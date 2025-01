「New Balance - Lunar New Year Collection with 紫金飯店」が今年もリリース

Foot Locker atmos Japan合同会社

atmosは、New Balanceの中国旧正月にフックした “Lunar New Year Collection”を今シーズンもラインナップ。

モデルは、立体的なシルエットが特長のモダンなWARPED RUNNER2型、クラシックなスタイルが魅力のM1000LNY、ブランドの誕生年を冠したU1906RNY、ハイブリッド型のU740LN1といった「New Balance」らしい高品質なスペックを備えた5つのバリエーションで用意。

トレンド感のあるトーナルカラーをベースに、それぞれ“蛇”の要素を織り交ぜたデザインの仕上がり。

【PRODUCT】*全てatmos各店/Online storeにて発売中

WARPED RUNNER/UWRPDLN1/27,500円WARPED RUNNER/UWRPDLY1/24,200円

M1000LNY/22,000円U1906RNY/22,000円U740LN1/16,500円

ウェアはジャケット、Tシャツ、スウェットトップス、パンツといったトータルで揃えており、ワンポイントに“蛇”のディテールを加えたコンセプチュアルなコレクションとなります。

【PRODUCT】*全てatmos Online storeにて発売中

JACKET / MENS/AMJ51390/38,500円JACKET / MENS/AMJ51390/38,500円

SWEAT / MENS/AMT51391/17,600円SWEAT / MENS/AMT51391/17,600円T-SHIRTS / MENS/MT51392/6,600円T-SHIRTS / MENS/MT51392/6,600円

SWEAT PANTS / MENS/AMP51392/14,300円SWEAT PANTS / MENS/AMP51392/14,300円JACKET / WOMENS/AWJ51393/33,000円JACKET / WOMENS/AWJ51393/33,000円SWEAT / WOMENS/AWT51394/15,950円SWEAT / WOMENS/AWT51394/15,950円SWEAT PANTS / WOMENS/AWP51395/14,960円SWEAT PANTS / WOMENS/AWP51395/14,960円

本作のリリースに伴い、、原宿に拠点を構える「紫金飯店」と今季もタッグを組み、2025年の干支である蛇年をフィーチャーした『復活と再生』をテーマに紫金飯店ハラカド店にて2025年1月17日(金)-2月9日(日)の期間ポップアップを開催。

“Lunar New Year”の世界観を踏襲した内装にて店内での初めての販売が決定。また今回も、期間中の限定メニューとスクラッチキャンペーンを実施いたします。

EVENT INFOMATION

“紫金飯店 POP-UP”

New Balance - Lunar New Year Collection with 紫金飯店

場所:紫金飯店ハラカド店

住所:東京都渋谷区神宮前6丁目31-21

東急プラザ原宿「ハラカド」 5階

会期:2025年1月17日(金)~2月9日(日)

時間:11:00~23:00

TEL:03-6427-1966

■特典:「紫金飯店 スクラッチキャンペーン」

条件 : 紫金飯店にてお食事 or 限定メニューをご注文/1枚

A賞: New Balance Lunar New Year アパレル

B賞: atmos|紫金販店 オリジナルビアグラス

C賞: atmos|紫金飯店 オリジナルタオル

D賞: Lunar New Year クリアファイル

ハズレ: ハラカド・オモカドで使える 500円OFF クーポン

https://www.atmos-tokyo.com(https://www.atmos-tokyo.com)

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。

https://shop.newbalance.jp(https://shop.newbalance.jp)

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、「責任あるリーダーシップを明確に示し、アスリートが誇りを持って身に付け、社員が誇りを持って世に送り、コミュニティが誇りを持って受け入れることのできる、グローバルブランドの確立」を企業のミッションとして掲げています。1906年にアーチサポートインソールや偏平足などを治す矯正靴のとして誕生したニューバランスは、アスレチックブランドのリーディングカンパニーとして現在ランニングをはじめ、ライフスタイル、テニス、ベースボール、フットボール、ゴルフのためのフットウェアとアパレルを展開しております。

https://shikin-shouji.com(https://shikin-shouji.com)

1966年、昭和41年創業。東京 原宿のまちで営業を続ける小さな老舗食堂日本各地から集まってくる仲間達と原宿の人々が「原宿 紫金飯店」の味と活気を繋ぎ続けている。