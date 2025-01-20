【1/27開催】M&A業界未経験から年収1億円にたどり着くノウハウ教えます！｜M&Aロイヤルアドバイザリー × ヤマトヒューマンキャピタル
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年1月27日(月) 20:00より、M＆Aロイヤルアドバイザリー株式会社 代表取締役社長 橋場涼氏にご登壇いただくウェビナー『M&A業界未経験から年収1億円にたどり着くノウハウ教えます！』を開催いたします。
詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/royal_250127_1/?linkid=pr
M&Aロイヤルアドバイザリー代表取締役の橋場涼氏登壇！
セミナー ：M&A業界未経験から年収1億円にたどり着くノウハウ教えます！
詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/royal_250127_1/?linkid=pr
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年1月27日(月) 20:00より、M＆Aロイヤルアドバイザリー株式会社 代表取締役社長 橋場涼氏にご登壇いただくウェビナー『M&A業界未経験から年収1億円にたどり着くノウハウ教えます！』を開催いたします。
https://yamatohc.co.jp/dd/royal_250127_1/?linkid=pr
M&Aロイヤルアドバイザリー代表取締役の橋場涼氏登壇！
M&A仲介の業界を目指す方やM&A仲介業界でさらに成果を伸ばしたい方向けの特別ウェビナーを開催します。
M&A業界未経験から年収1億円にたどり着くための有料級なノウハウを公開します。
業界の特性や、M&Aロイヤルアドバイザリーの教育制度、報酬制度についても詳しく解説します。
キャリアにお悩みの方やM&A業界を目指したい方は、是非この貴重な機会にご参加ください。
概要
セミナー ：M&A業界未経験から年収1億円にたどり着くノウハウ教えます！
主催 ：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社
日程 ：2025年1月27日(月) 20:00-21:00
締切 ：当日 12:00まで
登壇者
M＆Aロイヤルアドバイザリー株式会社
代表取締役社長
橋場 涼 氏
詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/royal_250127_1/?linkid=pr