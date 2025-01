奈月セナ、デジタル限定の写真集『Moonlit Secret』が1月20日に発売！

株式会社イマジカインフォス

女優・グラビアモデルとして活躍する奈月セナさんの最新写真集『SILK of the MOON』。発売直後から話題の本作の未公開カットから奈月セナさん自身がお気に入りカットを厳選。それらの写真だけで新たに構成したデジタル限定の写真集『Moonlit Secret』が2025年1月20日に発売されることが決定となった。タイトルは”月夜の秘密”を意味し、『SILK of the MOON』では掲載し切れなかった初出しとなる衣装も掲載となる。

『Moonlit Secret』も『SILK of the MOON』と同じく、水着やランジェリーカット、ウィッグも活用したさまざまなヘアスタイル、初めての挑戦となったヌードカットなどが堪能できる作品となっている。

『SILK of the MOON』と『Moonlit Secret』、奈月セナさんの表も裏も併せてぜひともチェックしてみてほしい。

タイトル/奈月セナデジタル写真集 Moonlit Secret【奈月セナ特別編集版】

配信日/2025年1月20日(月)

価格/2,200円(税込)

発行/イマジカインフォス

●ご購入URL

Kindle

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DT5JGZRP/

honto

https://honto.jp/ebook/pd_34014476.html

楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rk/5ff96b85ddae30c289bbd4b724c45ffc/