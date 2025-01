2か月限定「ケアベアホテル」がホテルニューオータニで開業！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ(東京)は、アメリカ生まれのキャラクター「Care Bears」とのコラボレーションルームを、2025年1月27日(月)~3月31日(月)の期間、1日限定3室で販売します。

寒い日は、ホテルで「フォトジェニック女子会」!

1982 年にアメリカで誕生したキャラクター「Care Bears(TM)(ケアベア(TM))」は、40年以上にわたって世界中で愛され、今では50 種類を超える仲間が登場しています。ホテルニューオータニ(東京)では、「お祝い」をテーマに360度ケアベアに囲まれた“どこを撮っても写真映えする”カラフルなコラボレーションルームが誕生しました。

ガーデンタワー デラックスルーム(50.2平方メートル )

ドアを開けると、たくさんのケアベアが迎えてくれ、“ケアベアの世界観”にすぐ没入!非日常の空間が広がります。

ガーデンタワー スタンダードルーム(27.3平方メートル )

お部屋のタイプは2種類ご用意。「ガーデンタワー スタンダードルーム」は、2室ご予約いただくとコネクティングルームとしてご利用ができ、最大4名までの宿泊が可能に。

ガーデンタワー デラックスルーム(50.2平方メートル )

「ガーデンタワー デラックスルーム」は、最大3名まで宿泊できるお部屋。リビングルームとベッドルームが分かれているため、チェックインのあとはホテルスイーツを味わいながらおしゃべりを愉しむなど、ゆったりとホテルステイを満喫できます。これからの卒業シーズン、新たな門出を迎える大切な仲間との思い出作りに、特別なお部屋でかけがえのない時間を過ごすのはいかがでしょう。

必見!ケアベアで作られた「ケアベアウォール」。ガーデンタワー デラックスルーム(50.2平方メートル )

「ケアベアウォール」は、色とりどりのケアベアが床から天井まで敷き詰められた撮影必須のフォトスポットです。お気に入りのケアベアを背景に、誰にも邪魔されず心ゆくまで撮影ができます。「ガーデンタワー デラックスルーム」にだけ存在する特別なスポットのため、ご希望の方はお早めにご予約を。

「スイートセレブレーションベア」限定グッズが続々登場!オリジナルマスコット

「スイートセレブレーションベア」グッズは、首に巻かれたリボンや、足裏のハートをホテルニューオータニのコーポレートカラーで彩り、特別仕様のデザインもポイントのひとつ。グッズは『オリジナルマスコット』に加え、トートバッグやTシャツなど普段使いしやすいアイテムが揃います。

缶バッジ

さらに、コラボレーションルームにご宿泊の方限定で購入可能なアイテムが2種類登場。どれも本コラボレーションのためにオリジナルアートをあしらった特別版です。缶バッジは、6種類をランダムでご用意しているため、コンプリートを目指してみては。

「Care Bears(TM)(ケアベア(TM))」 とは

「Care Bears(TM)(ケアベア(TM))」は、1982 年にアメリカの「アメリカン・グリーティング社 」 によりカードの挿絵として誕生したキャラクターです。ケアベアは、50 種類を超える仲間と「ケア・ア・ロット」という雲の上にある国に住んでいます。

おなかのシンボルマークは、それぞれの得意なことや役割を表していて、私たちにお互いを思いやることの大切さや、幸せを分かち合うことの素晴らしさなどを教えてくれています。



Care Bears(TM) and related trademarks:

TM & (C) 2025 Those Characters From Cleveland, LLC

Used under license by PLAZASTYLE.

販売概要

ホテルニューオータニ(東京)

「Care Bears」×ホテルニューオータニ(東京)コラボレーション宿泊プラン

『ケアベアホテル』

[期間]

2025年1月27日(金)~3月31日(月)

[料金]

ガーデンタワー スタンダードルーム(27.3平方メートル )

1室1名さま \46,000~

1室2名さま \78,000~

ガーデンタワー デラックスルーム(50.2平方メートル )

1室2名さま \96,000~

1室3名さま \120,000~

※料金には、1室1~3名さまご利用時の1泊室料、税金・サービス料が含まれます。

※ご朝食付きのプランもございます。

※本プランはスタンダードルームは2名さままで、デラックスルームは3名さままでのご利用とさせていただきます。

※備品・グッズ等は予告なく変更になる場合がございます。

[場所]

東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ(東京)

[お問合せ]

Tel.03-3234-5678(客室予約 9:00~18:00)

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/stay/plan/carebears/