Madhappy & Juicy Couture コラボレーション

この度、ロサンゼルス発「Madhappy(マッドハッピー)」(https://www.instagram.com/madhappyjp/)は、「Juicy Couture(ジューシークチュール)」(https://www.instagram.com/juicycouture/)とパートナーシップを組み、新世代に向けてLAスタイルを再解釈した限定アパレルコレクションを発売いたします。本コレクションはマッドハッピーのポジティブで楽観的なブランドエッセンスとジューシークチュールの遊び心あふれるノスタルジックな魅力を融合し、快適さと自信を引き立てるユニセックスおよびウィメンズのアイテムを全15型展開いたします。

多彩なアイテムが揃う本コレクションは、両ブランドのルーツであるロサンゼルスへの敬意を込めて、ジューシークチュールの象徴的なロゴとマッドハッピーのハンドステッチディテールを組み合わせました。ジューシークチュールのシグネチャーであるベロアやフリース素材にラインストーンをあしらったジップアップ、フーディー、トラックパンツ、スウェットパンツをはじめ、ベビーTシャツ、ロングスリーブのベースボールTシャツ、トラッカーハットといったレイヤリングに最適なアイテムも豊富にラインナップしています。

マリブの海岸線を背景に撮影された本キャンペーンは、南カリフォルニアの海辺のスピリットにオマージュを捧げています。ロサンゼルス出身のOlivia Jade(オリヴィア・ジェイド)(https://www.instagram.com/oliviajade/)を起用しています。

Madhappyの共同創設者であるNoah Rafは、今回のコラボレーションについて次のようにコメントしています。「ジューシー・クチュールは象徴的なブランドです。私たちはロサンゼルスで育ちながら、その成功を間近で体験してきました。このコレクションに携わり、マッドハッピーの視点をジューシーの世界に取り入れることができたのは光栄です。」

Madhappy & Juicy Couture 限定カプセルコレクションは、2025年1月24日(金)よりMadhappy Japanの公式オンラインストア(https://madhappy.jp/)で発売が開始されます。また、ブランドの発祥の地であるロサンゼルスが現在大規模な天災に見舞われている状況を受け、Madhappy & Juicy Couture 限定カプセルコレクションの売上の一部をCalifornia Community Foundation(カリフォルニア・コミュニティ財団)の山⽕事復興基金に寄付いたします。

California Community Foundation(カリフォルニア・コミュニティ財団):

https://www.calfund.org/

Madhappy Bling Velour Zip Up / Color: Daylight, Hot Pink / Price: \30,800(tax in)Madhappy Bling Velour Track Pant / Daylight, Hot Pink / Price: \26,400(tax in)Madhappy Crown Baby Tee / Color: Light Pink, Daylight / Price: \13,200(tax in)Mad Juicy Cropped Long Sleeve Baseball Tee / Color: Daylight / Price: \15,400(tax in)Mad Juicy Smocked Velour Zip Up / Color: Hot Pink / Price: \30,800(tax in)Mad Juicy Velour Zip Up / Color: Black / Price: \30,800(tax in)Juicy Couture Fleece Hoodie / Color: Hot Pink / Price: \35,200(tax in)Juicy Couture Fleece Straight Sweatpant / Color: Hot Pink / Price: \31,900(tax in)Madhappy Crown Satin Trucker Hat (Color: Pink) / Mad Juicy Velour Trucker Hat (Color: Light Pink) / Price: \12,100(tax in)

Madhappy

ロサンゼルスを拠点とするファッションブランドで、世界をより楽観的でポジティブな場所に変えることを目指しています。アパレル、イベント、実験的なリテールスペースを通じて個々の表現を追求しており、「ローカルオプティミスト」の理念に基づいて、日常生活の中で見つけられる小さな喜びや幸せを強調し、コミュニティの絆を深めることを目指しています。また、メンタルヘルスの重要性にも焦点を当て、さまざまな経験を共有しながら精神的な健康を支援する取り組みを続けています。

これまでにロサンゼルス、ニューヨーク、アスペン、マイアミなどでポップアップストアを展開し、Hailey BieberやJay-Z、Kendall Jenner、LeBron Jamesといったセレブたちにも愛用されています。UGG、Salomon、Columbia Sportswear、Beats by Dr.Dreなどとのコラボレーションにより、独自の視点を取り入れたフーディーやスウェット、アクセサリーが注目を集めました。2023年11月には、ロサンゼルス・ウェストハリウッドのメルローズアベニューに初の路面店をオープンし、2024年には日本法人「Madhappy Japan」を設立しました。

URL: madhappy.jp(https://madhappy.jp/)

Instagram: @madhappyjp(https://www.instagram.com/madhappyjp/)

Juicy Couture

ロサンゼルス発のライフスタイルブランドで、カジュアルな魅力と型破りなスタイルを融合させたデザインを提供し、世界中の女性たちに愛されています。ロサンゼルスの伝統を受け継ぎ、日常の中にあるクチュールを見つけ出し、デザインには常に驚きの要素を取り入れています。カジュアルラグジュアリーブランドとして認識されているジュージークチュールは、女性や女の子、⾚ちゃん向けのアパレルに加え、ハンドバッグ、靴、インナーウェア、水着、アクセサリー、ジュエリーを展開しています。

現在、北アメリカ、ヨーロッパ、アジア、ラテンアメリカ、アフリカなど、約94か国で展開されており、14店舗のフリースタンディングストアや厳選された百貨店で購入可能です。

URL: juicycouture.com(https://juicycouture.com/)

Instagram: @juicycouture(https://www.instagram.com/juicycouture/)