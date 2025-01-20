【タカノフルーツパーラー】2月のタカノフルーツティアラは苺とチョコがテーマのアフタヌーンティーと120分のフルーツ食べ放題

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株式会社タカノフルーツパーラー


株式会社タカノフルーツパーラー（代表取締役社長　高野吉太郎　本社東京都新宿区）は、2月1日より「タカノフルーツティアラ　 sweet choco～strawberry harmony～」をご提供いたします。カットフルーツ食べ放題とアフタヌーンティーセット（お一人様おひとつ）を120分楽しめる「タカノフルーツティアラ」。


チョコと組み合わせたスイーツと、カットフルーツでは120分間、苺が食べ放題できます。





Time limited menu　　　　　　　　　平日時間帯限定メニュー

自家製いちごシャーベットのミニパフェ



苺の香りと甘酸っぱさをしっかりと感じられる店内製造シャーベットと苺ジャム、コアントローゼリー、ディプロマットクリームを重ねたパフェです。



ご提供期間　2/3（月）～2/28（金）


※平日限定
ご提供時間　3:00pmより






■アフタヌーンティー


＜上段＞


チョコロールケーキ／3色苺コーティング


＜中段＞


チョコミニグラス／クランチチョコ／スコーンと苺ジャム／アップルパイ


＜下段＞


ハムと野菜のオープンサンドウィッチ／赤キャベツとツナ・リンゴの苺ドレッシング／フルーツサンドウィッチ





タカノフルーツティアラ　sweet choco～strawberry harmony～

■コーヒーまたは紅茶（HOT／ICE）＜おかわり自由＞
※アフタヌーンティーセットはお一人様おひとつまでとさせていただきます。
※写真はすべてイメージです。

【ご提供期間】
2025年2月1日（土）～2025年2月28日（金）

【料金】
お一人様　税込\5,500（本体価格\5,000）
6歳～12歳　税込\3,300（本体価格\3,000）
（6歳未満は無料）

【ご利用時間】120分

【ご予約時間】
11：00am／11：15am／11：30am／1：30pm／1：45pm／2：00pm／3：45pm／5：30pm／6：00pm

※ご予約優先となりますが、お席が空いている場合は当日でもご案内いたします。
空席については店頭またはお電話にてお問合せください。



3月のタカノフルーツティアラ




タカノフルーツティアラ　 春のはじまり～Strawbery&Citrus～


【ご提供期間】
2025年3月1日（土）～2025年3月31日（月）


ご予約　2月1日（土）11：00amより承ります。