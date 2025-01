サステナブルなアプローチでシャンパーニュの新時代を切り拓くテルモン『Galerie ASAHINA』コラボレーションディナー「International Woman′s Day Party」

レミー コアントロー ジャパン 株式会社

レミーコアントロージャパン株式会社(東京都港区/ゼネラルマネージャー ザビエ・タロ)が取り扱うシャンパーニュのメゾン テルモンは、 “国際女性デー”を記念し、ミシュラン2つ星を獲得した朝比奈悟シェフが手掛ける新感覚のフレンチレストラン『Galerie ASAHINA(ギャラリー アサヒナ)』にて、コラボレーションディナーを2月28日(金)に開催します。

“母なる自然の名のもとに(In the Name of Mother Nature)” をすべての活動の指標とし、1世紀以上、4世代にわたって真摯に自然と向き合いシャンパーニュ造りを続けるメゾン テルモン。女性の素晴らしい活躍と、勇気ある行動を称える国際女性デーを祝し、輝く女性を応援するメッセージを込めたコラボレーションディナーが決定。当日は、朝比奈 悟シェフが監修するオーガニックとサステナビリティに寄り添い、味覚、視覚共に美しさを表現する『Galerie ASAHINA』のお料理とマリアージュしたテルモンのシャンパーニュをご堪能いただけます。100%オーガニック認証の光り輝き生命力に満ちたシャンパーニュ「レゼルヴ・ド・ラ・テール(オーガニック)」を始め、繊細ながらも奥行きのある貴重な「レゼルヴ・ロゼ マグナム」、魅惑的なアロマ漂う、クリスプで力強い味わいの「ブラン・ド・ノワール2015」、複雑なアロマを備えた活気に満ちた長期熟成の「ブラン・ド・ブラン ヴィノテーク2006」と4種のシャンパーニュが登場。さらに、ブランド・アンバサダーの佐々木由美が同席し、メゾン テルモンの魅力を余すことなくお伝えします。

ダークグリーン&ホワイトを基調としたラグジュアリーな空間で、テルモンのシャンパーニュと朝比奈シェフの卓越した料理哲学や感性、驚きに満ちたマリアージュをお楽しみください。

コラボレーションディナー 「International Woman's Day Party」 開催概要

日時:2025年2月28日(金)18:30~21:30

会場:Galerie ASAHINA(港区六本木6丁目12-2 けやき坂通り 3F)

金額:25,000円(税込)

提供予定(テルモン):

レゼルヴ・ド・ラ・テール

レゼルヴ・ロゼ マグナム

ブラン・ド・ノワール2015

ブラン・ド・ブラン ヴィノテーク2006

予約サイト: https://roseber.localinfo.jp/

※お支払いは事前決済のみとなります。

◆Galerie ASAHINA(ギャラリー アサヒナ)について

新たな驚きと美味しさを体験するセイボリーコレクションレストラン。

ミシュラン2つ星を獲得した朝比奈シェフが手掛ける新感覚のフレンチレストラン。“卓越した料理哲学や感性を、まるで絵画や美術品のように気軽に鑑賞できる場所にしたい“という想いから、正統派のフランス料理の世界観をカジュアルフレンチのコースに仕立ててご提供。

自然回帰を意識した緑の空間と自然光を取り入れ、ホテルラウンジのようにゆったりとした空間の中で、有機野菜を活かし美しく彩った逸品と選び抜かれた美酒とともに至福のひと時を過ごせます。

◆メゾン テルモンについて

シャンパーニュ・テルモンは、シャンパーニュ暴動の直後にアンリ・ロピタルがフランスのエペルネ近郊にあるダムリーで1912年に創業しました。それから百年以上にわたり、メゾンはシャンパーニュ業界のパイオニアでした。革新性と、メゾンが誇る卓越性という伝統の踏襲を両立させながら、テルモンは今、地球との関わり方に新たな革命を起こそうとしています。私たちは、サステナビリティを損なうことなく比類ないシャンパーニュを造るという、独自のビジョンを実践しています。このビジョンは、「母なる自然の名のもとに」プロジェクトを通じて2021年から具体化されつつあり、メゾンとパートナー農家のブドウ畑を有機再生農業に転換する(現在、70%が有機認証済)、生物多様性を保護する、2050年までのネットゼロ達成に向け炭素排出量を大幅に削減するなどの取り組みを進めています。

これまでにも、ギフトボックスや不要な包装の廃止、長年取引があるガラスメーカーと提携した世界最軽量ボトル(800グラム)の開発、透明ボトル(リサイクルガラス不使用)や特注ボトル(900グラム以上)の使用中止、ガラスの色を変える際にできる再生ガラスの使用、航空輸送の全面禁止、再生可能エネルギーの利用といった取り組みを実施してきました*。

テルモンは、環境保護をめぐり私たちと同じビジョンと信念を抱く4人の出資者に支えられています。創業者アンリの曾孫にして醸造責任者兼セラーマスターのベルトラン・ロピタルは、早くも1999年の時点で有機農業への転換に着手し、先祖のレガシーと伝統を今も引き継いでいます。ルドヴィック・ドゥ・プレシは、メゾン テルモンのプレジデントです。テルモンの大株主であるレミーコアントローは、サステナビリティとイノベーションに対するメゾンの取り組みを全面的に支持しています。そしてレオナルド・ディカプリオは、出資者であるだけでなく熱心な環境活動家でもあります。

メゾンのワインは、爽やかで骨格のあるスタイル、テンションとフレッシュさのバランス、繊細ながら均衡のとれた酸味が特徴で、印象的な余韻が長く続きます。骨格のあるボディと際立った軽さという、相いれない特徴が共存するパラドクスにより独自の存在感を放っています。

メゾン テルモンは 2024年、有機栽培のブドウのみから造られた、除草剤、殺虫剤、防カビ剤、化学肥料は不使用のまさにテルモンのマニフェストを体現するキュヴェ「レゼルヴ・ド・ラ・テール」を発売しました。燦然と輝く生命にあふれたこのキュヴェは、メゾン テルモンの未来の象徴です。

●コーポレートサイト:https://jp.champagne-telmont.com/

●オフィシャル画像 :https://x.gd/woSCt