【KNTV】2025年3月はハン・ソッキュ大賞受賞作や青春ロマンス時代劇『チェックイン漢陽（ハニャン）』をお届け！

株式会社ストリームメディアコーポレーション(本社:東京都港区、代表取締役:金 東佑)は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、3月は『2024 MBC演技大賞』でハン・ソッキュが大賞を受賞した話題作『こんなに親密な裏切り者』(原題)の本放送がスタート。そして、見習い従業員たちの愛と友情、成長を描いた青春ロマンス時代劇『チェックイン漢陽(ハニャン)』、SHINeeのKEY&ミンホがゲスト出演した『デジャンのおかず』の放送を決定いたしました。

KNTVの3月は、『2024 MBC演技大賞』でハン・ソッキュが大賞を受賞した話題作『こんなに親密な裏切り者』(原題)の本放送が3月10日(月)からスタートします。ハン・ソッキュの娘役のチェ・ウォンビンも新人とは思えない存在感でミステリアスな高校生を演じ、新人賞に輝きました。韓国最高のプロファイラーが、捜査している殺人事件に関与した娘の秘密を知り、深淵の中の真実を追う心理スリラー、どうぞお見逃しなく。

『こんなに親密な裏切り者』(原題)(C)2024 MBC『こんなに親密な裏切り者』(原題)(C)2024 MBC『こんなに親密な裏切り者』(原題)(C)2024 MBC

続いて、ペ・イニョク×キム・ジウン×チョン・ゴンジュ×パク・ジェチャン(DKZ)の『チェックイン漢陽(ハニャン)』は、朝鮮最高の旅閣「龍天楼(ヨンチョンル)」を舞台に、事情を抱えた見習い従業員たちの愛と友情、成長を描いた青春ロマンス時代劇です。ペ・イニョクは現王の息子で、身分を隠している王子イ・ウンを演じます。キム・ジウンは、父の無念の死の真相を突き止めるため、男装して龍天楼に潜入するホン・ドクスに扮します。男装女子×3人のイケメンたちの恋模様から目が離せません。3月15日(土)スタートです。こちらもお楽しみに!

『チェックイン漢陽(ハニャン)』(C)Channel A & PONY CANYON All Rights Reserved『チェックイン漢陽(ハニャン)』(C)Channel A & PONY CANYON All Rights Reserved『チェックイン漢陽(ハニャン)』(C)Channel A & PONY CANYON All Rights Reserved

そして、おすすめバラエティ番組を2本お届けします。まずは「シングル男のハッピーライフ」でお馴染みのキム・デホとイ・ジャンウが規格外野菜を使用し、野外で美味しい料理作りをする『デジャンのおかず』。SHINeeのKEY&ミンホやハ・ジウォン、HIGHLIGHTのユン・ドゥジュンがゲストで登場し、2人とのケミも見どころです。また、毎週(水)に絶賛放送中の『アラフォー息子の成長日記』にスペシャルMCとしてミンホ(SHINee)が登場。体脂肪率7.2%であることを明かし腹筋が見える写真を公開します。

『デジャンのおかず』(C)MBC『デジャンのおかず』(C)MBC『デジャンのおかず』(C)MBC

3月もKNTVと共にお過ごしください♪

■『こんなに親密な裏切り者』(原題)

放送日時 3月10日(月)スタート 毎週(月)午後8:00~10:30 (2話連続) ほか 日本初放送

出演者 ハン・ソッキュ、チェ・ウォンビン、ハン・イェリ、ノ・ジェウォン ほか

話数 全10話

(C)2024 MBC

■『チェックイン漢陽(ハニャン)』

放送日時 3月15日(土)スタート 毎週(土)午後8:00~10:30 (2話連続) ほか TV初放送

出演者 ペ・イニョク、キム・ジウン、チョン・ゴンジュ、パク・ジェチャン(DKZ)ほか

話数 全16話

(C)Channel A & PONY CANYON All Rights Reserved

■『デジャンのおかず』

放送日時 3月25日(火)スタート 毎週(火)午後10:30~深夜0:00 ほか 日本初放送

出演者 キム・デホ、イ・ジャンウ ほか

話数 全4話

(C)MBC

■『アラフォー息子の成長日記』

放送日時 毎週(水)午後11:50~深夜1:45 ほか 日本初放送中

出演者 <#420>3月26日 スペシャルMC:ミンホ(SHINee) ほか

(C)SBS

【KNTV】

https://kntv.jp/

1996年の開局以来、 韓流をリードし続ける韓国エンターテインメント総合チャンネル。

スカパー!(スカチャン1)、スカパー!プレミアムサービス、 ケーブルテレビ(J:COM、 イッツコム、 K-CAT、 CNCiほか)、 ひかりTVなどでご覧いただけます。

KNTV視聴方法ページ:https://kntv.jp/howto/