【タカノフルーツパーラー】2月のタカノフルーツティアラは苺とチョコがテーマのアフタヌーンティーと120分のフルーツ食べ放題
株式会社タカノフルーツパーラー（代表取締役社長 高野吉太郎 本社東京都新宿区）は、2月1日より「タカノフルーツティアラ sweet choco～strawberry harmony～」をご提供いたします。カットフルーツ食べ放題とアフタヌーンティーセット（お一人様おひとつ）を120分楽しめる「タカノフルーツティアラ」。
チョコと組み合わせたスイーツと、カットフルーツでは120分間、苺が食べ放題できます。
Time limited menu 平日時間帯限定メニュー
自家製いちごシャーベットのミニパフェ
苺の香りと甘酸っぱさをしっかりと感じられる店内製造シャーベットと苺ジャム、コアントローゼリー、ディプロマットクリームを重ねたパフェです。
ご提供期間 2/3（月）～2/28（金）
※平日限定
ご提供時間 3:00pmより
■アフタヌーンティー
＜上段＞
チョコロールケーキ／3色苺コーティング
＜中段＞
チョコミニグラス／クランチチョコ／スコーンと苺ジャム／アップルパイ
＜下段＞
ハムと野菜のオープンサンドウィッチ／赤キャベツとツナ・リンゴの苺ドレッシング／フルーツサンドウィッチ
タカノフルーツティアラ sweet choco～strawberry harmony～
■コーヒーまたは紅茶（HOT／ICE）＜おかわり自由＞
※アフタヌーンティーセットはお一人様おひとつまでとさせていただきます。
※写真はすべてイメージです。
【ご提供期間】
2025年2月1日（土）～2025年2月28日（金）
【料金】
お一人様 税込\5,500（本体価格\5,000）
6歳～12歳 税込\3,300（本体価格\3,000）
（6歳未満は無料）
【ご利用時間】120分
【ご予約時間】
11：00am／11：15am／11：30am／1：30pm／1：45pm／2：00pm／3：45pm／5：30pm／6：00pm
※ご予約優先となりますが、お席が空いている場合は当日でもご案内いたします。
空席については店頭またはお電話にてお問合せください。
3月のタカノフルーツティアラ
タカノフルーツティアラ 春のはじまり～Strawbery&Citrus～
【ご提供期間】
2025年3月1日（土）～2025年3月31日（月）
ご予約 2月1日（土）11：00amより承ります。