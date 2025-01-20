【番組情報】狩りトークバラエティ モンハンラジオ「ハンマーでいかせてもらいます」の第3回、第4回の配信が1月23日(木)、1月30日(木)の夕方6時に決定！
株式会社カプコン
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=N98L0lKTTKs ]
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=lgX9cv0x-As ]
「モンスターハンター」シリーズ20周年を記念した新ラジオ番組、
狩りトークバラエティ「モンハンラジオ ハンマーでいかせてもらいます」の第3回、第4回の配信が
決定！ 第3回は1月23日(木)夕方6時から、そして第4回は1月30日(木)夕方6時から配信します！
YouTube、YouTube Podcast、YouTube MUSIC(同カプコンチャンネル)、さらにインターネットラジオステーション「音泉」から視聴が可能です。
★配信チャンネル予定
・配信：https://www.youtube.com/watch?v=TQwTfKrzsmg
・音泉：https://www.onsen.ag/program/monhammer
「モンスターハンター」シリーズの思い出を振り返ったり、ユーザーさんからの思い出などを紹介したりするトークバラエティラジオ番組。
1月の出演者は、アメリカザリガニの平井善之さん、カプコンから「モンスターハンター」シリーズプロデューサーの辻本良三氏、そしてゲストMCに宇宙海賊のゴー☆ジャスさんが登場！ ゴー☆ジャスさんのモンハンとの出会いや数々の出来事は必聴です！
第一回、第二回の見逃し配信はコチラから
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=N98L0lKTTKs ]
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=lgX9cv0x-As ]
※配信スケジュールを急遽変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本放送は録音放送となります
※本放送では『モンスターハンターワイルズ』に関する新情報はございません