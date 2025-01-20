JENESYSにおいてインドネシアの招へいプログラムを実施します！

一般財団法人 日本国際協力センター

インドネシアから大学生、メディア関係者、行政官・外交官の3グループ計48名が日本を訪れ、東京の他、長崎県、北海道を訪問します。都内ではイスラム文化に関する講義や博物館、浅草等を視察します。その後、各グループに分かれて地方に移動し、行政関係者との意見交換や歴史的建造物の視察、文化体験やホームステイを通じて、互いの文化についての理解を深めます。 なお、本プログラムは、外務省が推進する国際交流事業「対日理解促進交流プログラムJENESYS」の一 環で行われる招へいプログラムです。



【開催概要】

目的：

グループA インドネシアのイスラム青年が、日本の伝統文化や歴史、宗教観に関する視察や意見交換を通じ、日本への理解と多文化共生へ向けた意識を増進します。

グループB インドネシアの若い世代が、日本の外交政策や経済等の主要政策に関する講義の受講や意見交換を通じて、日本人関係者とのネットワークを築くとともに、文化体験を通じた日本社会や文化への深い理解促進を図ります。

グループC インドネシアの若い世代が、日本の外交政策や経済等の主要政策に関する講義や意見交換を通じ、関係者とのネットワークを築くとともに、日本への多角的な理解促進を図ります。

名称：

【グループA】日本・インドネシア多文化共生交流（イスラム青年招へい）

【グループB】日本・インドネシア 政治・経済・文化交流（若手社会人招へい）

【グループC】日本・インドネシア 若手外交官・地方行政官の政治・文化交流（招へい）

日時：2025年1月28日（火）～2月4日（火）

対象：

【グループA】イスラム団体/国立イスラム大学に所属する大学生、社会人 16名

【グループB】メディア関係者/メディア関係を志す青年 16名

【グループC】若手外交官、地方行政官 (パプア) 16名

日程（予定）：

【グループA】日本・インドネシア多文化共生交流（イスラム青年招へい）

（訪問地：東京都、長崎県）

1月28日（火）参加者来日、【オリエンテーション】【テーマ関連講義】早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 見市 健 教授

1月29日（水）【テーマ関連視察】東京国立博物館【視察】東京ジャーミイ・ディヤーナト トルコ文化センター【視察】浅草

1月30日（木） 東京都から長崎県へ移動 【表敬訪問】長崎県庁

1月31日（金）【テーマ関連視察・視察】被爆体験講話、原爆資料館 平和公園【視察】出島 諏訪神社【ホストファミリー対面式】【ホームステイ】

2月1日（土）【ホームステイ】

2月2日（日）【ホストファミリー歓送会】【ワークショップ】報告会準備

2月3日（月）長崎県から東京都へ移動、【報告会】

2月4日（火）帰国

【グループB】日本・インドネシア 政治・経済・文化交流（若手社会人招へい）

【グループC】日本・インドネシア 若手外交官・地方行政官の政治・文化交流（招へい）

（訪問地：東京都、北海道）

1月28日（火）参加者来日、【オリエンテーション】【視察】浅草

1月29日（水）【テーマ関連視察】東京国立博物館、東京都から北海道へ移動

1月30日（木）【表敬訪問】滝川市【テーマ関連講義】滝川市役所 「滝川市総合計画」

【テーマ関連講義】滝川市役所「滝川市における国際的な取組みについて」【テーマ関連講義】滝川国際交流協会の活動【視察】道の駅たきかわ

1月31日（金）【視察】北海道議会

グループB：【テーマ関連視察】北海道テレビ（HTB）【テーマ関連視察】北海道新聞

グループC：【テーマ関連講義】北海道庁「北海道とASEANの関係（経済・国際・人材交流）」

2月1日（土）【ホームビジット】

2月2日（日）【学校交流】滝川西高等学校（書道体験）、北海道から東京都へ移動

2月3日（月）【ワークショップ】報告会準備、【報告会】

2月4日（火）帰国

使用言語：インドネシア語・日本語

実施方法：対面招へい

実施団体：一般財団法人 日本国際協力センター(JICE)



（参考）【対日理解促進交流プログラム「JENESYS」事業概要】

「JENESYS」は、日本政府（外務省）が推進する、日本とアジア大洋州の各国・地域との間の人的交流事業です。本事業を通じて、諸外国青年の日本への関心・理解・支持の拡大、参加者による日本についての対外発信の強化、我が国の外交基盤の拡充を目的としています。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100687072.pdf

【本件に関するお問い合わせ先】

一般財団法人日本国際協力センター(JICE) 国際交流部

お問い合わせフォーム：https://www.jice.org/contact/index.html