NIJISANJI EN「FACE DECOR COLLECTION Vol.2」2025年1月21日(火)11時(JST)からにじストア・ENストアにて同時販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」）が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「NIJISANJI EN」は、2025年1月21日(火)11時(JST)より「FACE DECOR COLLECTION Vol.2」の販売を開始いたします。

NIJISANJI EN「FACE DECOR COLLECTION Vol.2」販売決定！

主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」より、ドッピオ ドロップサイト(Doppio Dropscythe)、エナー・アールウェット(Enna Alouette)、ルカ・カネシロ(Luca Kaneshiro)、レン ゾット(Ren Zotto)、ロゼミ ラブロック(Rosemi Lovelock)、の「FACE DECOR COLLECTION Vol.2」が登場！

ラインナップは撮り下ろしビジュアルを使用したアクリルスタンド、スクエア缶バッジ、ライバー達がビジュアル内で使用しているステッカーセットの計3種。

「FACE DECOR COLLECTION Vol.2」は、2025年1月21日(火)11時(JST)から、にじさんじオフィシャルストア（https://shop.nijisanji.jp/）とNIJISANJI EN Official Store（https://nijisanji-store.com/）にて販売を開始いたします。

NIJISANJI EN「FACE DECOR COLLECTION Vol.2」グッズラインナップ

■アクリルスタンド

・価格：各1,300円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)

本体：W88mm×H100mm以内

※ライバーによって大きさが異なります。

台座：W50mm×H40mm

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2025年1月下旬以降となります。

■スクエア缶バッジ

・価格：各660円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)：W53mm×H53mm

・素材：ブリキ、鉄、紙、PP

※本商品はお1人様1会計につき、各40点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2025年1月下旬以降となります。

■ステッカーセット

・価格：各800円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)：W50mm×H45mm以内

※ライバーによって大きさが異なります。

・素材：PP

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2025年1月下旬以降となります。

「FACE DECOR COLLECTION Vol.2」は今後再販される可能性がございます。

NIJISANJI EN「FACE DECOR COLLECTION Vol.2」イラストレーター

めつぶしあんこ 様：https://x.com/YUDEAZUKING_

NIJISANJI EN「FACE DECOR COLLECTION Vol.2」販売概要

・販売開始日時(JST)：2025年1月21日(火)11:00 ～

・お届け時期：2025年1月下旬以降

＜日本販売＞

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_573

＜海外販売＞

・販売サイト：NIJISANJI EN Official Store

・販売ページ：https://nijisanji-store.com/collections/face-decor-collection-vol-2



■注意事項

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※新型コロナウイルスの影響でお届けが上記より遅れる場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※各商品は今後予告なく再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・NIJISANJI EN 公式X：https://x.com/NIJISANJI_World

・Xハッシュタグ：#NIJISANJI_EN

【「NIJISANJI EN」について】

2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。



＜リンク一覧（NIJISANJI EN）＞

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji_en

Twitch：https://www.twitch.tv/nijisanji_en

X：https://x.com/NIJISANJI_World

Website：https://www.nijisanji.jp/en

Reddit：https://www.reddit.com/r/Nijisanji/

Instagram：https://instagram.com/nijisanji_en

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en

Douyin：https://v.douyin.com/ijrDquL/

Facebook：https://www.facebook.com/nijisanji.official/

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸