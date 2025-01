株式会社brinityがグループ経営体制へ移行 ホールディングス会社「株式会社なないろホールディングス」を設立

株式会社brinity

株式会社brinity(本社:東京都千代田区大手町、代表取締役:有江和文)と株式会社プログレス(本社:東京都千代田区大手町、代表取締役:室伏勇二)は、グループ経営体制へ移行し、ホールディングス会社として新たに、株式会社なないろホールディングス(本社:東京都千代田区大手町、代表取締役:室伏勇二)を設立しました。

株式会社なないろホールディングス

経営の最適化と意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図り、より多様化するお客様の幅広いニーズに応えていくことを目的として、この度当社はグループ経営体制へ移行することとなりました。

より強固な体制で多様なIT人材と広い領域での包括的なサービスを提供していきます。

会社概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/88940/table/29_1_8ad30d92a02d5249e8c3321b4c26363e.jpg ]

組織体制

ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)[表2: https://prtimes.jp/data/corp/88940/table/29_2_b8a7827935d62abb76991f98550df80e.jpg ]

私たちは、お客様に寄り添い、顧客の成長と成功を自社の成長と成功にシンクロさせて伴走することで、ともに成長し続ける日本一のデジタルパートナーになります。

■brinityについて

・社名:株式会社brinity(brinity Inc.)

・本社所在地:東京都千代田区大手町一丁目6番1号

・設立日:2021年8月2日

・代表者:有江和文

・事業内容:最先端のテクノロジー、専門知識を活用し、ESG経営やSDGs達成を通じた持続的成長を実現するためのコンサルティングサービス

・URL:https://brinity.co.jp/

brinityは、Oracle Fusion Cloud ERP、mcframeをはじめとした国内外の基幹業務システムを活用したコンサルティングとプロジェクトマネジメントを主軸にお客様のDXを支援しています。

また、地域経済創生事業を手掛け、学生や一般の方向けのデジタルアカデミーやWebデザイン・ライティング講座、直近ではYouTuber養成講座など、自治体や地場のIT企業とも連携してDX人材の育成や地域経済の活性化に関する様々な企画を推進しています。

■プログレスについて

・社名:株式会社プログレス(Progress Inc.)

・本社所在地:東京都千代田区大手町一丁目6番地1号

・設立:2020年12月4日

・代表者:室伏勇二

・事業内容:企業内業務システムの受託・請負開発、事業化支援サービス、自社プロダクトサービス

・URL:https://www.progress-all.co.jp/

■Progress All (Thailand) Co., Ltd. について

・社名:Progress All (Thailand) Co., Ltd.

・本社所在地:399 Interchange21 Building Level 32 Office no. 3325, Sukhumvit Rd, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110

・設立:2024年10月4日

・代表者:室伏勇二

・事業内容:業務システムの開発、グループプロダクトサービスの開発、システム運用保守

・URL:https://www.progress-all.co.th/