無線LAN部門は23年連続、販売台数シェア1位！「BCN AWARD 2025」にて、昨年からさらに増えた15部門を受賞

メルコホールディングス(東・名 6676)グループの株式会社バッファロー(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:牧 寛之、以下バッファロー)は、2024年のパソコン関連商品の販売台数シェア第1位のベンダーに株式会社BCN(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:奥田 芳恵)より贈られる「BCN AWARD 2025」において無線LAN部門やSSD外付部門、HDD外付部門など計11部門を受賞しました。

昨年受賞した部門に加えて、今回は新たにUSB部門でも獲得することができました。USB Type-CをHDMI出力に変換するアダプターやケーブル、イヤホンジャックのないスマートフォンやパソコンでお気に入りの有線イヤホンなどが使えるようになるオーディオ変換アダプターなどの商品がご好評を賜りました。

またグループ企業のシー・エフ・デー販売株式会社(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:三谷 弘次)においても、メモリ部門など4部門を受賞し、メルコホールディングスグループとして合計15部門を受賞しました。





BCN AWARD 2025 受賞部門

多くのお客様ならびに販売店様、OA機器販社様のご支援の賜物と厚く御礼申し上げます。弊社商品をご利用いただいたユーザーの皆様への感謝とともに、皆様の暮らしにさらに多くの喜びをお届けできるよう、魅力ある商品づくりに努めてまいります。

株式会社バッファロー 11部門受賞

無線LAN部門(23年連続23回目)SSD外付部門(5年連続5回目)HDD外付部門(17年連続22回目)NAS部門(12年連続12回目)USBメモリ部門(5年連続12回目)記録型DVDドライブ(5年連続14回目)LANカード部門(26年連続26回目)HUB部門(24年連続25回目)ルータ部門(22年連続23回目)カードリーダ部門(3年連続10回目)USB部門(2回目)

シー・エフ・デー販売株式会社 4部門受賞

メモリ部門(14年連続14回目)拡張インターフェース部門(16年連続16回目)PC電源部門(14年連続14回目)ドライブケース部門(15年連続17回目)

※商品写真と型番・シリーズ名は一例です。

BCN AWARD

株式会社BCNによる、全国の大手家電量販店の実売データ集計に基づき、パソコン関連商品の年間(1月1日~12月31日)販売台数第1位のメーカーに対して表彰されるもので、集計対象となるアイテムはパソコン本体から周辺機器、ソフトウェアにいたるまで多種多様です。実売台数という客観的な指標に基づくアワードです。

特集ページ:BCN AWARD 2025 :https://www.buffalo.jp/topics/special/detail/bcn2025.html受賞歴 :https://www.buffalo.jp/company/history/award.htmlBCN AWARD 2025 :https://www.bcn.co.jp/press/detail/id=9384受賞社発表プレスリリース(外部サイト)

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.