【KNTV】ディズニープラス独占配信の作品が続々登場！『カジノ』『グリッド』『ザ・ゾーン：サバイバルミッション』

株式会社ストリームメディアコーポレーション(本社:東京都港区、代表取締役:金 東佑)は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、ディズニープラス独占配信の韓国ドラマ『カジノ』、『グリッド』、そしてバラエティ番組『ザ・ゾーン:サバイバルミッション』 の3作品を2、3月から放送することを決定いたしました。

チェ・ミンシク26年ぶりのドラマ復帰作『カジノ』を2月12日(水)からスタート。活気に満ちたカジノ業界を舞台に、金もコネもない1人の男が人生のすべてを懸けて再起をはかる波乱万丈な人生物語。チェ・ミンシクは裏社会をのしあがるチャ・ムシクを演じます。「カジノ王」になる伝説の男の波乱万丈な人生を描くクライム超大作、どうぞお楽しみに!

続いてソ・ガンジュン主演の『グリッド』は『秘密の森』の脚本家が贈る衝撃のサスペンス・スリラーです。かつて地球の危機を救う技術“グリッド”を生み出し、人類を救って空気のように消えた謎の女――彼女が24年の時を経て、連続殺人鬼の共犯者として再び幽霊のように現れる。1997年、2021年、2091年という3つの時間を軸に展開する新感覚のサスペンス・スリラーをお見逃しなく!3月12日(水)スタートです。

そして、サバイバル・バラエティが登場。ユ・ジェソク、イ・グァンス、ユリ(少女時代)の3人が極限状態でミッションに耐える『ザ・ゾーン:サバイバルミッション』を3月10日(月)スタート。人類代表として選ばれた3人が極寒地獄の廃ビル、ゾンビであふれる韓屋村、シューティングゲームが繰り広げられる街など、毎回違う仮想空間”ゾーン”を体験しながら波乱万丈のサバイバルに挑戦。生き残るのは一体誰なのか!?

■『カジノ』

放送日時 2月12日(水)スタート 毎週(水)午後8:00~10:30 (2話連続) ほか TV初放送

出演者 チェ・ミンシク、ソン・ソック、イ・ドンフィ、ホン・ギジュン、ホ・ソンテ、イ・ヘヨンほか

話数 全8話

■『グリッド』

放送日時 3月12日(水)スタート 毎週(水)午後8:00~10:30 (2話連続) ほか TV初放送

出演者 ソ・ガンジュン、キム・アジュン、キム・ムヨル、キム・ソンギュン、イ・シヨン、チャン・ソヨンほか

話数 全10話

■『ザ・ゾーン:サバイバルミッション』

放送日時 3月10日(月)スタート 毎週(月)午後10:30~11:50 ほか TV初放送

出演者 ユ・ジェソク、イ・グァンス、クォン・ユリ ほか

話数 全8話

