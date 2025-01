株式会社Flatt Security、「GMO Flatt Security株式会社」へ商号変更

株式会社Flatt Security

GMOインターネットグループでプロダクト開発組織に向けたサイバーセキュリティ関連事業を展開する株式会社Flatt Security(代表取締役社長:井手 康貴)は、2025年1月20日より商号を「GMO Flatt Security株式会社(以下、GMO Flatt Security)」に変更いたします。

なお、商号変更に伴う経営体制・資本構成等の変更はございません。

社名変更の背景

GMO Flatt Securityは、2024年2月のGMOインターネットグループ参画以降、調達した10億円の資金とグループとのシナジーを活かし、着実な事業成長を実現してきました。今回、「GMO」を冠する商号に変更することにより、グループの資産を最大限に活用し、事業拡大をより加速させていくことを目指します。

一方で、これまで「エンジニアの背中を預かる」のミッションのもと当社がエンジニアの皆様からの信頼を積み重ねてきたブランドも最大限に生かすべく、「Flatt Security」という名称もそのまま活用しています。これからの当社の成長によって、GMOインターネットグループのブランドがエンジニア、ひいてはサイバーセキュリティに関わるすべての人からより信頼をいただき、笑顔と感動を創出することを目指してまいります。

新商号について

■新商号:GMO Flatt Security株式会社(英語表記:GMO Flatt Security Inc.)

また、商号変更に伴いコーポレートロゴを刷新しました。社名変更の背景を踏まえ、既存の「F」のシンボルマークを活かした意匠となっています。

GMO Flatt Security株式会社について

GMO Flatt Securityは「エンジニアの背中を預かる」をミッションに、業界を問わずDX推進・ソフトウェア開発のセキュリティを支援してきた、日本発のセキュリティプロフェッショナル企業です。セキュリティ製品の自社開発や様々な企業へのセキュリティ支援、徹底したユーザーヒアリングを通じて得た知見を元に、一つひとつの顧客組織に寄り添った伴走型のセキュリティサービスを提供しています。

■「エンジニアの背中を預かる」ための、エンジニア向けサービス群

- Web&クラウドまるごと脆弱性診断ツール「Shisho Cloud byGMO」- - URL: https://shisho.dev/ja- セキュリティエンジニアによる手動脆弱性調査・分析サービス「脆弱性診断」- - URL:https://flatt.tech/assessment- クラウド型セキュアコーディング学習プラットフォーム「KENRO byGMO」- - URL: https://flatt.tech/kenro

※ 記載されている会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。

GMO Flatt Security株式会社(URL:https://flatt.tech(https://flatt.tech))

会社名 GMO Flatt Security株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 井手 康貴

事業内容 ■サイバーセキュリティ関連サービス

資本金 4億3042万円(資本準備金含む)

GMOインターネットグループ株式会社(URL:https://www.gmo.jp(https://www.gmo.jp))

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円

