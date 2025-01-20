PCA、ジャパンマラソンチャンピオンシップシリーズ・G1「第73回 別府大分毎日マラソン大会」に特別協賛！

ピー・シー・エー株式会社

『PCAクラウド(https://pca.jp/area_product/cloud/)』や『PCAサブスク(https://pca.jp/area_product/subsc/)』をはじめとする、サブスクリプション型基幹業務システムを開発・販売するピー・シー・エー株式会社(https://pca.jp/)（代表取締役社長：佐藤文昭 本社：東京都千代田区 プライム銘柄コード9629 以下：PCA）は、2025年2月2日（日）に開催されるジャパンマラソンチャンピオンシップシリーズ・G1「第73回 別府大分毎日マラソン大会」に特別協賛いたします。

「別府大分毎日マラソン大会」は、1952年に始まり国内で最古の民放テレビ中継を実現した大会です。伝統の大会の歴史はまさに、世界へ羽ばたくランナーの足跡と重なります。今大会は、東京2025世界陸上競技選手権大会の代表選考会となり、白熱したレースが予想されます。

弊社は、日頃は企業の経営支援に従事しておりますが、同時にスポーツの振興を通じた地域社会貢献も非常に意義のあることと考え、第62回大会（2013年）から特別協賛をしています。

■大会概要

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ピー・シー・エー株式会社 概要

社名：ピー・シー・エー株式会社

設立：1980年8月1日

所在地：東京都千代田区富士見1-2-21 PCAビル

代表者：佐藤 文昭

URL：https://pca.jp/

記載された製品名および会社名は弊社の商標または登録商標です。

ニュースリリースに掲載されている内容は発表時点の情報です。その後、予告せず変更となる場合がございます。

Copyright(C)2025 PCA Corporation, All rights reserved.

以上のような概略でございます。

お忙しい中恐縮ではございますが、何卒よろしくお取り計らいくださいますよう、お願い申しあげます。