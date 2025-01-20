「脱炭素推進支援私募債」を発行

エスビー食品株式会社

エスビー食品株式会社は、株式会社三菱UFJ銀行の「脱炭素推進支援私募債」を発行いたしました。

「脱炭素推進支援私募債」は、株式会社三菱UFJ銀行と三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社が開発した「脱炭素推進支援プログラム」を用いて、当社のサステナビリティに関する取組み状況を診断し、その診断結果の提供とさらなる取組み推進に向けたソリューション検討のサポートを受けられる私募債です。

エスビー食品グループでは、企業理念「食卓に、自然としあわせを。」のもと、地球環境保全を経営上の重要な課題の一つとして、「環境基本方針」を掲げ、企業活動から生じる環境負荷の低減および循環型社会への貢献を目指しています。

・環境基本方針：https://www.sbfoods.co.jp/company/sustainability/environment/policy.html

温室効果ガス（CO2）の排出量削減に向けては、中長期目標として2021年に「2050年カーボンニュートラル」目標を定めました。

エスビー食品グループ全体のCO2排出量削減目標

１. 2050年カーボンニュートラルを目指します。

２. 2030年までにCO2排出量50%削減を目指します。（2019年度比 スコープ1・2相当）

３. 2030年までにサプライチェーンCO2排出量30%削減を目指します。（2019年度比 スコープ3相当）

引き続き、サプライチェーン全体でのCO2排出量削減に向けた取組みを強化し、環境負荷の低減に努めてまいります。