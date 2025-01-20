【Yahoo!トラベル】人気宿泊施設の航空券付きプランがお得になる大型セール企画「ヤフーパック ウルトラセール」を1月21日から開催
特設ページ：https://travel.yahoo.co.jp/promo/dp/ultrasale/(https://travel.yahoo.co.jp/promo/dp/ultrasale/?sc_e=media_pr)
LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が提供するインターネット旅行予約サービス「Yahoo!トラベル」は、2025年1月21日（火）から2月4日（火）まで、「ヤフーパック」で人気の宿泊施設が期間限定でお得になる「ヤフーパックウルトラセール」（以下、本企画）を開催します。
また、JAL・ANA便の限定割引クーポンの配布や「PayPayポイント」のポイントアップキャンペーンもあわせて実施します。
本企画では、宿泊施設と航空券を自由に組み合わせることができる「ヤフーパック」で、国内対象エリアの人気宿泊施設を期間限定のお得な価格で提供します。
また、最大で30,000円割引となる「JAL限定クーポン」「ANA限定クーポン」の配布に加え、＋5%の「PayPayポイント」を付与するキャンペーンも同時に実施し、LYPプレミアム会員は最大10%分の「PayPayポイント」が付与※1されます。クーポンやキャンペーンを併用することで、春休みやゴールデンウィークの旅行をお得に予約できます。
※1 LYPプレミアム会員でオンラインカード決済の場合、基本ポイントの1％、キャンペーンの5%、LYPプレミアム会員特典の合計10％が適用
■ヤフーパック ウルトラセール概要
・開催期間
2025年1月21日（火）12:00～2月4日（火）12:00
・対象施設
北海道・首都圏・関西・九州・沖縄の一部施設
・対象商品
ヤフーパック（宿泊＋航空券）
・旅行対象期間
2025年1月22日（水）～8月31日（日） 出発まで
※一部施設を除く
・特設ページ
https://travel.yahoo.co.jp/promo/dp/ultrasale/(https://travel.yahoo.co.jp/promo/dp/ultrasale?sc_e=media_pr)
■クーポン概要
・予約対象期間
2025年1月21日（火）12:00～2月4日（火）23:59
・対象エリア
全国
・特典内容
（1）1,500円～30,000円割引クーポン（1月21日（火）配布）
（2）1,500円～30,000円割引クーポン（1月29日（水）配布）
※いずれも枚数限定
・出発対象期間
（1）2025年1月22日（水）～8月31日（日）出発
（2）2025年1月30日（木）～8月31日（日）出発
・特設ページ
https://travel.yahoo.co.jp/promo/coupon/dp/jal/(https://travel.yahoo.co.jp/promo/coupon/dp/jal?sc_e=media_pr)
・予約対象期間
2025年1月21日（火）12:00～2月4日（火）23:59
・対象エリア
全国
・特典内容
（1）3,000円～10,000円割引クーポン
（2）2,000円～30,000円割引クーポン
※いずれも枚数限定
・出発対象期間
（1）2025年1月22日（水）～3月19日（水）出発
（2）2025年4月1日（火）～5月31日（土）出発
・特設ページ
https://travel.yahoo.co.jp/promo/coupon/dp/ana/(https://travel.yahoo.co.jp/promo/coupon/dp/ana?sc_e=media_pr)
■ PayPayポイント＋5％お得キャンペーン概要
・予約対象期間
2025年1月21日（火）12:00～2月4日（火）23:59
・対象エリア
全国
・対象商品
「PayPayポイント＋5％」「＋5％お得キャンペーン」の表示のあるヤフーパックの旅行プラン
・特典内容
旅行代金の5％の「PayPayポイント」を追加付与
・出発対象期間
JAL：2025年1月22日（水）～6月30日（月）出発
ANA：2025年4月1日（火）～5月31日（土）出発
・特設ページ
https://travel.yahoo.co.jp/promo/dp/points/202501(https://travel.yahoo.co.jp/promo/dp/points/202501/?sc_e=media_pr)/(https://travel.yahoo.co.jp/promo/dp/points/202501/?sc_e=media_pr)
※利用料金から、クーポン利用分等を差し引いた代金総額（消費税、オプション料金を含む）より100円未満を切り捨てた金額に対して「PayPayポイント」を付与します
※予算に達した場合は、キャンペーンを早期終了します。JAL便・ANA便どちらかのみ先に終了する場合があります
■「ヤフーパック」とは
豊富な国内宿泊施設と航空券を自由に組み合わせることができるオリジナルパッケージツアーです。航空券と宿泊プランの空き状況がリアルタイムで表示されるため、常に最新のプラン内容・旅行代金で検討でき、出発日前日の23時59分まで予約が可能です。
https://travel.yahoo.co.jp/dp/docs/guide/common/(https://travel.yahoo.co.jp/dp/docs/guide/common?sc_e=media_pr)
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