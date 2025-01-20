株式会社NTTデータ主催オンラインイベント「Work Shift for Resilience」登壇のお知らせ

株式会社ニーズウェル

株式会社ニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役会長兼社長 船津浩三）は、2025年2月12日(水)・13日(木)開催の株式会社NTTデータ主催オンラインイベント「Work Shift for Resilience」に、当社が登壇しますのでお知らせいたします。

１．当社セッション概要

決算短信、有価証券報告書、半期報告書、決算説明資料などの決算資料の作成は、時間と労力がかかり、完成までに数週間から数ヶ月かかることが一般的と言われています。

当社セッションでは「生成AIが決算資料を90％作成！決算発表の準備工数を大幅削減」と題し、決算資料作成における課題解決に向けて、生成AIを用いることのメリットや業務効率化に向けたアプローチ、お客様の要望に合わせた文書生成AIの構築手法について、事例を交え詳しく解説いたします。

また、決算資料をAIが自動かつ精密に生成する当社ソリューション「FSGen」の導入効果をご紹介いたします。

FSGenの詳細：https://www.needswell.com/solution/fsgen/

２．開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/290_1_20f83666b2bce47f107e072468425072.jpg ]お申込みはこちら :https://winactor.com/conference-20250212/

【会社概要】

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役会長兼社長 船津 浩三

設立：1986年10月

URL：https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index

【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部

sales@needswell.com

050-5357-8344（直）

【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部

ir-contact@needswell.com