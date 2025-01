JLPGA初の公認ゲームアプリ『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』先行体験が1月20日（月）より開始！

グラビティゲームアライズ株式会社

グラビティゲームアライズ株式会社(所在地:東京都中央区)は、2025年1月20日(月)より、JLPGA初の公認ゲームアプリ『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』の先行体験を開始したことをお知らせします。

JLPGA初の公認ゲームアプリ『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』の先行体験を開始!

■JLPGA初の公認ゲームアプリ『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』の先行体験が本日よりスタート!

1月20日(月)より、『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』の先行体験を開始いたしました。

本作は、女子プロゴルファーたちの輝く姿を収めたデジタルカードをコレクションし、”推し選手”を応援できるJLPGA初の公認ゲームアプリです。

選手カードのステータスを育成&強化し年間女王を目指せるほか、実際のJLPGAツアーのトーナメントと連動したツアー活躍者予想など、女子プロゴルフがもっと楽しくなるコンテンツが盛りだくさん!

本作のさらなる品質向上のため、ぜひ皆様のご参加をお願いいたします!

【先行体験 概要】

<実施期間>

2025年1月24日(金) 13:59まで

<参加方法>

[Androidをご利用の場合]

Google Play ストアからアプリをダウンロード後、ゲームを起動してください。

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gravityga.heroinecollection

[iOSをご利用の場合]

1.App Storeより「TestFlight」アプリをインストールしてください。

TestFlightアプリURL:https://apps.apple.com/jp/app/testflight/id899247664

2.下記参加用URLをタップして、TestFlightを起動させます。

参加用URL:https://testflight.apple.com/join/KVwAHx73

3.「女子プロゴルフ ヒロインコレクション」をインストールし、ゲームを起動してください。

<注意事項>

・先行体験の期間および内容は予告なく変更となる場合があります。

・先行体験期間中に作成したプレイヤーデータは削除いたします。正式サービス時に引き継ぐことはできません。

・先行体験版のため、動作や表示等で予期せぬ不具合が発生する可能性がございます。

・本アプリは開発中のものであり、先行体験版のサービス内容は、正式リリース時の内容と異なる場合がございます。

女子プロゴルフ ヒロインコレクション

■『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』とは

“集める・育てる・応援する” をメッセージとした、“女子プロゴルフがもっと好きになる” JLPGA初の公認ゲームアプリです。

総勢150名以上の女子プロゴルファーが実名のデジタルカードとして登場します!!

実装予定ゲーム機能はこちら!

【機能1.】お気に入りの女子プロゴルフ選手のカードを集める 「カードコレクション」

女子プロゴルファーに魅力的なワンシーンを収めたデジタルカードをコレクションできる機能です。

カードは☆の数が多いほどレアリティが高く、レアリティが高いほどゲーム内コンテンツを有利に遊ぶことが出来ます!

【機能2.】年間女王を目指す 「選手育成シミュレーション Heroine’s Road」

選手育成シミュレーション「Heroine’s Road(ヒロインズロード)」は、コレクションした選手カードの中から育成したい選手を選択し、サポート選手カードと組み合わせ、ゲーム内育成メニューをこなしながら年間女王を目指すゲーム機能です。

それぞれの育成メニューをこなしながら、育成する選手の「パワー」「コントロール」「アプローチ」「パッティング」「スタミナ」「メンタル」を独自のトレーニングの組み合わせで強化し、JLPGAツアーと同じトーナメントにエントリーして優勝して、年間女王を目指しましょう!

【機能3.】実際のトーナメントと連動した「ツアー予想」

実際のJLPGAツアーのトーナメントで活躍すると思われる選手をコレクションしているデジタルカードから選択し、ゲーム内で予想するリアルと連動した機能です。

予想ポイントにはトーナメントの最終順位だけでなく、「途中順位」「パーオン率」「フェアウェイキープ率」「ドライビングディスタンス」「バーディ」「パー」「ボギー」等のホールスコアデータのスタッツも反映されるので、プレイヤーの分析力が試されます!

ゲーム内で「ツアー予想」をしながらトーナメントも観戦することで「新しい女子プロゴルフの楽しみ方」が生まれること間違いなし!!

【機能4.】ゲーム内推し活「選手応援コンテンツ」

気になる選手(推しの選手)を「応援カード」で応援し、応援回数によってランキングを競い合う機能です。

この応援ランキングで「推し選手」を上位にランクインさせることができると、ゲーム内カードとして実装されるようになります!

「推し選手」を上位にランクインさせられるかは、プレイヤーの応援次第!!

応援したい選手に「応援チケット」を使ってどんどん応援をしちゃいましょう!

■基本情報

タイトル:『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』

ジャンル:スポーツ

対応OS:iOS / Android OS

配信開始日:2025年予定

価格:基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)

公式サイト:http://jlpgaherocolle.jp

公式X(旧Twitter):https://x.com/heroinecolle

公式Instagram: https://www.instagram.com/heroinecolle

公式LINE : https://lin.ee/0yNlpsp

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)Japan Ladies Professional Golfers' Association All rights reserved.

(C)GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd All right reserved

女子プロゴルフ ヒロインコレクション

日本女子プロゴルフ協会(JLPGA)について

会社名:一般社団法人日本女子プロゴルフ協会

所在地:東京都港区西新橋1-15-4 銀泉西新橋ビル6階

設立年:1967年

URL: https://www.lpga.or.jp/

一般社団法人日本女子プロゴルフ協会

グラビティゲームアライズ株式会社について

会社名:グラビティゲームアライズ株式会社

(英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.)

所在地 :東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立:2019年7月1日

URL:https://gravityga.jp/

グラビティゲームアライズ株式会社