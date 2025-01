【SDGs推進 TGC しずおか 2025】イベントレポートVol.2- 日本サッカー界のレジェンド武田修宏やお笑い芸人コットンがTGC初登場！TGCしずおか史上最多8組のアーティストが圧巻のライブ！

株式会社W TOKYO

東京ガールズコレクション実行委員会(企画/制作:株式会社W TOKYO)は、2025年1月11日(土)にツインメッセ静岡 北館大展示場にて、『SDGs推進 TGC しずおか 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下、SDGs推進 TGC しずおか 2025)』を開催いたしました。

■「日曜劇場」とTGCが待望の初コラボレーション!

日曜劇場『御上先生』SPECIAL STAGEに、デザイン初挑戦となる安斉星来がデザインしたお揃いTシャツで、シークレットゲスト含む豪華11名のキャストが登場!

時代時代に数々の名作を世に送り出してきた「日曜劇場」とTGCが待望の初コラボレーション!2025年1月19日(日)より放送の日曜劇場『御上先生』のスペシャルステージに、シークレットゲストの奥平大兼、蒔田彩珠、吉柳咲良、上坂樹里、高石あかり、八村倫太郎(WATWING)、そして、山下幸輝(WILD BLUE)、永瀬莉子、森愁斗(もーりーしゅーと)、安斉星来、矢吹奈子がサプライズ登場!デザイン初挑戦となる安斉星来がイラストデザインを手がけた、日曜劇場『御上先生』の世界観を表現したお揃いTシャツで登場すると、会場には大歓声が!

トークパートでは、主演・松坂桃李からサプライズビデオメッセージが届き、「会場の皆さんと一体となって、日曜劇場『御上先生』を盛り上げることを君達に命ずる。」と、ドラマのキャッチコピーにちなんで「辞令」を発令。その辞令に対し、八村倫太郎(WATWING)が「ピカーン!」と声を上げ、11名のキャストが1人ずつ番組の見どころを紹介した後、客席とのコール&レスポンスを行うアイデアを提案。早速練習が始まり、「日曜9時は~?」の呼びかけに、客席からは一斉に「御上先生ー!」と応える声があがるも、八村倫太郎(WATWING)が、「ちょっとダメ(足りない)ですね、御上先生に怒られますね。」と冗談交じりにダメ出し。最後は、11名のキャストと観客が完璧なタイミングでコール&レスポンスを成功させ、会場全体が一体感に包まれ、熱気に満ちた盛り上がりを見せました。

■映画『遺書、公開。』SPECIAL STAGEには、主演の吉野北人(THE RAMPAGE)と志田彩良が登場!

トークパートでは、吉野北人(THE RAMPAGE)が志田彩良の意外な一面を語る。

陽 東太郎のコミック『遺書、公開。』(ガンガンコミックスJOKER/スクウェア・エニックス刊)を原作とし、その奇抜な設定に惚れ込んだ鈴木おさむが手がけたシナリオを、数々の話題作を手がける英勉監督が映画化。今月2025年1月31日(金)に公開を控える映画『遺書、公開。』のスペシャルステージに、デビュー8周年を迎える今年2025年に、3月1日(土)を皮切りに、11会場で20公演を予定している全国ツアー『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER”』の開催、3月5日(水)には2年ぶり6枚目となるオリジナルアルバム『(R)ENEW』のリリースを控える16人組ダンス&ボーカルグループTHE RAMPAGEのメンバーで、同作品にて映画初主演にして、英勉監督が「主役を背負える人」と称賛した吉野北人、そして、1月15日(水)より放送のドラマ『こんなところで裏切り飯 ~嵐を呼ぶ七人の役員~』W主演や、2025年度前期 連続テレビ小説『あんぱん』への出演決定が発表された実力派女優で、TGCには約3年半ぶり、有観客開催では初出演となった志田彩良が登場。

トークパートでは、映画のキーワードにもなっている“序列”にちなみ、「志田彩良さんの“芸能界で序列No.1”だと思うところは?」という質問に対して、吉野北人(THE RAMPAGE)が、「真面目な印象ですが、見た目とは反しておちゃめな部分もあるので、ギャップNo.1かなと思います。」と志田彩良の意外な一面を紹介。志田彩良は作品について、「序列や色々な感情のバトルの中で、本性が剥き出しになった生徒たちがどうなっていくのか。是非劇場でお楽しみいただけると嬉しいです!」と見どころを語りました。

■TGCしずおか史上最多8組のアーティストが圧巻のライブステージ!

PSYCHIC FEVERは、地元・静岡県立清水南高等学校・同中等部 ダンス部とスペシャルコラボ!

アーティストライブ1組目は、「大阪・関西万博PRブロンズパートナー」として、今年2025年4月13日(日)に開幕を控える2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の認知拡大・機運醸成・来場意欲喚起への貢献を目指すTGCが、『マイナビ TGC 2023 S/S』を皮切りに、毎回豪華サプライズゲストが登場する注目のステージとして展開をしている「EXPO 2025 SPECIAL STAGE」にて、2025年大阪・関西万博のスペシャルサポーターでもあり、昨年2024年10月に待望のアーティストデビューを果たしたゆうちゃみが、広島県出身のシンガーソングライターHIPPY、そして大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクとこの日限りのスペシャルコラボレーション!話題曲『あなたに捧げる応援歌』を披露しました。

トークパートでは、ゆうちゃみが、開幕まで残り約90日となった大阪・関西万博について、「地元で大阪・関西万博はやばすぎます!皆さん絶対来てください!」とコメント。最後に、ミャクミャクからのお願いで、来場者との記念撮影を実施しました。

2組目は、JO1・INIの弟分として2023年5月にデビューした6人組グローバルボーイズグループで、デビューから1周年を迎えた昨年2024年5月~6月には、初の全国ツアー『2024 DXTEEN 1ST ONE MAN LIVE TOUR ~START OF THE QUEST~』を完走。同年10月に開催された初の全国ツアーアンコール公演は大成功を収め、12月には4TH SINGLE『Level Up』をリリースするなど勢いに乗るDXTEENが、TGCしずおかに初登場!『Level Up』に収録されている『Handle』、『Hold You Tight』を含む豪華3曲を披露しました。

3組目は、昨年2024年にリリースされた楽曲『Just Like Dat feat. JP THE WAVY』が世界各国で話題を呼び、TikTok総再生回数2億5千万回を突破!来月2025年2月からは、初のアメリカツアーを控えるなど、国内での活躍をはじめ、グローバルに挑戦を続けているPSYCHIC FEVERが、「W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクト(※)」の一環として、地元・静岡県立清水南高等学校・同中等部 ダンス部とスペシャルコラボレーション!LDH JAPAN が運営するダンススクール「EXPG STUDIO」のインストラクターによるダンスの直接指導や、PSYCHIC FEVERとのリハーサルを経て、3曲目の『Just Like Dat』で圧巻のコラボレーションパフォーマンスを披露し、観客を圧倒しました。

トークパートでは、PSYCHIC FEVERの小波津志が、「約1ヶ月間一生懸命に練習してくれて、想像以上に素晴らしいダンスを見せてくれました。僕たちもエネルギーをもらいました!」とコメント。静岡県立清水南高等学校・同中等部 ダンス部を代表して部長の杉村結月(すぎむら・ゆづき)さんは、ステージを終えて「ステージに立てることを楽しみにしていましたし、ダンス部一同とPSYCHIC FEVERのメンバーの皆様と最高のステージにできたと思います!」と喜びを語りました。

4組目は、TGCしずおかに初登場となったWILD BLUE!昨年2024年9月6日(金)リリースした1st Digital Single『WILD BLUE』、翌月10月30日(水)にリリースした、メンバーの山下幸輝が出演したドラマNEXT「私の町の千葉くんは。」(テレ東系)の主題歌起用が話題を呼んだ『Bubbles』、そして、今月2025年1月15日(水)にリリースしたばかりの4th Digital Single『Our Magic』の3曲を披露しました。

5組目は、昨年2024年2月に開催された初の日本武道館公演はソールドアウト!同年11月10日(日)には、全国7都市を巡った初のホールツアーを完走するなど、快進撃が続くホリプロ初の男性ダンス&ボーカルグループWATWINGが、TGCしずおかに初登場!最新曲『365』の他、『YO MA SUNSHINE』『DANCE NOW』の2曲を披露し、熱気あふれるステージを届けました。

6組目は、「原宿から世界へ」をコンセプトに、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW KAWAII」を発信するアイドルグループで、第65回「輝く!日本レコード大賞」にて最優秀新人賞を受賞、昨年2024年末に放送された第66回「輝く!日本レコード大賞」では優秀作品賞を受賞したFRUITS ZIPPERが、TGCしずおかに初登場!第66回「輝く!日本レコード大賞」優秀作品賞を受賞した『NEW KAWAII』、そして『フルーツバスケット』、『わたしの一番かわいいところ』の豪華3曲を披露しました。

アーティストライブ、そして『SDGs推進 TGC しずおか 2025』の大トリを飾ったのは、世界中のSNSトレンドを独占したサバイバルオーディション番組で、第1回順位発表式は3,400万票、第2回順位発表式は4,000万票、そして第3回順位発表式は700万票を超える投票を集めた『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生!”異種”な魅力を放つ4人組ガールズグループで、TGC初登場となったIS:SUE!『THE FLASH GIRL』、『CONNECT』、『Breaking Thru the Line』の3曲を披露し、『SDGs推進 TGC しずおか 2025』を締め括りました。

写真、左から:(上段)DXTEEN、WILD BLUE (中段)WATWING、FRUITS ZIPPER、IS:SUE (下段)PSYCHIC FEVER/静岡県立清水南高等学校・同中等部 ダンス部

(※)<W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクトとは>

株式会社W TOKYOと株式会社LDH JAPANが2022年11月にパートナーシップを組み、全国各地で開催されるTGCの場を活用し、ダンスをはじめとするエンタテインメントと自治体とのコラボレーションを通じた地域社会への貢献、SDGsの推進を目指す新たなプロジェクト。主に、SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」を推進する老若男女幅広くダンスに触れ合える機会の創出、SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」を推進するダンスを通じた次世代育成とエンタテインメント体験機会の創出、SDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」を推進する自治体・W TOKYO・LDH JAPANみんなで協力していく、という3つの軸で活動しています。

■コットンがTGC初登場!「優勝したい!」とキングオブコントへの想いを語る!

The Escape STAGEでは、木下暖日がTGC初登場でランウェイデビュー!

TGC SHIZUOKA DREAM STAGE supported by 17LIVEでは、『キングオブコント2024』で2年ぶり2回目の決勝進出を果たした、西村真二ときょんからなる大人気お笑い芸人コットンがTGC初登場!コットンに続き、ライブ配信アプリ「17LIVE」で活躍するライバーたちがランウェイに登場しました。

トークパートでは、コットンが、「TGCのようなステージに出るのは初めてで、会場の皆さんが僕らにも手を振ってくださって、優しい人ばかりで嬉しかったです!」と初のTGCのランウェイの感想を語り、また、2025年の抱負について「キングオブコントに2回出場して、準優勝までしかいけてないので、3度目の決勝で優勝したいなと思っています!」と意気込みました。

さらに、ドラマやアニメ、ファッション、音楽と縦横無尽に展開するブランドThe Escape(ジ エスケープ)のステージでは、今月2025年1月31日(金)に公開予定の映画『BLUE FIGHT ~蒼き若者たちのブレイキングダウン~』にて、2,000人が参加したオーディションを勝ち抜き映画初出演にしてW主演に大抜擢された木下暖日がTGC初登場でランウェイデビュー!チェックシャツに、ブラックのネクタイとブルゾンジャケットを合わせた大人シックなファッションを披露しました。ラストには、SNS総フォロワー数驚異の約1,000万人!ティーンのカリスマ的存在で、その影響力を活かし2023年5月には「女性からだ推進大使」に就任。女性のヘルスケアについて様々な啓発活動を行い、若者世代のリテラシー向上に取り組むエア、UraN、浅見めいからなる個性派揃いの“期限切れJK”3人組動画クリエイターくれいじーまぐねっとが、ピンクチェックのロングスカートやファーチャームなど、メンバーの個性にマッチしたトレンド感のあるコーディネートで登場しました。

コットン木下暖日くれいじーまぐねっと

■池田美優が、ライトブルーのファージャケットで圧巻のウォーキングを披露!

中町綾(中町兄妹)は、SUZUKI「ワゴンR スマイル」の人気カラー、ソフトベージュとトープグレージュルーフのカラーをイメージしたコーディネートで登場!

TGC CARD STAGEでは、TGC公式カード「TGC CARD」のイメージキャラクターを務める静岡県生まれの池田美優(写真、左)が、華やかなライトブルーのファージャケットにクロップトップを合わせた大胆なコーディネートで登場し、会場を魅了。トークパートでは、圧巻のウォーキングに、MCからも「TGCの番長!」との声が。その他、豪華な「TGC CARD」会員限定コンテンツなど、魅力を紹介しました。

SUZUKI「ワゴンR スマイル」STAGEでは、昨年2024年12月に新しくなったSUZUKI「ワゴンR スマイル」の人気カラー、ソフトベージュとトープグレージュルーフのカラーをイメージした衣装で中町綾(中町兄妹)がランウェイに登場!トークパートでは、中町JP(中町兄妹)が、TGCしずおかの会場内にあるSUZUKIのブースより中継で、「車内は身長183cmの僕でも余裕があって、めっちゃ広いです。内装の、女性に人気のゴールドカラーが入ったデザインも魅力的です!」と、「ワゴンR スマイル」の魅力を紹介し、最後に「こんな車、(未来の)娘にも買ってほしいぜ!」とコメントし、盛り上げました。

■「TGC teen」と「今日、好きになりました。」スペシャルコラボレーション!

静岡朝日テレビ STAGEには、サッカー元日本代表槙野智章がミニサッカーボールを持って登場!

TGCがプロデュースする“令和teen”のためのガールズフェスタ「TGC teen」と、リアルで等身大な、本気の“恋”と“⻘春”を追いかけるABEMA恋愛番組「今日、好きになりました。」シリーズのスペシャルコラボレーションステージには、ティーンに絶大な人気を誇る同作品出演メンバーから、飯沼虎王と川野明愛(写真、左)が、グレーカーディガンの制服リンクコーデで登場。さらに、村谷はるな、瀬川陽菜乃、甲斐虎壱、瀬乃真帆子、黒木聖那、米澤りあら、豪華6名のメンバーが続々と登場し、会場は大歓声に包まれました。

静岡朝日テレビSTAGEでは、静岡朝日テレビにて毎週金曜日23:10~23:45に放送中のスポーツ番組『スポーツパラダイス』のMCを務める、サッカー元日本代表槙野智章(写真、右)が登場!槙野智章に続き、ライブ配信サービス「SHOWROOM」にて実施された特別オーディションで選ばれた7名が登場しました。

トークパートで、会場を見渡した槙野智章は、「歩いていると僕の名前より(僕の飼っている)犬の名前の方が多くて、よく用意してるね。」と愛犬のネームボードを多く見つけ、感心した様子。「皆さんあたたかいです。」と感想を語りました。

■静岡県産の食材を使用した豪華バックヤードケータリングでSDGs推進!容器やカトラリーには脱プラ素材を採用!

出演者に毎回大好評の、TGC名物となっている出演者向け豪華バックヤードケータリングでは、バナジウム水で有名な静岡県富士宮市猪之頭湧水で養殖された、「サーモン=身が赤い」という常識を打ち破る世界で唯一の存在「ホワイト富士山サーモン」、国産杉のみを使用したおが粉などで、化学肥料・農薬を一切使用しない独自配合の菌床と、豊富なミネラルを含む富士山の伏流水で育てたきのこで、うまみがあってクセはなく、みずみずしく柔らかな食感が特長の長谷川園の「プルーロット」(フランス語でひらたけのこと)、国内の水揚げの全てが駿河湾産で、甘みと旨味がぎゅっと詰まった桜色に輝くその身から、駿河湾の宝石とも呼ばれている「桜海老」、明治時代から続く、久能山の南側のなだらかな傾斜と、暖房を使わず石垣の輻射熱を活用した栽培方法の「久能の石垣いちご(章姫)」、そして静岡県を代表する品種で、全国有数の日照時間で甘く仕上がった「青島みかん」など、静岡県産の様々な食材を使用したオリジナルメニューやご当地グルメで出演者を“おもてなし”。また、提供する容器には卵の殻を再利用した次世代バイオマス食器「シェルミン」、取り分ける小皿には、枯渇が危惧される木材の代わりに、竹やバガスなど土に還る素材から作られた「WASARA」、さらに木製のカトラリーを採用。脱プラスチックにも取り組み、バックヤードケータリングでSDGs目標11、12、13、14、15を推進しました。

■来場者参加型のSDGs施策!TGCしずおか3開催連続で古着回収を実施!

来場者参加型のSDGs施策として、TGCしずおか3開催連続で古着回収を実施しました。回収した約53.4kgの古着は、リサイクル工場にて1つ1つ手作業で仕分けし、再生繊維を製造。その再生繊維を原料に、自動車内装材(吸・遮音材)として高い付加価値のある素材にアップサイクルし、自動車メーカーに供給することで、循環型のリサイクルを実現します。

ブランド:GRAPEFRUIT MOON、Knuth Marf、Mother's made、MURUA、Rosy luce、SLY、The Escape、WEGO、WONEM、YanYan、yui wakabayashi ※アルファヘ゛ット順 全11ブランド

共催:静岡県、静岡市

後援:国連の友Asia-Pacific

プラチナパートナー:株式会社シャンソン化粧品

パートナー:イオンフィナンシャルサービス株式会社、スズキ株式会社、アサヒ飲料株式会社、エスエスケイフーズ株式会社、パルモグループ、株式会社静岡銀行、新静岡セノバ、THE CONDITIONING ROOM 他 ※ランク別、50音順 全12社

メディアパートナー:株式会社静岡朝日テレビ

FOR2025:大阪・関西万博