「BCN AWARD 2025」HDD内蔵部門で最優秀賞を受賞

ウエスタンデジタルウエスタンデジタル HDD内蔵部門最優秀賞

ウエスタンデジタルは、株式会社BCNが主催する「BCN AWARD 2025 ( https://www.bcnaward.jp/award/ )」の「HDD内蔵部門( https://www.bcnaward.jp/award/section/detail/contents_type=205 )」において、最優秀賞を受賞しました。ウエスタンデジタルの本部門の受賞は4年連続、10回目となります。

「BCN AWARD 2025」は、全国主要家電量販店やパソコン専門店、ネットショップ2,386 店における2024年1 月~12 月のPOS実売データをもとに、デジタル家電やパソコン関連製品の販売数を集計し、部門別に2024年の年間販売数No.1の企業を表彰するものです(詳細はこちら https://www.bcnaward.jp/award/about/ )

ウエスタンデジタルマーケティング合同会社 カントリーマネージャーである西尾公彦は、次のように述べています。「私達は、様々な分野のユーザーのニーズを満たす最高品質のストレージ製品を提供しています。今回の受賞は、データのニーズがますます多様化していく昨今において、ウエスタンデジタルの多岐に渡る製品がビジネスやプロフェッショナルワークにお使いいただいていることを証明するものです。ウエスタンデジタルは、受賞歴のあるソリューションを通じて、データが生成され、より深いつながりを構築し、新たなブレークスルーをもたらし、よりスマートな意思決定を可能にするためにデータがますます活用される社会をサポートしていきます。」

ウエスタンデジタルの内蔵HDD製品は、日々の作業やネットワークストレージ、そしてスマートビデオ監視やデータセンターのワークロードなど様々なお客様のニーズに適応するパフォーマンスや耐久性をチューニングしたWD Blue(R)、WD Red(R)、WD Purple(R)およびWD Gold(R)と異なるカラーブランドのストレージソリューションを提供しています。ウエスタンデジタルHDDのカラーソリューションの詳細はこちら( https://www.westerndigital.com/ja-jp/solutions/color-drives )をご参照ください。

■ウエスタンデジタルについて

ウエスタンデジタルは、データを活用し、データの持つポテンシャルを解き放つという使命を担っています。フラッシュとHDDにおいて、メモリーテクノロジーの進歩に支えられ、私たちはブレークスルー・イノベーションと強力なデータストレージ・ソリューションを生み出し、その願いを実現できるようにします。そして私たちの価値観の核心として、切迫する気候変動に立ち向かうために、Science Based Targetsイニシアチブにより承認された壮大で高い炭素削減目標に一丸となって取り組んでいきます。ウエスタンデジタルおよびWestern Digital(R)、SanDisk(R)、WD(R)ブランドの詳細については、https://www.westerndigital.com/ja-jp をご覧ください。

