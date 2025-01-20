【番組情報】狩りトークバラエティ モンハンラジオ「ハンマーでいかせてもらいます」の第3回、第4回の配信が1月23日(木)、1月30日(木)の夕方6時に決定！

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株式会社カプコン


「モンスターハンター」シリーズ20周年を記念した新ラジオ番組、


狩りトークバラエティ「モンハンラジオ ハンマーでいかせてもらいます」の第3回、第4回の配信が


決定！　第3回は1月23日(木)夕方6時から、そして第4回は1月30日(木)夕方6時から配信します！　


YouTube、YouTube Podcast、YouTube MUSIC(同カプコンチャンネル)、さらにインターネットラジオステーション「音泉」から視聴が可能です。



★配信チャンネル予定


・配信：https://www.youtube.com/watch?v=TQwTfKrzsmg


・音泉：https://www.onsen.ag/program/monhammer




「モンスターハンター」シリーズの思い出を振り返ったり、ユーザーさんからの思い出などを紹介したりするトークバラエティラジオ番組。


1月の出演者は、アメリカザリガニの平井善之さん、カプコンから「モンスターハンター」シリーズプロデューサーの辻本良三氏、そしてゲストMCに宇宙海賊のゴー☆ジャスさんが登場！　ゴー☆ジャスさんのモンハンとの出会いや数々の出来事は必聴です！　



第一回、第二回の見逃し配信はコチラから


[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=N98L0lKTTKs ]


[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=lgX9cv0x-As ]


※配信スケジュールを急遽変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。


※本放送は録音放送となります


※本放送では『モンスターハンターワイルズ』に関する新情報はございません