレビでご視聴頂けます。スカパー!でのご視聴を希望の場合、ご自宅のテレビでCS161/QVCを選局してスカパー!が映ることをご確認ください。映ることが確認できましたら、B-CASカードをご準備頂き、WEB(https://www.axn.co.jp/join/) で簡単に加入お申し込みができます。お申し込み後は約30分でご視聴可能になります。

<ご視聴に関するお問い合わせはこちら>

アクションチャンネル カスタマーセンター 0570-009-311(一部IP電話等 03-4334-7630)

受付時間 10:00 - 20:00(年中無休)