青春ヶ丘俊光（東海オンエアとしみつ）2025年4月～5月開催の5大Zepp対バンツアー、対バン出演者続々解禁!!

UUUM株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員: 梅景 匡之、以下、UUUM)は、2025年4月から5月にかけて、東海オンエアのメンバーとしみつがソロアーティスト"青春ヶ丘俊光"として初のZepp対バンツアーを東京・大阪・名古屋・札幌・福岡の全国5都市にて開催、また、全公演の対バン出演者が発表されましたのでお知らせいたします。

■出演者

東京:BLUE ENCOUNT

札幌:Galileo Galilei

福岡:Fear, and Loathing in Las Vegas

名古屋:キタニタツヤ

(大阪は追って解禁いたします。)

アーティスト活動史上最大規模となるZeppツアーを豪華出演者を交えた対バンで、タイトル通り“激烈”なステージをお届けいたします!

皆様のご来場お待ちしております!

チケットの2次先行受付は、2025/1/20 (月) 18:00~ 2025/1/27 (月) 23:59となっております。

イベント情報

イベントタイトル

青春ヶ丘俊光 ~激烈!!︎対バンツアー2025~

イベント日程/会場

●大阪

2025年4月25日(金)

OPEN 18:00 / START 19:00

Zepp Osaka Bsyside

https://www.zepp.co.jp/hall/osakabayside/#access

●東京

2025年4月30日(水)

OPEN 18:00 / START 19:00

Zepp DiverCity

https://www.zepp.co.jp/hall/divercity/#access

●札幌

2025年5月 6日(火祝)

OPEN 17:00 / START 18:00

Zepp Sapporo

https://www.zepp.co.jp/hall/sapporo/#access

●福岡

2025年5月15日(木)

OPEN 18:00 / START 19:00

Zepp Fukuoka

https://www.zepp.co.jp/hall/fukuoka/#access

●名古屋

2025年5月18日(日)

OPEN 17:00 / START 18:00

Zepp Nagoya

https://www.zepp.co.jp/hall/nagoya/#access

※公演ごとにチケットの購入が必要になります。

※会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

※祝い花、フラワースタンド等の受取は運営スペース確保の都合によりお断りをさせていただいております。

チケット料金

7,500円(税込)+1D別

出演者

青春ヶ丘俊光

ゲスト

大阪:COMING SOON

東京:BLUE ENCOUNT

札幌:Galileo Galilei

福岡:Fear, and Loathing in Las Vegas

名古屋:キタニタツヤ

チケット販売

【オフィシャル2次先行(抽選)】

受付期間 : 2025/1/20 (月) 18:00 ~ 2025/1/27 (月) 23:59

詳細はこちら

http://seishungaokatoshimitsu.jp/

公演内容に関するお問合せ

https://www.uuum.co.jp/inquiry_opinion

その際、以下項目の明記もお願いいたします。

イベント名:

公演時間:

座席番号:

※お問い合わせには順次お答えしていきますが、返答までにお時間をいただく場合があります。

※また、土・日・祝日および夜間にいただいた問い合わせへの返信は、翌営業日以降、順次返信となりますので、あらかじめご了承ください。

※ チケットに関するお問い合わせは各種プレイガイドへお問い合わせください。

「青春ヶ丘俊光」とは

愛知県岡崎市を拠点に活動する6人組YouTubeクリエイターの東海オンエアのメンバー。

2019年6月2日、ソロアーティスト"TOSHIMITSU"として初のミニアルバム『THE BEST』をリリース。

常にLIVEでは全力のMCと歌声でファンを魅了し続けている。

2024年9月「全力疾走ツアー この漢 青春ヶ丘」より、"TOSHIMITSU" から"青春ヶ丘俊光"へ改名。

YouTube:https://www.youtube.com/@ToshimitsuTokaionairno

X:https://x.com/TO_TOSHIMITSU

Instagram:https://www.instagram.com/toshimitsu_tokaionair/

