【タカノフルーツパーラー】2月のタカノフルーツティアラは苺とチョコがテーマのアフタヌーンティーと120分のフルーツ食べ放題

株式会社タカノフルーツパーラー

株式会社タカノフルーツパーラー（代表取締役社長 高野吉太郎 本社東京都新宿区）は、2月1日より「タカノフルーツティアラ sweet choco～strawberry harmony～」をご提供いたします。カットフルーツ食べ放題とアフタヌーンティーセット（お一人様おひとつ）を120分楽しめる「タカノフルーツティアラ」。

チョコと組み合わせたスイーツと、カットフルーツでは120分間、苺が食べ放題できます。

Time limited menu 平日時間帯限定メニュー

自家製いちごシャーベットのミニパフェ

苺の香りと甘酸っぱさをしっかりと感じられる店内製造シャーベットと苺ジャム、コアントローゼリー、ディプロマットクリームを重ねたパフェです。

ご提供期間 2/3（月）～2/28（金）

※平日限定

ご提供時間 3:00pmより

■アフタヌーンティー

＜上段＞

チョコロールケーキ／3色苺コーティング

＜中段＞

チョコミニグラス／クランチチョコ／スコーンと苺ジャム／アップルパイ

＜下段＞

ハムと野菜のオープンサンドウィッチ／赤キャベツとツナ・リンゴの苺ドレッシング／フルーツサンドウィッチ

タカノフルーツティアラ sweet choco～strawberry harmony～



■コーヒーまたは紅茶（HOT／ICE）＜おかわり自由＞

※アフタヌーンティーセットはお一人様おひとつまでとさせていただきます。

※写真はすべてイメージです。



【ご提供期間】

2025年2月1日（土）～2025年2月28日（金）



【料金】

お一人様 税込\5,500（本体価格\5,000）

6歳～12歳 税込\3,300（本体価格\3,000）

（6歳未満は無料）



【ご利用時間】120分



【ご予約時間】

11：00am／11：15am／11：30am／1：30pm／1：45pm／2：00pm／3：45pm／5：30pm／6：00pm



※ご予約優先となりますが、お席が空いている場合は当日でもご案内いたします。

空席については店頭またはお電話にてお問合せください。

3月のタカノフルーツティアラ

タカノフルーツティアラ 春のはじまり～Strawbery&Citrus～

【ご提供期間】

2025年3月1日（土）～2025年3月31日（月）

ご予約 2月1日（土）11：00amより承ります。