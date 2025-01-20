韻踏合組合 25周年記念！スペシャルミックスアルバムリリース＆イベント「韻祭」開催決定！『MY PLAYLIST MIX 2 Mixed by DJ KITADA KEN』が1月23日に配信スタート。

株式会社STARBASE

昨年リリースされ、大好評を博した韻踏合組合のMIXシリーズが、25周年を記念して早くも第2弾として登場！

韻踏合組合のメンバーであるDJ KITADA KENがこれまでにリリースされた楽曲を厳選し、ミックスしたニューアルバム「MY PLAYLIST MIX 2 Mixed by DJ KITADA KEN」が1月23日に配信となる。

本作は、DJ KITADA KENが選曲したプレイリストをそのままミックスしたスペシャルな内容。

誰もが知るクラシックから隠れた名曲、さらにシャウトアウトや待望の新曲「サラダバー (feat. Lily Spacey)」まで、全13曲を贅沢に収録しています。

日常のBGMとしてもぴったりで、ミックステープ世代からサブスク世代まで、新旧すべてのファンにおすすめの1枚です。

ヒップホップシーンの第一線を走り続ける韻踏合組合の25周年を彩る本作を、ぜひお聴き逃しなく！

各種配信サービス： https://lnk.to/MPM2

さらに、韻踏合組合25周年を祝う特別なイベント「韻祭」を2025年6月1日に開催することが決定！

今回のイベントには、ゲストで盟友のヒップホップクルー梅田サイファーが出演予定。

韻踏合組合の歴史を彩るライブパフォーマンスやスペシャルセッションなど、ファン必見の内容でお届けします。

この25年の感謝を込めて贈る「韻祭」は、ヒップホップシーンの未来を感じられる一夜になること間違いなし。

ぜひお見逃しなく！

チケットに関する情報はこちらから。https://eplus.jp/sf/detail/4244110001-P0030001

■作品概要

アーティスト：韻踏合組合

アルバムタイトル：

MY PLAYLIST MIX 2 ~Mixed by DJ KITADA KEN~

レーベル：IFK Records

配信開始日：2025/1/23

各種配信サービス： https://lnk.to/MPM2

■トラックリスト

01. サラダバー (feat. Lily Spacey) / 韻踏合組合 (Pro. Matsumoto Hisataakaa ) ※New Song

02. Walkin' Big Pt.2 (feat. GAZZILA) / SATUSSY, 遊戯 (Pro. Mr. FUKUSAN)

03. Smokey Blunch / HEAD BANGERZ (Pro. AKIO BEATS)

04. Mission / HEAD BANGERZ (Pro. AKIO BEATS)

05. MO.GU.RI. / 韻踏合組合 (Pro. AKIO BEATS)

06. ジャンガル / 韻踏合組合 (Pro. EVIS BEATS)

07. Water Dance / 韻踏合組合 (Pro. EVIS BEATS)

08. ZUBU-ZUBU / 韻踏合組合 (Pro. EVIS BEATS)

09. マスターピース / 韻踏合組合 (Pro. NAOtheLAIZA)

10. REAL GOLD (NEVA GETS OLD) / 韻踏合組合 (Pro. NAOtheLAIZA)

11. In My Life (feat. GAZZILA) / CHIEF ROKKA

12. Stand Up!!! (feat. NORIKIYO) / 遊戯 (Pro. AKIO BEATS)

13. DREAMIN' / 韻踏合組合 (Pro. EVIS BEATS)

■イベント情報

韻踏合組合 25周年記念「韻祭」

2025/6/1（日）at ユニバース

Open 15:00~22:00

●前売りチケット 4,500円（税込）

https://eplus.jp/sf/detail/4244110001-P0030001

※ドリンク代別 ※整理番号順入場 ※未成年入場可能

【LIVE】

韻踏合組合 / 梅田サイファー

and more…

【DJ】

DJ KITADA KEN

■韻踏合組合 プロフィール

今年で結成25周年を迎える、ナニワ裏庭の韻踏HIPHOP集団。

合体と脱退を繰り返し、SATUSSY(MC)、ERONE(MC)、HIDADDY(MC)、遊戯(MC)、DJ KITADA KEN、DJ KANという現在のかたちに。

これまでに、11枚のフルアルバムをリリースし、特に2014年には日本語RAPクラシックとなった「一網打尽 (REMIX)」はYouTube上にて現在2400万回再生を記録。全国各地で数々のREMIXを生み出し、一大バズを巻き起こした。

また主催イベント「SPOTLIGHT」は年々盛り上がりを見せ、現在では西日本最大級のMCバトルとして定着している。メンバーのERONEはフリースタイルダンジョンのモンスターを、HIDADDYは高校生RAP選手権のジャッジマンを務めるなどお茶の間にもその名前が浸透している。

そして3年ぶり12枚目となるNEWアルバムのリリース、6/1（日）には大阪ユニバースにて25周年イベントが予定されている。

■SNS

X: https://x.com/IFKRECORDS

Instagram: https://www.instagram.com/infumiaikumiai/

YouTube: https://www.youtube.com/@ifktv/