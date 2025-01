“新しい文脈”を新価値創造のヒントに。NEW STANDARD THINK TANK、「2025年注目のMZ世代文脈キーワード」レポートを公開

NEW STANDARD株式会社

NEW STANDARD株式会社(本社:東京都世田谷区 代表取締役:久志 尚太郎 以下、NEW STANDARD)が運営するシンクタンク「NEW STANDARD THINK TANK」は、トレンド予測レポート「2025年注目のMZ世代文脈キーワード」を公開しました。

※本レポートは、フォーム記入後、無料でダウンロードいただけます

■“新しい文脈”を革新的な新価値創造のヒントに

レポートのダウンロードはこちら :https://23909014.hs-sites.com/ja-jp/2025-forecast

NEW STANDARDは、ミレニアルズ及びZ世代のスペシャリストとして、新しい価値(イミ)創造を“生活者のインサイト起点”でアジャイルに実現するブランドDXカンパニーです。「意味のイノベーション」などデザイン思考の独自メソッドをブランド開発やコミュニケーション開発を行っています。

「意味のイノベーション」とは、製品やサービスの意味を革新することで、ユーザーに新しい価値や感情を提供する方法論・手法です。NEW STANDARDと感性工学の第一人者である東京大学大学院工学系研究科 柳澤秀吉研究室のデザイン・イノベーション研究では、記号に新しい文脈を付与することで、革新的な新しい価値(イミ)を創造できることが明らかになっています。

本レポートは、NEW STANDARD THINK TANKが選んだ2025年注目の“新しい文脈”を、新価値創造のヒントとしてご提供することを目的としています。

■「スキャニング法」をベースに、2025年注目のMZ世代文脈キーワードを予測

※本レポートは、フォーム記入後、無料でダウンロードいただけます

本レポートは、未来洞察の手法としての「スキャニング」を参考にしたプロセスで設計されました。NEW STANDARD THINK TANKが運営するウェブメディア「TABI LABO」(https://tabi-labo.com/)の読者は、イノベーション創出の鍵を握るMZ世代のアーリーアダプター層です。既存の価値観に囚われず、新しいアイデアやテクノロジー、製品、サービス、体験に強い関心を持ち積極的に探求する彼らが今、感じている課題は、近い将来、多くの消費者が直面する可能性があります。

“未来はすでに起こっている”という視点で、2024年月次分析レポートの掲載事例を中心に、「TABI LABO」に掲載された先進事例を“未来の兆し”として収集し、KJ法で情報を整理してクラスター化。NEW STANDARD THINK TANKのリサーチャーが定性的に傾向を分析し、2025年注目の3つの文脈キーワードを決定しました。レポートを通じて未来の予測を楽しみながら、3つの文脈キーワードが貴社のブランドや製品にどのような新しい可能性をもたらすのかお考えいただければ幸いです。

■2025年注目のMZ世代文脈キーワード

※本レポートは、フォーム記入後、無料でダウンロードいただけます#1 Sober:“しらふ” な自分に立ち返る、マインドフルな第3の選択肢

「Sober」とは酔っていない、しらふの状態を意味します。社会的な期待に応えるためでなく、いつ何を飲むか、飲むかどうかを意識的に選択する「ソバーキュリアス」はセルフケアの一環として広く浸透し、ノンアル&低アル市場は急成長を遂げました。この姿勢は飲酒にとどまらず様々な領域に広がり、冷静さを取り戻した自分らしい選択、自分らしさの再定義を目指すものになると考えられます。

【ブランドにとってこの文脈キーワードが意味すること】

・インサイトからまだ存在しないニーズを発見する

・ユーザーとの距離感を意識したエンゲージメントの構築

・MZ世代の自己表現をサポートする

#2 Future Nostalgia:過去・現在・未来が錯綜、昭和100年の“エモ”感性

AIの普及により日常生活で未来を実感する機会が増える一方、急速に進化する未来に圧倒され、過去に癒しや憧れを見出す人も増えています。昭和100年という時代の節目を迎える2025年、「Y2K」「Y3K」トレンドはさらに深化して“未来的懐かしさ”への注目が集まるでしょう。ブランドにとってこの文脈は、新たな訴求軸として重要性を増すと考えられます。

【ブランドにとってこの文脈キーワードが意味すること】

・懐かしさと新しさの融合で深く繋がる

・未来視点で“今”を価値化するトキ消費

・不確実な未来への希望を形作るメッセージの発信

#3 🧠🗣️ 🌀💭:論より “バイブス”。サイレント・コミュニケーション

デジタルネイティブ世代にとって、 SNS上で発展した絵文字やミーム、界隈の美学を表現するビジュアルは、言語化されていない/できない“バイブス”を直感的に伝え、感情的なつながりを生む視覚的言語として進化を遂げました。2025年、私たちは言葉を介さず瞬時に心を通わせる「サイレント・コミュニケーション」がニュースタンダードとなる未来を目撃するでしょう。

【ブランドにとってこの文脈キーワードが意味すること】

・チャンネルに合わせたコミュニケーションスタイルを採用

・“バイブス”の背後にある価値観に目を向けて

・コンテンツクリエイターとの共創

レポートのダウンロードはこちらから :https://23909014.hs-sites.com/ja-jp/2025-forecast

■ NEW STANDARD THINK TANK について

「NEW STANDARD THINK TANK」では、世界中で今生まれている新しい基準や価値観をまとめたレポート等の情報発信、独自AIツールの開発、デザイン思考などの実践的研究を行っています。情報感度の高い数百万人規模のミレニアルズ及びZ世代と共に開発しているシンクタンクです。

■NEW STANDARD株式会社について

NEW STANDARDは、ミレニアルズ及びZ世代のスペシャリストとして、新しい価値(イミ)創造を“生活者のインサイト起点”でアジャイルに実現する、ブランドDXカンパニーです。ユーザー起点の価値創造にこだわり、デザイン思考やAIを活用した独自のケイパビリティを有しています。ミレニアルズやZ世代を中心とした新しい時代の価値観のスペシャリストとして、同世代の読者を多く抱える『TABI LABO』をはじめとしたメディア事業、OMO型イベントスペース&カフェ「BPM」を通じたコミュニティ形成等の経験を集約した「NEW STNDARD THINK TANK」も運営しています。そこから得られる新しい時代の価値観やユーザーのインサイトを活かし、広告ソリューションだけにとどまらず、クライアント企業のブランド&CX開発支援に取り組んでいます。

コーポレートサイトURL:https://new-standard.co.jp/

コーポレートマガジンURL:https://new-standard.co.jp/newsta

<本件に関するお問い合わせ>

NEW STANDARD株式会社

info@new-standard.co.jp