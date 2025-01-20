昨年に続き2年連続となるビルボードライブでの公演を記念して Tokimeki Records（トキメキレコーズ）のオリジナルグッズを販売！
株式会社阪神コンテンツリンクでは、Tokimeki Records（トキメキレコーズ）のビルボードライブ公演を記念して、オンラインショップ「Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）」にて、1月20日（月）12：00より、オリジナルグッズを販売いたします。ぜひこの機会にお買い求めください。
■オンラインショップ「Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）」
『Tokimeki Records（トキメキレコーズ）』公演限定オリジナルグッズを販売！
★特設ページ★（Shop.Merchan.jp）： https://shop.merchan.jp/collections/tokimeki-records_2025
■『Tokimeki Records（トキメキレコーズ）』
“都会の夜の帳を舞台に、ノスタルジックな音楽を届ける”というコンセプトを掲げ、80-90年代の邦・洋楽の名曲をカバーする音楽プロジェクトTokimeki Records（トキメキレコーズ）がオンステージ。2019年に活動をスタートし、松原みき、中森明菜、カイリー・ミノーグらのカバーが国内外で注目を集める。2022年秋、オリジナル楽曲のみで構成された初のフルアルバム『透明なガール』をリリース。その後もコンスタントに作品を発表しながら、2024年11月には、竹内まりやによる「今夜はHearty Party」のカバーを配信リリースし、さらには台湾のフェスにも出演を果たす。今回のライブでは、ネオ・ソウルバンド、Mimeのシンガーであるひかりをはじめ、Natsu Summer、JU!iEがボーカルとして参加。スタイリッシュなサウンドで幅広い音楽ファンを魅了する、Tokimeki Recordsのプレミアムなステージをお楽しみに。
◎公演情報
2025年1月28日（火） ビルボードライブ横浜（横浜／馬車道）
1stステージ 開場 16：30 ／ 開演 17：30 2ndステージ 開場 19：30 ／ 開演 20：30
★関連URL★
・Official Site： https://x.com/tokimekikanjite
・Billboard Live： https://www.billboard-live.com
■Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）
音楽・スポーツ・アニメ・鉄道・ゲーム・漫画といった様々なジャンルのIP（知的財産、ロゴ、イラスト等）を使用したオリジナルグッズを購入いただけるECショップです。IPホルダーの監修を受けた公式キャラクターグッズなど「ここでしか買えないグッズ」を多数取り揃えています。
★ショップサイト★
・ https://shop.merchan.jp
※掲載の際は、右記【 】内の記載をお願いいたします。【(c)Merchan.jp (c)2025株式会社 阪神コンテンツリンク】
＜会社概要＞
株式会社阪神コンテンツリンク HANSHIN CONTENTS LINK CORPORATION
本社所在地 大阪市福島区海老江1丁目1番31号 阪神野田センタービル10F
資本金 230,000千円（阪神電気鉄道株式会社 100％出資。阪急阪神東宝グループ）
事業内容 コンテンツ事業、音楽事業、広告メディア事業、サイン制作事業
株式会社阪神コンテンツリンク https://hcl-c.com/
リリース： https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/ff1a1ce63c2fbe89b1306b074a3ee7cf0f73dded.pdf
発行元：阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1