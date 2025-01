ワーケーションにもぴったり【日本一おいしいグランピング施設/浜名湖パームスプリングス by les quatre saisons】の「企業・団体向けプラン」が本格始動

株式会社スティルアンhamanako palm springs by les quatre saisons

浜名湖を五感で楽しむ日本一おいしいグランピング施設 浜名湖パームスプリングス by les quatre saisonsでは「企業・団体向けプラン」が本格始動します。最大23名までご利用可能で、浜名湖を一望しながらの研修はチームビルドやスタートアップにぴったりです。3台のバレルサウナで研修の疲れを癒したり、日本一おいしいグランピングメニューに舌鼓を打ったり、時の流れがゆったりと感じるような自然豊かな施設で仲間との絆を深める体験をご提供します。

企業・団体向けプランの魅力

POINT1

ゆっくりと流れる時間の中で普段できない「雑談」をする

テレワークやフレックス勤務など働き方が多様化している中で、「会議でしか顔を合わせない」「業務上必要なことしか会話したことがない」というコミュニケーションが増えてきているのではないでしょうか。普段の何気ない雑談から相手の人となりを知るという機会、新しいアイディアが生まれるという経験がだんだんと減ってきているように感じます。

バレルサウナで整いながら、ファイヤーピットを囲みながら、自然と「雑談」が生まれるような仕掛けをすることで価値ある時間をお過ごしいただけます。

POINT2

非日常空間でリフレッシュする

せっかく景色の素晴らしい浜名湖を一望する小高い丘の上まで足を運んでいただくのであれば、景色をじっくりと堪能し体も心も休める体験はいかがでしょうか。あえてPCやスマホを置き、デジタルデトックスする時間を作ることで頭も休まり、より明日からの仕事にフレッシュな気持で取り組むことができるはずです。

POINT3

日本一おいしいグランピングで会話も弾む

食事の席が盛り上がる1番の秘訣は料理のおいしさです。おいしいお料理とそれに合うおいしいお酒。みんなでワイワイ焼きながら食べることも、貸し切りならではのライブキッチンでシェフが腕を振るうさまを目でも楽しみながら贅沢なBBQを堪能することも可能です。

希望の雰囲気を伺いながらおすすめのお料理コースをご提案いたします。

ファイヤーピットを囲んで本音トークも/hamanako palm springs by les quatre saisonsバレルサウナでデトックス/hamanako palm springs by les quatre saisons浜名湖を一望できる景観/hamanako palm springs by les quatre saisons

企業・団体向けプラン 詳細

場 所:浜名湖パームスプリングス by les quatre saisons

(浜名湖オーベルジュ キャトルセゾン内)

静岡県湖西市横山317-93

最少人数:6名(2~4室からお好きな組み合わせでお選びいただけます)

最大人数:23名(8室/グランピング4室・オーベルジュ本館4室)

料 金:貸し切り施設使用料金120,000円~+おひとり様11,000円の人数分

※人数・シーズンにより変動/詳細はお問い合わせください

利用実例:8月21日(水)~22日(木) 東京都企業A社様(役職者研修)

10名様(4室)ご利用 ルーフトップスイート1室/エアストリーム3室

253,000円※消費税・サービス料込み

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/123099/table/11_1_55ebb873eb0a5b52cf3b94c7f4834125.jpg ]

施設設備情報

施設

・ミーティングスペースあり

・カフェ棟のワークスペース利用可能(消灯施錠22時/朝は8時より使用可能)

・freeWi-Fi(本館サロン並びにカフェ棟内のみ)

使用可能備品

・プロジェクター

・スクリーン

・電源プラグ

・セルフカフェマシーン(コーヒー・紅茶・緑茶・ココアなど)※カフェ棟に設置

アクティビティ

・バレルサウナ3台

・水風呂

・ファイヤーピット(薪割り体験可能)

その他サービス

・駅からの送迎(平日無料サービス、土日祝実費)

・資料印刷等ご希望の場合はスタッフまでご相談ください

・ドリンクの持ち込みや軽食(スナックなど)の持ち込みは可能です

お料理に合わせたペアリングドリンクのご提案をご希望の方はスタッフまでご相談ください

※生もののお持ち込みはご遠慮ください

会議場所やワークスペースとしても利用可能なカフェ棟/hamanako palm springs by les quatre saisons送迎バス/hamanako palm springs by les quatre saisons

‐ニーズに合わせた会場利用が可能(本館含む)

研修スペースとして使用可能な本館サロン/浜名湖オーベルジュ キャトルセゾン研修スペースとして使用可能な本館Bar/浜名湖オーベルジュ キャトルセゾン研修スペースとして使用可能な本館個室/浜名湖オーベルジュ キャトルセゾン

‐選べる4つの客室スタイル

お食事の特徴

本館スイートルーム本館ツインルームグランピングルーフトップスイートグランピングエアストリーム地元食材を厳選した四季を愉しむワンランク上のBBQコース

メインのお肉を焼いている時間も会話が弾むように、本館レストランで丁寧に作られたテリーヌやパテ、店舗入り口にあるスモーク小屋で燻した自家製スモークサーモンなどオードブルを色鮮やかにご用意。厳選した野菜やこだわりのホワイトカレーなど、フレンチシェフならではのこだわりをご堪能いただけます。

少し肌寒い季節にぴったりなブイヤベースプランや、貸し切りでなければ楽しめないライブキッチンコースもお選びいただくことができますので、どんな風にお食事を楽しまれたいかご希望の雰囲気をスタッフまでご相談ください。

優雅な朝を迎える人気のポトフを中心とした体に優しい朝食メニュー

人気ファンも多いものの、宿泊しなければ食べられないというグランシェフ高橋こだわりの一品「ポトフ」は体も心も温めてくれる優しい味付け。日常生活では慌ただしく召し上がることも多いであろう朝食を、大切な仲間との会話を楽しみながらゆっくり楽しめる贅沢な時間。

食材本来の味を楽しんでいただくべく、シェフ自ら農園へと足を運んで選び抜いた新鮮野菜の数々をぜひご堪能ください。

さまざまな過ごし方でご利用いただけます

夕食イメージ/hamanako palm springs by les quatre saisons夕食イメージ/hamanako palm springs by les quatre saisons朝食イメージ/hamanako palm springs by les quatre saisons[表2: https://prtimes.jp/data/corp/123099/table/11_2_5746061eebfe9b43fca435c09013d64f.jpg ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/123099/table/11_3_59e4f31936dc2485e090bf2d1251fc04.jpg ]

企業様はもちろん、学生のゼミ合宿やプライベートでの団体旅行としての使用も可能な「企業・団体向けプラン」。日常を離れ「非日常」を楽しむことで新たな発見や仲間との絆が深まる経験をご体感いただけます。

ご予約・最新情報は公式サイトへ

ご予約や最新情報・季節ごとのお知らせはこちらのサイトから!

URL:https://hgs.l-qs.com/



浜名湖パームスプリングス by les quatre saisons

Address 湖西市横山317-93(浜名湖オーベルジュキャトルセゾン内)

Tel 053‐401‐1515

Mail hgs@styleun.com

シェフ略歴

▶グランシェフ 高橋茂晃

1964年8月17日生 / 静岡県静岡市出身

調理師学校卒業後、国内のホテルやフレンチレストランで経験を積み渡仏

フランス2つ星レストラン"レスカル"をはじめ、プロバンス・ボルドー・アルザス・ブルゴーニュなど複数の地域の星付レストランにて土地に根差したフレンチを学ぶ

その経験が現在の基盤となっている

帰国後は名古屋"フレンチレストランルゥイ"ナゴヤドームオープニングに携わり、33歳で「浜名湖オーベルジュキャトルセゾン」のグランシェフに就任、現在に至る

日本エスコフィエ協会会員

ふじのくに食の都づくり仕事人

企業情報

グランシェフ高橋茂晃

株式会社スティルアン

本社住所:静岡県浜松市中央区田町326-30

静岡県西部エリアにおいて2つのドレスショップ、4つの結婚式場を運営するブライダルの総合企業

レストランウエディングの会場としても営業をする「浜名湖オーベルジュキャトルセゾン」「キャトルセゾン浜松」は記念日をお祝いするレストランとして幅広い世代の方にご利用いただいております。

ドレスショップ

-ブランドゥスティルアン

-ブランドゥスティルアンアトリエ

結婚式場・レストラン

-浜名湖オーベルジュキャトルセゾン

-キャトルセゾン浜松

-ミュゼ四ツ池

-アビー・チャーチ