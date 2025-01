「PARK YUCHUN × Cazul ART EXHIBITON特別企画」決定！さらに人生4カット限定コラボフレーム登場！RED° TOKYO TOWERで1月28日（火）から開催

TEG株式会社

東京タワーを拠点に、アニメ、漫画、ゲーム、アーティストなどIPとファンとのマッチング事業を展開するTEG株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:原 康雄 以下、TEG)は、PARK YUCHUNと世界で活躍するグラフィティアーティストのCazulによる特別なコラボ作品展を開催します。

PARK YUCHUNは今回の展示を通じて、長い間応援してくれたファンの皆様に感謝の気持ちを伝えたいと考えています。

さらにコラボを記念して、 韓国版4コマ写真「人生4カット」の限定フレームを2025年1月28日(火)より、展示期間内に東京タワーフットタウン内1階「RED° BASE」のフォトブースにて公開します。

イベント概要

元東方神起、元JYJのメンバーとして活躍したK-POP界のレジェンド。昨年からミニアルバムやZeppツアーなど本格的に日本での活動を開始したPARK YUCHUNと、近年MOF JAPAN 名古屋で「Cazul ART EXHIBITION」などアメリカや日本で活発に活動している現代美術作家Cazul(カズール)の特別なコラボ作品展。今回のアートパネル展示では「Be you, Do you, For you」をテーマに、Cazulの作品を通じて、ファンの皆様と共感や癒しのメッセージを分かち合うことを目指しています。さらにコラボを記念して、PARK YUCHUNは、「人生4カット」限定フレームを東京タワーフットタウン内1階「RED° BASE」で公開します。

【Cazul(カズール)プロフィール】

ハウステンボス×dj hondaのパレード船のペイントや「Alexander Wang」のペイントカスタム、パリコレデザイナー「KATHARINE HAMNETT LONDON」とのコラボレーションなど。その他、ストリートブランドのプロデュースや、アーティストのライブツアーのステージセット制作等も手掛ける、世界に注目されている名古屋アンダーグラウンドのグラフィティアーティスト。



【イベント詳細】

■開催日程:2025年1月28日(火)~2月16日(日)11:00-19:00

■会場:東京タワーフットタウン内1階「RED° BASE」

■チケット:特典付き入場チケット 2,000円 (税込)



【入場特典】

人生4カット「PARK YUCHUN × Cazul」 限定コラボフレーム200円割引券+ミニポスター



【展示ラインナップ】

「PARK YUCHUN × Cazul」 約40作品のコラボアートパネル



【商品ラインナップ】

<会場限定販売>

■数量限定 アーティストとのコラボアートパネル(Cazul直筆作品)

サイズ(610mm×914mm)/68,000円(税込)

※1人1点限り

※抽選販売となります

※本人サイン入り

※購入特典:PARK YUCHUN人生4カットプレゼント



■アーティストとのコラボアートパネル(複製品)

Sサイズ(127mm×177mm)/5,500円(税込)

Mサイズ(203mm×304mm)/11,000円(税込)

Lサイズ(406mm×508mm)/16,500円(税込)



■アクリルカラーキーリング

サイズ(127mm×177mm)/3,000円(税込)



■2025年カレンダー

サイズ(297mm×420mm)/2,500円(税込)

■ステッカーパック8個1セット

サイズ(54mm×160mm)/2,500円(税込)

■フォトカード3枚1セット

サイズ(55mm×85mm)/2,200円(税込)



■はがき30枚封入

サイズ(100mm×148mm)/4,400円(税込)

韓国版プリクラ「人生4カット」 PARK YUCHUN × Cazul限定コラボフレーム

・料金(アーティストコラボフレーム): 1,200円(税込)

・開催期間:2025年1月28日(火)~2月16日(日)

・営業時間:11:00-19:00

【お客様へのお願い・注意事項】

・写真撮影はスマートフォン、カメラ付き携帯電話のみ可能です。

・会場内混雑時は、安全性確保のため入場規制を行う場合がありますのでご了承ください。

・観覧環境保持のため、「展示エリア」での滞在時間は30~45分を目安にご観覧いただきますようご協力をお願いいたします。

・閉館時間の1時間前まで、再入場が可能です。混雑時は新規来場の方が優先となりますため、予めご了承ください。

・商品不良以外での返品は一切行いませんので、予めご了承ください。

・会場内・外で発生した事故・盗難等について、主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。貴重品は各自で管理してください。

・イベント当日は進行の都合上、会場にてお待たせする場合がございますので、ご了承ください。

・イベント当日は、スタッフの指示に従ってください。会場にて混乱が起きた場合イベントを中止する場合があります。

・イベントの内容は予告なく変更する場合がございます。

・天災、交通機関の不全、出演者の病気・事故など、やむを得ない事情によりイベントを中止、もしくは延期し、開催日時・場所・内容を変更する場合があります。これらの場合でも、返金、交通費、旅費などの補償には応じかねます。予めご了承ください。



■主催・企画: CLACCY JAPAN/Yuchun Japan Support Office

■協力:M GROUP/人生4カット/ RED° TOKYO TOWER

■運営: CLACCY JAPAN





《RED° TOKYO TOWERとは》

「RED°」ブランドのメインプラットフォームとして、TOKYO/JAPANのアイコンである東京タワー内に日本最大規模となる次世代エンタメテーマパークを2022年4月に開業。最新のゲームタイトルをプレイしたり、世界最先端のXR技術を搭載したスタジアムで大会やイベントを楽しんだりと、あらゆる場面で遊びを詰めこんだ「異次元のエンタメ体験」を提供する空間を追求。東京タワーから日本全国へ、そして世界へRED°の世界観を発信していきます。

https://tokyotower.red-brand.jp/



《TEG株式会社について》

TEGは、東京タワーを拠点に、IPとファンをマッチングする事業を展開する会社です。「RED°」(レッド)ブランドを用いて、東京タワー内のテーマパーク運営やIPコンテンツ事業などを手掛けており、東京タワーに2022年4月グランドオープンした施設「RED゜ TOKYO TOWER」は、最先端テクノロジーを搭載した体感型ゲームから、小さなお子様でも楽しめるボードゲームまで揃えた新体験テーマパークとなっています。また、オフラインの施設開発やデジタルプラットフォームの構築を、「RED°」ブランドのもと推進。日本と世界、発見と熱狂をクロスオーバーさせながら、ライフスタイルを拡張する多様な体験を描いていきます。

公式サイト:https://tokyo-esports-gate.co.jp/